Người thủ lĩnh Đoàn mở đường cho sức trẻ cống hiến

Được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cấp Trung ương là dấu mốc đáng nhớ trong quá trình công tác Đoàn, Hội của đồng chí Đặng Thanh Tú. Song điều nam Bí thư trẻ nhấn mạnh khi chia sẻ về giải thưởng không dừng ở niềm vinh dự cá nhân mà là trách nhiệm tiếp tục đổi mới, sáng tạo và làm tốt hơn công việc của mình.

Trưởng thành từ nền tảng học thuật bài bản với tấm bằng cử nhân ngành Kế toán và bằng thạc sĩ Luật Kinh tế, ít ai biết chính những năm tháng làm quen với con số, tài chính và tư duy pháp lý lại trở thành “bệ phóng” vững chắc giúp đồng chí Đặng Thanh Tú định hình phong cách công tác Đoàn rất riêng. Ở anh, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ luôn song hành với tư duy logic, sự minh bạch và khả năng tối ưu hóa nguồn lực. Chính điều đó góp phần giúp các chương trình do Đoàn phường tổ chức luôn đạt được sự chủ động, tiết kiệm và tính khả thi rất cao.

Đảm nhiệm qua nhiều vị trí công tác tại các cơ sở từ phường Lý Thái Tổ, Quận đoàn Hoàn Kiếm và hiện tại là phường Hoàn Kiếm, đồng chí Đặng Thanh Tú rút ra bài học cốt lõi: "Không nên bê nguyên một mô hình từ nơi cũ sang nơi mới, mà cần xác định rõ điều gì làm nên hiệu quả của mô hình ấy để vận dụng phù hợp". Với anh, địa bàn Hoàn Kiếm có đặc thù đô thị di sản, thương mại và mật độ xã hội rất cao, nếu chỉ giữ các hình thức sinh hoạt truyền thống thì khó hội tụ được thanh niên.

Thay vì chạy theo số lượng sự kiện, anh tập trung tái thiết kế các chuỗi hoạt động có chiều sâu, kết hợp giữa tinh thần xung kích và tính chuyên nghiệp như: chiến dịch “Tiếp sức mùa thi” tại Trường THCS Nguyễn Du, chuỗi chương trình “Chủ nhật xanh” gắn liền với không gian Hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố di sản, chương trình “Thanh niên Hoàn Kiếm tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”...

Bước vào thời kỳ số hóa chính quyền và xã hội, Bí thư Đoàn phường Hoàn Kiếm xác định chuyển đổi số chính là “đất diễn” mới để đoàn viên, thanh niên phát huy lợi thế tuyệt đối về sự nhạy bén công nghệ. Anh chủ động triển khai các đội hình Tổ công nghệ số cộng đồng, biến kiến thức công nghệ của người trẻ thành công cụ phục vụ nhân dân. ​Hiệu quả của mô hình được chứng minh bằng những con số ấn tượng trong thực tiễn.

Được kết nạp Đảng năm 2016, khi tuổi đời và kinh nghiệm công tác còn khá trẻ, Đặng Thanh Tú đã sớm nhìn nhận trách nhiệm của người đảng viên không chỉ thể hiện ở những thời điểm quan trọng, mà trước hết được khẳng định qua từng công việc cụ thể, từ những việc nhỏ nhất và gần gũi nhất với nhân dân.

Trong quá trình làm công tác Đoàn, điều giúp anh cảm nhận rõ trách nhiệm ấy là những lần trực tiếp tham gia hoạt động tình nguyện, hỗ trợ người dân và đồng hành cùng thiếu nhi tại cơ sở. “Là một đảng viên trẻ, trước hết phải gương mẫu trong hành động, trách nhiệm với công việc được giao và dám nhận những việc khó, việc mới”, nam Bí thư Đoàn phường Hoàn Kiếm bộc bạch.

Đồng chí Đặng Thanh Tú cùng đoàn viên, thanh niên phường Hoàn Kiếm thăm hỏi, động viên và trao tặng quà tri ân tới các cựu chiến binh, gia đình người có công trên địa bàn.

