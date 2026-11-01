Người thừa kế Ray-Ban bị anh cùng mẹ khác cha bác bỏ phi vụ 3,5 tỷ EUR

Theo Bloomberg, Leonardo Maria Del Vecchio (31 tuổi) đề nghị mua lại 12,5% cổ phần Delfin, tập đoàn đứng sau thương hiệu kính mắt Ray-Ban, do người anh kế Rocco Basilico (37 tuổi) nắm giữ với giá 3,5 tỷ EUR. Basilico là con trai từ cuộc hôn nhân trước của vợ tỷ phú Leonardo Del Vecchio. Vì vậy, Basilico và Leonardo Maria là anh em kế, cùng thuộc nhóm 8 người thừa kế nắm giữ công ty đầu tư gia đình.

Delfin có trụ sở tại Luxembourg, là quỹ đầu tư của gia đình Del Vecchio. Doanh nghiệp nắm khoảng 32,4% cổ phần EssilorLuxottica, tập đoàn kính mắt toàn cầu sở hữu thương hiệu Ray-Ban và Luxottica. Ngoài ra, Delfin còn đầu tư vào các định chế tài chính Italy như ngân hàng Monte dei Paschi di Siena và tập đoàn bảo hiểm Generali. Giá trị thị trường danh mục đầu tư của Delfin lên tới hàng chục tỷ EUR.

Cuộc giằng co khối tài sản hàng chục tỷ EUR

Theo La Repubblica, đề nghị của Leonardo Maria tương đương mức chiết khấu khoảng 30% so với giá trị tài sản thuần (NAV) của Delfin. Basilico không có ý định bán cổ phần ở thời điểm hiện tại. Trước đó, ông từng đề cập mức định giá 4,3 tỷ EUR cho phần sở hữu của mình.

Cấu trúc sở hữu của Delfin khiến việc thay đổi quyền kiểm soát trở nên phức tạp. Sau khi nhà sáng lập Leonardo Del Vecchio qua đời năm 2022, cổ phần công ty được chia đều cho 8 người thừa kế, mỗi người nắm 12,5%. Khi quyền sở hữu được chia đều, các quyết định quản trị quan trọng phụ thuộc vào cơ chế điều hành và sự đồng thuận giữa các bên.

Leonardo Maria là một trong những người con của nhà sáng lập, đồng thời là người muốn gia tăng ảnh hưởng tại Delfin. Đầu năm nay, ông tìm cách mua tổng cộng 25% cổ phần từ 2 người anh chị em Luca và Paola Del Vecchio. Thương vụ dự kiến trị giá hàng tỷ EUR nhưng không nhận được sự ủng hộ cần thiết từ hội đồng quản trị Delfin.

Leonardo Maria Del Vecchio (bên trái) đề nghị mua lại cổ phần của người anh trai cùng mẹ khác cha Rocco Basilico (bên phải), nhưng bị từ chối. Ảnh: Remo Casilli/Reuters; Dia Dipasupil.

Một trở ngại khác là năng lực tài chính của bên mua. Công ty LMDV của Leonardo Maria được cho là đang gánh khoản nợ hơn 1 tỷ EUR, gây khó khăn cho việc tiếp cận thêm tín dụng. Đây là thông tin do truyền thông Italy dẫn lại, chưa được các bên liên quan xác nhận công khai.

Mâu thuẫn còn lan sang EssilorLuxottica, tập đoàn kính mắt mà cha ông sáng lập. Leonardo Maria từng giữ chức chủ tịch thương hiệu Ray-Ban và giám đốc chiến lược tại tập đoàn. Song, ông rời các vị trí này trong năm nay sau bất đồng với Francesco Milleri, chủ tịch kiêm CEO EssilorLuxottica, đồng thời là chủ tịch Delfin.

Ngày 27/10, Andrea Zappia, người đứng đầu ủy ban đề cử và thù lao của EssilorLuxottica, khẳng định tập đoàn có kế hoạch kế nhiệm rõ ràng cho các vị trí điều hành cấp cao. Ông bác bỏ nhận định cho rằng công ty chưa chuẩn bị đầy đủ cho quá trình chuyển giao lãnh đạo.

Tham vọng của người thừa kế 31 tuổi

Ngoài nỗ lực gia tăng cổ phần tại Delfin, Leonardo Maria còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực truyền thông qua LMDV Capital và công ty truyền thông LMDV Media. Tuy nhiên, kế hoạch mua lại tờ Il Fatto Quotidiano gần đây không tiến triển như dự kiến.

Theo Reuters, Leonardo Maria cho biết không có ý định tiếp tục thương vụ mua tờ báo vì thiếu thông tin thẩm định toàn diện. LMDV Media cho biết hội đồng quản trị Società Editoriale Il Fatto (SEIF), công ty xuất bản Il Fatto Quotidiano, từ chối yêu cầu thẩm định bổ sung. Các cổ đông sáng lập cũng tuyên bố không muốn bán cổ phần.

LMDV Media từng đề xuất mức giá 0,286 EUR cho mỗi cổ phiếu SEIF, định giá thương vụ khoảng 7,15 triệu EUR. Tuy nhiên, bên mua đặt điều kiện phải đạt ít nhất 82,9% quyền biểu quyết để đề nghị có hiệu lực. Việc các cổ đông sáng lập từ chối bán khiến mục tiêu này khó thực hiện.

Defin nắm khoảng 32,4% cổ phần EssilorLuxottica, tập đoàn kính mắt toàn cầu sở hữu thương hiệu Ray-Ban. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Leonardo Maria xây dựng danh mục đầu tư truyền thông tại Italy. LMDV Media nắm 80% cổ phần Editoriale Nazionale, đơn vị xuất bản các nhật báo Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino và tờ tin quốc gia QN. Ông cũng sở hữu 30% cổ phần Il Giornale, nhật báo từng thuộc gia đình Berlusconi. Những thương vụ này cho thấy tham vọng hình thành một đế chế truyền thông lớn tại Italy của người thừa kế 31 tuổi.

Trong khi đó, tương lai quản trị của Delfin tiếp tục xuất hiện diễn biến mới. Ngày 29/10, Reuters đưa tin tỷ phú Czech Michal Strnad đề nghị mua lại Delfin với giá 30 tỷ EUR. Leonardo Maria xác nhận được thông báo về đề nghị từ nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh di sản kinh doanh của cha mình cần được giữ lại.

Một thương vụ bán Delfin cần sự đồng thuận của các cổ đông. 3/8 cổ đông, bao gồm Paola, Luca Del Vecchio và Rocco Basilico, yêu cầu tòa án tại Luxembourg xem xét cơ chế quản trị. Trong đó, điều khoản quan trọng là việc thay đổi thành phần hội đồng quản trị cần sự nhất trí của tất cả cổ đông.