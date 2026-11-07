Người tích cực đưa chính sách, pháp luật vào đời sống đồng bào Công giáo

Với vai trò là cầu nối tin cậy giữa cấp ủy, chính quyền và đồng bào Công giáo, ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thái Nguyên đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn giáo dân sống và làm việc theo pháp luật; phối hợp tháo gỡ những vướng mắc tại cơ sở. Ông cũng dành nhiều quan tâm cho an sinh xã hội, được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt, biểu dương.

Nhân dịp Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09 tháng 11), chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông về những kinh nghiệm từ thực tiễn trong các hoạt động trên.

Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Thời phát biểu tại Đại hội toàn quốc biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo lần thứ VI, giai đoạn 2020-2025, được tổ chức ngày 11/9/2025.

Phóng viên: Thưa ông, vì sao ông đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước?

Ông Nguyễn Văn Thời: Theo tôi, muốn tạo được sự đồng thuận trong xã hội thì trước hết phải giúp người dân hiểu đúng chủ trương, chính sách, pháp luật. Đồng bào Công giáo vừa có đời sống đức tin, vừa là những công dân có đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Vì vậy, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật để bà con hiểu và thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng.

Khi hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, bà con sẽ tự giác chấp hành, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương.

Phóng viên: Từ thực tiễn công tác tại Thái Nguyên, ông có kinh nghiệm gì để việc tuyên truyền pháp luật đến đồng bào Công giáo thực chất, hiệu quả?

Ông Nguyễn Văn Thời: Điều quan trọng nhất là phải gần cơ sở, hiểu tâm tư, nguyện vọng của giáo dân và lựa chọn cách tuyên truyền phù hợp. Muốn bà con nghe, hiểu và làm theo thì người tuyên truyền phải biết họ đang quan tâm điều gì, đang gặp khó khăn ở đâu, từ đó giải thích chính sách bằng những vấn đề cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Tôi cho rằng đây phải là quá trình hai chiều. Một mặt, chúng ta tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu và thực hiện đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; mặt khác, phải lắng nghe, tổng hợp những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của giáo dân để phản ánh đến cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Khi người dân được thông tin đầy đủ, được lắng nghe và những kiến nghị chính đáng được quan tâm giải quyết thì niềm tin, sự đồng thuận sẽ được củng cố. Đó cũng là cách để chủ trương tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Thời trả lời phỏng vấn.

Phóng viên: Theo ông, những lĩnh vực pháp luật nào cần được chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn để giáo dân hiểu và thực hiện đúng quy định, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Thời: Từ thực tế tại địa phương, tôi nhận thấy các vấn đề liên quan đến đất đai, xây dựng cơ sở thờ tự và tổ chức sinh hoạt tôn giáo thường được giáo dân quan tâm. Chẳng hạn như thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, xây dựng hoặc mở rộng thánh đường và các công trình phục vụ sinh hoạt tôn giáo.

Đây là những lĩnh vực nếu không được hướng dẫn đầy đủ thì dễ bị các thế lực xấu lợi dụng để kích động gây mất an ninh trật tự xã hội. Vì vậy, tôi cùng các cơ quan chức năng của tỉnh tập trung giải thích để bà con hiểu rõ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo vệ, đồng thời nhận thức đúng trách nhiệm tuân thủ các quy định liên quan. Việc gì được phép thực hiện, việc gì cần đăng ký, xin phép, hồ sơ và trình tự thủ tục ra sao đều được hướng dẫn rõ ràng. Từ nhu cầu thực tiễn, chúng tôi đã hỗ trợ nhiều giáo họ tháo gỡ vướng mắc về pháp lý. Chúng tôi cũng biên soạn bộ tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu để hướng dẫn các giáo xứ, giáo họ thực hiện thủ tục liên quan đến đất tôn giáo, xây dựng thánh đường.

Phóng viên: Như vậy, vai trò của ông không chỉ dừng ở tuyên truyền mà còn trực tiếp đồng hành, tháo gỡ khó khăn ở cơ sở?