Đồng chí Đặng Thanh Tú cùng đoàn viên, thanh niên phường Hoàn Kiếm thăm hỏi, động viên và trao tặng quà tri ân tới các cựu chiến binh, gia đình người có công trên địa bàn.

Tinh thần ấy còn được thể hiện trong cách anh nhìn nhận áp lực công việc. Đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời tổ chức các hoạt động Đoàn, Hội với những yêu cầu và thời hạn khác nhau, anh thừa nhận có những thời điểm công việc dồn dập, nguồn lực và thời gian hạn chế, hoặc những chương trình được chuẩn bị nhiều tâm huyết nhưng kết quả chưa đạt kỳ vọng.

Thay vì xem khó khăn là lý do để dừng lại, anh học cách xác định nhiệm vụ trọng tâm, phân công rõ trách nhiệm, phát huy thế mạnh của từng thành viên và tăng cường phối hợp với các đơn vị. Sự bền bỉ, vì thế, không đồng nghĩa với việc lúc nào cũng tràn đầy năng lượng hay không bao giờ biết mệt. Đó là khả năng nhìn lại cách làm, điều chỉnh phương pháp, làm mới bản thân và tiếp tục bước đi sau những khó khăn.

Từ trách nhiệm của người đảng viên đến vai trò thủ lĩnh thanh niên, điểm gặp gỡ trong cách Đặng Thanh Tú nhìn nhận công việc chính là yêu cầu nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả và lợi ích chung làm căn cứ đánh giá nỗ lực của bản thân.

Hướng tới mốc son kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng chí Đặng Thanh Tú luôn trăn trở làm sao để tổ chức Hội trở thành "mái nhà chung" thực sự cởi mở, thu hút cả những bạn trẻ chưa từng có thói quen tham gia hoạt động đoàn thể. Anh chủ động đa dạng hóa các hình thức tập hợp theo sở thích, năng khiếu và nghề nghiệp thông qua các sân chơi văn hóa - nghệ thuật như cuộc thi “Giai điệu Hoàn Kiếm - Sắc màu tuổi trẻ”, hay các hoạt động sáng tạo công nghệ. Anh cho biết, khi tổ chức Hội chịu khó tìm đến với thanh niên, tôn trọng sự khác biệt và trao cơ hội để các bạn trẻ được đóng góp theo thế mạnh riêng của mình, thanh niên sẽ tự nguyện tìm đến và ở lại.

​Đặc biệt, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Đội phường Hoàn Kiếm, anh nhìn nhận công tác Đội không đơn thuần là các hoạt động vui chơi phong trào, mà là điểm khởi đầu cho hành trình bồi đắp nhân cách và trách nhiệm công dân. Những chương trình trải nghiệm sáng tạo như “Ngày hội Trí tuệ” và “Sáng tạo tuổi trẻ” tại Trường THCS Hoàn Kiếm hay các hoạt động giáo dục truyền thống, tri ân người có công đã giúp các em thiếu nhi vừa tiếp thu tri thức mới, vừa thẩm thấu những giá trị sống đẹp.

​Nhìn lại chặng đường dấn thân từ khi đứng vào hàng ngũ của Đảng năm 2016, trải qua không ít áp lực khi vừa phải hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn vừa gánh vác vai trò thủ lĩnh phong trào, động lực lớn nhất giúp Đặng Thanh Tú giữ trọn ngọn lửa nhiệt huyết chính là nụ cười của các em nhỏ, sự thành thạo của người dân khi làm thủ tục số và sự trưởng thành của từng đoàn viên dưới sự dìu dắt của mình. Đối với anh, làm cán bộ Đoàn không phải là tìm kiếm danh vị, mà là hành trình cống hiến để tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng.

​Chân dung đồng chí Đặng Thanh Tú đã làm nổi bật hình ảnh một người thủ lĩnh Đoàn trong kỷ nguyên mới: Bản lĩnh, tri thức, nhạy bén với công nghệ nhưng luôn đau đáu với đời sống dân sinh. Anh không chỉ là người đi trước dẫn đường mà thực sự trở thành người mở ra không gian số, không gian hành động để sức trẻ Hoàn Kiếm tự tin làm chủ, cống hiến và phụng sự Tổ quốc.