Người thương binh 77 năm tuổi Đảng tiết kiệm lương hưu xây nhà cho người nghèo

Thương binh Bùi Xuân Hách (áo sẫm màu bên trái) trò chuyện với khách đến thăm tại nhà riêng.

Ngôi nhà của cựu chiến binh Bùi Xuân Hách tại xã Ngọc Lặc thường xuyên có bà con lối xóm, đại diện chính quyền địa phương ghé thăm. Ở tuổi đại thọ, ông vẫn còn khá minh mẫn, nhanh nhẹn. Đặc biệt, giọng nói sang sảng, ấm áp và phong thái điềm đạm của người lính năm xưa vẫn vẹn nguyên.

Sinh năm 1927, khi vừa tròn đôi mươi chàng thanh niên Bùi Xuân Hách hăng hái tòng quân, bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ gian khổ. Xuất ngũ với tỷ lệ thương tật 2/4, ông trở về hậu phương tiếp tục cống hiến sức lực và trí tuệ cho quê hương. Một thế kỷ sống trọn vẹn với bao biến thiên của đất nước, vinh dự đã có 77 năm tuổi Đảng, cựu chiến binh Bùi Xuân Hách luôn tâm niệm: Đã là đảng viên, là người lính Cụ Hồ thì chừng nào trái tim còn đập, chừng ấy vẫn phải giữ trọn lời thề trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân.

Khi rời công tác chính quyền về với đời sống thường nhật, hoàn cảnh gia đình ông thời điểm ấy đối mặt với không ít khó khăn. Vợ chồng ông sinh được 8 người con. Đi lên từ hai bàn tay trắng, người cựu chiến binh lấy kỷ luật quân đội và sự cần cù của nhà nông để nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng thành.

Được nuôi dưỡng trong nếp nhà gia giáo, các con ông khi trưởng thành đều chăm chỉ làm ăn, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định, kinh tế vững vàng. Chứng kiến quê hương vẫn còn nhiều gia đình khó khăn, nhà cửa dột nát, ông Hách lại nghĩ đến những năm tháng gia đình mình từng chật vật mưu sinh. Từ năm 2017, gia đình ông bắt đầu một hành trình thiện nguyện liên tục và hoàn toàn tự túc về kinh phí.

Anh Bùi Xuân Hải, con trai ông, chia sẻ: “Tất cả nguồn lực làm việc nghĩa từ trước đến nay đều là của con cháu nội bộ trong nhà cùng phần trích từ lương hưu trí của bố tôi. Hàng năm, ông thay mặt cả gia đình đứng ra đóng góp hiện vật, tài chính ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương”.

Đều đặn mỗi độ tết đến, xuân về, gia đình ông lại trích quỹ ủng hộ khoảng 2 tấn gạo thơm trao tận tay những gia đình neo đơn, hộ nghèo để mọi nhà đón năm mới đủ đầy hơn.

Năm 2021, khi đại dịch COVID-19 bùng phát khiến chuỗi cung ứng lương thực đứt gãy, cuộc sống của người dân Ngọc Lặc bị ảnh hưởng nặng nề, gia đình ông đã ủng hộ 40 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tấn gạo và lương thực thiết yếu tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu và hỗ trợ kịp thời các khu phong tỏa.

Ở tuổi bách niên, ông Bùi Xuân Hách, người đảng viên 77 năm tuổi Đảng vẫn chắt chiu lương hưu góp sức xây nhà cho người nghèo.

Ngày 30/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024 - 2025.

Hưởng ứng chủ trương này, cựu chiến binh Bùi Xuân Hách bàn với các con và thống nhất gia đình phải tiên phong đóng góp. Ông chủ động xây dựng kế hoạch, mỗi năm dành kinh phí hỗ trợ một căn nhà tình nghĩa, với mức 80 triệu đồng. Từ năm 2024 đến nay, gia đình ông đã hỗ trợ xây dựng được ba ngôi nhà tình nghĩa tại địa phương, giúp các hộ được thụ hưởng có nơi ở kiên cố, ổn định hơn. Mỗi mái ấm trao đi là kết tinh từ thành quả lao động của con cháu và đồng lương hưu ông chắt chiu sau một đời cống hiến trong quân ngũ.

Đánh giá về vai trò của gia đình ông, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ngọc Lặc Phạm Quý Hậu khẳng định: “Trong nhiều năm qua, gia đình cựu chiến binh Bùi Xuân Hách luôn là hạt nhân tiêu biểu trong các phong trào an sinh xã hội tại cơ sở. Từ các chương trình Vì người nghèo, phát gạo tết, cứu trợ dịch bệnh cho đến việc tiên phong hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát, gia đình ông luôn chủ động đăng ký và thực hiện với tinh thần trách nhiệm rất cao. Không chỉ đóng góp vật chất thiết thực, tinh thần vì cộng đồng của cụ còn tạo ra động lực tinh thần to lớn, kêu gọi thêm nhiều nguồn lực xã hội cùng vào cuộc”.