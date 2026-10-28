Người tiền sử dị ứng có nên ăn ngao, sò?

Cháu nội tôi mới từ nước ngoài về thăm ông bà. Do cháu đã đi làm nên không có nhiều thời gian ở lại Việt Nam, tôi muốn cho cháu ăn những món hải sản, trong đó có canh ngao chua nhưng cháu lại có tiền sử dị ứng, dạ dày yếu hay bị lạnh bụng thì có cần kiêng hay lưu ý gì khi ăn không thưa bác sĩ? (Thu Hà, Tây Hồ, Hà Nội)

PGS. TS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát Béo phì, Viện Dinh Dưỡng (Hà Nội) tư vấn:

Sò, ngao là những loại hải sản quen thuộc, giàu protein, sắt, vitamin B12 và nhiều khoáng chất. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn thoải mái các thực phẩm này.

Người từng dị ứng hải sản, có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc thường bị đau bụng, tiêu chảy cần đặc biệt lưu ý khi ăn sò, ngao. Nếu trước đây từng bị nổi mề đay, ngứa, sưng môi hoặc khó thở sau khi ăn sò, ngao hay các loại hải sản khác, bạn không nên tự thử lại tại nhà.

Đặc biệt, nếu từng có phản ứng dị ứng nặng như khó thở, khò khè, sưng họng, chóng mặt hoặc tụt huyết áp, mọi người cần tránh loại thực phẩm đã gây phản ứng và trao đổi với bác sĩ để được đánh giá nguy cơ.

Một điều cần nhớ là dị ứng với một loại hải sản không có nghĩa chắc chắn dị ứng với tất cả các loại hải sản. Tuy nhiên, một số người có thể phản ứng chéo giữa các loại nhuyễn thể. Vì vậy, người có tiền sử dị ứng nên được tư vấn trước khi thử một loại mới.

Ngoài ra, không phải cứ đau dạ dày là phải kiêng hoàn toàn sò, ngao. Với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, vấn đề thường nằm ở cách chế biến, độ tươi và lượng ăn hơn là bản thân sò, ngao. Ăn quá nhiều, ăn món dầu mỡ, cay hoặc sử dụng hải sản không tươi có thể gây đầy bụng, đau bụng, buồn nôn hoặc tiêu chảy.

Do đó, nhóm người trên nên bắt đầu với một lượng vừa phải, lựa chọn sò, ngao tươi và chế biến đơn giản như hấp hoặc nấu chín kỹ. Nếu đang có triệu chứng đau bụng, nôn ói hoặc tiêu chảy cấp, họ nên tạm thời tránh các món hải sản khó tiêu và ưu tiên chế độ ăn nhẹ cho đến khi triệu chứng cải thiện.

Không phải ai có tiền sử dị ứng cũng cần kiêng ngao, sò. Ảnh: Hải Anh

Trong dân gian, nhiều người cho rằng sò, ngao là thực phẩm “tính lạnh” và người hay lạnh bụng không nên ăn. Tuy nhiên, khái niệm “lạnh bụng” không phải là một chẩn đoán y khoa cụ thể.

Nếu ăn sò, ngao thường xuyên bị đau bụng hoặc tiêu chảy, điều quan trọng là xem xét nguyên nhân thực tế: ăn quá nhiều, thực phẩm không tươi, chưa chín kỹ hoặc cơ thể không dung nạp. Bạn có thể thử ăn lượng nhỏ, nấu chín kỹ và ăn khi còn nóng, đồng thời theo dõi phản ứng của cơ thể.

Đặc biệt người nội trợ cần chú ý độ tươi và cách chế biến bởi sò, ngao là động vật lọc nước nên có thể tích lũy vi sinh vật và các chất ô nhiễm từ môi trường.

- Chọn sò, ngao còn sống, vỏ đóng hoặc khép lại khi chạm vào; không sử dụng con đã chết, có mùi bất thường.

- Ngâm, rửa sạch theo hướng dẫn.

- Nấu chín kỹ, không ăn sò, ngao sống hoặc tái.

- Không để hải sản đã nấu ở nhiệt độ phòng quá lâu.

- Người mang thai, trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có sức đề kháng yếu càng cần thận trọng.

Nếu sau khi ăn sò, ngao xuất hiện nổi mề đay toàn thân, sưng môi/lưỡi, khó thở, khò khè, chóng mặt hoặc ngất, người dân cần nghĩ đến phản ứng dị ứng nghiêm trọng và đi cấp cứu ngay. Nếu chỉ có đau bụng, nôn hoặc tiêu chảy nhưng triệu chứng nặng, kéo dài hoặc kèm sốt, mất nước, bệnh nhân cũng nên đi khám.