Người thợ trẻ biến thách thức thành sáng kiến

Từ những cải tiến trong quy trình mài đến chế tạo dụng cụ hỗ trợ thao tác, người thợ trẻ đã góp phần tháo gỡ vướng mắc trong sản xuất, nâng cao năng suất bằng chính sự kiên trì và sáng tạo của mình.

Bền bỉ với từng sáng kiến

Anh Nguyễn Đức Quyền, công nhân Công ty TNHH TOTO Việt Nam. Ảnh: PV

Sinh năm 1999, Nguyễn Đức Quyền là gương mặt trẻ nhất được vinh danh tại chương trình Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Đón nhận danh hiệu với niềm tự hào và xúc động, anh cho biết đây không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực trong lao động mà còn là động lực để tiếp tục học hỏi, nâng cao tay nghề và gắn bó với nghề.

Công việc hằng ngày của người thợ trẻ là mài thủ công, hoàn thiện các sản phẩm vòi chậu, sen tắm sau gia công. Trực tiếp làm việc ở từng công đoạn giúp anh nhận ra những bất cập tưởng chừng nhỏ nhưng ảnh hưởng đến hiệu quả của cả quy trình sản xuất.

Trước khi cải tiến, để hoàn thiện một sản phẩm cần 4 người đảm nhiệm 4 công đoạn riêng biệt. Do thời gian thực hiện giữa các công đoạn không đồng đều, quá trình sản xuất phát sinh thời gian chờ, ảnh hưởng đến năng suất. Từ thực tế đó, Quyền đề xuất chuyển đổi phương pháp mài từ Mài Line sang Mài Cell, cho phép một người thực hiện trọn vẹn cả 4 công đoạn. Cách làm mới giúp giảm thời gian chờ, các thao tác được thực hiện liền mạch hơn, đạt năng suất 24 sản phẩm/người/ngày.

Ở một công đoạn khác, khi mài đai ốc, thay vì chấp nhận cách làm đã quen thuộc nhưng tốn nhiều thời gian, anh Quyền chủ động tìm nguyên nhân, nghiên cứu tìm cách cải tiến dụng cụ cố định sản phẩm. Giải pháp cho phép gá 4 sản phẩm cùng lúc, vừa bảo đảm an toàn khi thao tác, vừa nâng năng suất lên 355 sản phẩm/người/ngày.

Khẳng định tay nghề từ những trải nghiệm

Anh Nguyễn Đức Quyền là gương mặt trẻ nhất được vinh danh tại chương trình Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Ảnh: Nguyễn Hải

Tinh thần ham học hỏi còn đưa anh Quyền đến với những sân chơi tay nghề quốc tế. Ngày 21-11-2025, anh giành giải vàng cuộc thi tay nghề mài toàn cầu tại Nhật Bản. Năm 2026, người thợ trẻ tiếp tục đạt giải bạc tại cuộc thi tay nghề mài toàn cầu. Cũng trong năm nay, anh được UBND thành phố Hà Nội khen thưởng và công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.

Để chuẩn bị cho các cuộc thi, anh Quyền tập trung rèn luyện kỹ năng chuyên môn, nâng cao tay nghề và chuẩn bị tâm lý vững vàng. Anh không đặt nặng mục tiêu giành giải thưởng mà coi đây là cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, đồng thời đánh giá năng lực để biết mình còn cần hoàn thiện ở đâu.

Trải nghiệm tại Nhật Bản giúp anh có thêm góc nhìn về nghề nghiệp. Theo anh Quyền, người lao động ở mỗi môi trường có những thế mạnh riêng. Lao động Nhật Bản chú trọng thực hiện công việc theo đúng quy trình, trong khi người lao động Việt Nam cũng có những cách làm sáng tạo trong thao tác và kỹ thuật. Việc trao đổi kinh nghiệm giúp mỗi người phát huy ưu điểm, tiếp thu những phương pháp hữu ích để nâng cao chất lượng công việc.

Với anh Quyền, giá trị của cuộc thi không chỉ nằm ở thứ hạng mà còn ở những điều học được sau mỗi lần thử sức. Sự hướng dẫn, động viên của đồng nghiệp và những người có kinh nghiệm cũng giúp anh thêm tự tin trên hành trình phát triển nghề nghiệp.

Chia sẻ kinh nghiệm để trở thành người lao động giỏi, anh Quyền cho rằng trước hết phải làm tốt những công việc nhỏ hằng ngày, trân trọng nghề nghiệp mình đã chọn, không ngừng học hỏi và nâng cao tay nghề. Bên cạnh đó, mỗi người cần chủ động cải tiến cách làm, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tay nghề vững vàng giúp người lao động nhạy bén hơn trong phát hiện vấn đề và tìm kiếm giải pháp phù hợp. Bên cạnh nỗ lực nâng cao chuyên môn, anh Quyền còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng như nhặt rác, vệ sinh môi trường, quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Với anh, trách nhiệm của người lao động không chỉ thể hiện qua hiệu quả công việc mà còn ở tinh thần sẻ chia, ý thức xây dựng tập thể và đóng góp cho xã hội.

Từ hai sáng kiến nâng cao năng suất đến những thành tích tại các cuộc thi tay nghề quốc tế, anh Nguyễn Đức Quyền cho thấy sự trưởng thành trong nghề nghiệp đến từ quá trình rèn luyện nghiêm túc và tinh thần không ngừng đổi mới. Những đóng góp thiết thực trong sản xuất cùng trách nhiệm với đồng nghiệp, cộng đồng đã góp phần giúp người thợ trẻ được vinh danh tại chương trình Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026.