Ông Nguyễn Văn Thời: Theo tôi, tuyên truyền phải đi đôi với hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện. Nếu chỉ nói với bà con rằng phải chấp hành pháp luật nhưng không giải thích cụ thể cần làm gì, làm như thế nào thì hiệu quả sẽ không cao.

Chẳng hạn, khi một giáo xứ có nhu cầu xây dựng thánh đường, tôi cùng bà con tìm hiểu các quy định liên quan, rà soát hồ sơ, xác định trình tự thủ tục cần thực hiện và phối hợp với cơ quan chức năng để giải đáp những vấn đề còn vướng mắc.

Tôi luôn quan niệm mình phải làm tốt vai trò cầu nối giữa giáo xứ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng. Phải tôn trọng quyền và nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của đồng bào, đồng thời vận động bà con thực hiện đúng quy định pháp luật. Hai vấn đề này không đối lập mà bổ sung cho nhau. Khi các quy định được thực hiện công khai, minh bạch, những nhu cầu chính đáng được quan tâm giải quyết thì sẽ hạn chế những cách hiểu sai, những phát sinh không đáng có, góp phần giữ vững an ninh trật tự và củng cố niềm tin của đồng bào Công giáo đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban Đoàn kết Công giáo và ngành chức năng tỉnh Thái Nguyên chúc mừng giáo họ Yên Sơn hoàn thành giai đoạn 1 dự án xây dựng thánh đường mới. (Nguồn: Giáo phận Bắc Ninh)

Phóng viên: Qua quá trình gắn bó với cơ sở, ông có thể chia sẻ về việc thực hiện chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Thái Nguyên?

Ông Nguyễn Văn Thời: Tôi nhận thấy cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Thái Nguyên ngày càng quan tâm, sâu sát hơn trong công tác tôn giáo. Những ý kiến, kiến nghị của các tổ chức tôn giáo và đồng bào Công giáo được tiếp nhận, trao đổi kịp thời; những khó khăn, vướng mắc phát sinh được các cơ quan chức năng phối hợp xem xét, hướng dẫn giải quyết trên cơ sở quy định pháp luật và tôn trọng nguyện vọng chính đáng của người dân.

Ngành chức năng và Mặt trận Tổ quốc thường xuyên giữ mối liên hệ với giáo xứ, giáo họ; đến thăm hỏi, chúc mừng cộng đoàn Công giáo nhân các ngày lễ trọng hoặc khởi công, khánh thành thánh đường…

Thời gian gần đây, nhiều giáo họ tại Thái Nguyên được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng thánh đường khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của bà con. Có thể kể đến như: giáo họ Yên Sơn, giáo họ Đaminh (còn gọi là Tân Cường 3); giáo họ Điềm Thụy và Hoàng Mai được Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch đất tôn giáo…

Cùng với đời sống tôn giáo thăng tiến, đồng bào Công giáo trong tỉnh cũng tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội,… Qua đây góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa đồng bào các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng vinh danh ông Nguyễn Văn Thời đã có nhiều đóng góp cho an sinh xã hội.

Phóng viên: Bên cạnh công tác hướng dẫn giáo dân thực hiện chính sách pháp luật, ông còn tích cực tham gia an sinh xã hội và được bình chọn là công dân tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên, được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng vinh danh tại chương trình gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026. Vậy, ông có thể chia sẻ thêm về tinh thần trách nhiệm của đồng bào Công giáo đối với cộng đồng?

Ông Nguyễn Văn Thời: Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhấn mạnh “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào không chỉ là tình cảm tự nhiên mà còn là một đòi hỏi của Phúc âm”. Tinh thần ấy đang được đồng bào Công giáo Thái Nguyên cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, từ giúp đỡ người nghèo, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn đến chung tay thực hiện các hoạt động vì cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh đã tham gia công tác an sinh xã hội với tổng giá trị gần 1,2 tỷ đồng.

Khi mỗi người đều có ý thức sẻ chia, trách nhiệm và hành động vì cộng đồng thì tình nghĩa đồng bào sẽ ngày càng được lan tỏa, an sinh xã hội sẽ bao phủ để không ai bị bỏ lại phía sau.

Theo tôi, sống tốt đời, đẹp đạo trước hết là sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; là thực hành chỉ dẫn của Giáo hội và chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!