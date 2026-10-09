Người thợ năm xưa và hành trình đổi mới ngành điện Lào Cai

Từ ánh sáng Sa Pa đến nghề điện

Sinh ra và lớn lên tại Sa Pa, tỉnh Lào Cai, nơi mùa đông giá lạnh gắn với những bản làng còn thiếu điện, từ những năm tháng tuổi trẻ, ông Nguyễn Anh Tuấn đã sớm hình thành mong muốn được làm nghề điện, góp phần đưa ánh sáng đến những vùng quê còn khó khăn.

Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai Nguyễn Anh Tuấn (người đứng đầu tiên từ trái sang) trong ngày đóng điện dự án tái thiết Làng Nủ.

Sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp điện, ông bắt đầu công việc từ một người công nhân quản lý vận hành. Trải qua nhiều vị trí quản lý khác nhau từ Kỹ thuật viên, Trưởng chi nhánh, Đội trưởng rồi đến Trưởng phòng, chính những năm tháng trực tiếp bám đường dây đi qua những bản làng vùng sâu, vùng xa đã giúp ông có một vốn sống đặc biệt của nghề. Đó là sự thấu hiểu phía sau mỗi con số, mỗi chỉ tiêu kỹ thuật là công sức của những người thợ và nhu cầu ánh sáng của hàng vạn gia đình.

Tháng 11/2009, ông được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai và được giao trọng trách Giám đốc Công ty từ tháng 01/2019. Bắt đầu là người công nhân đến người đứng đầu đơn vị, hành trình ấy tạo nên một phong cách quản trị bắt đầu từ sự hiểu việc và hiểu người.

Quản trị bắt đầu từ hiểu việc, hiểu người

Trong cách nhìn của ông Nguyễn Anh Tuấn, đổi mới không phải là những khẩu hiệu lớn mà trước hết phải bắt đầu từ những việc cụ thể, làm cho công việc thuận lợi, quản trị minh bạch, phục vụ khách hàng tốt hơn và người lao động có thêm điều kiện phát huy năng lực.

Ông Nguyễn Anh Tuấn (áo phông xanh, thứ hai từ trái sang) cùng đoàn công tác trực tiếp có mặt tại hiện trường thăm hỏi và động viên nhân viên khắc phục sự cố lưới điện sau bão Yagi

Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa quản trị và phương thức cung cấp điện, xây dựng hệ thống điện thông minh, Công ty Điện lực Lào Cai đã từng bước thay đổi phương thức vận hành truyền thống. Hiện công ty đang phấn đấu doanh thu đạt mức 10 ngàn tỷ đồng/năm. Điều đó không chỉ phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh mà còn cho thấy cách thức quản trị đang ngày càng dựa nhiều hơn vào tiến độ và hiệu quả thực chất.

Sau khi hợp nhất địa giới tỉnh Lào Cai và Yên Bái từ tháng 7/2025, quy mô quản lý của công ty thay đổi căn bản với trên 1.100 người lao động, gần 493 ngàn khách hàng. Bài toán đặt ra không chỉ là tổ chức lại bộ máy mà còn phải tạo được sự thống nhất trong một tập thể lớn hơn. Quan điểm của người đứng đầu là sau sáp nhập, điều quan trọng nhất là giữ được sự ổn định, tạo đồng thuận và để mỗi người lao động nhìn thấy vị trí, vai trò của mình trong một tổ chức mới.

Đây cũng là lý do công ty chú trọng đối thoại, lắng nghe và phát huy sáng kiến từ cơ sở; đồng thời quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, nhất là những người lao động trực tiếp có sáng kiến và đóng góp thiết thực cho sản xuất.

Chăm lo người lao động, coi trọng truyền thống, quê hương

Với ông Nguyễn Anh Tuấn, quản trị doanh nghiệp không chỉ được đo bằng sản lượng, doanh thu hay các chỉ tiêu kỹ thuật. Một doanh nghiệp phát triển bền vững phải là nơi người lao động được chăm lo, tôn trọng, tạo cơ hội và cảm nhận được sự đồng hành của tổ chức.

Điều này được thể hiện rõ trong cách công ty tổ chức phong trào thi đua và xây dựng văn hóa đổi mới bằng việc xác định tiếp tục chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Ông Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Lễ khởi công Dự án "Đưa điện lưới quốc gia về thôn tại thôn Nả Háng, xã Chế Tạo", thể hiện quyết tâm đưa hạ tầng năng lượng đến các vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai.

Đặc biệt công ty đã xây dựng và triển khai Đề án "Văn hóa hiệu suất cao" tới toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động. Với mục tiêu nhằm khơi dậy tinh thần "Tiên phong - Sáng tạo", khuyến khích người lao động chủ động áp dụng công nghệ số để tối ưu hóa quy trình, nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ khách hàng. Đồng nghiệp nhận xét anh là người quyết đoán trong công việc nhưng gần gũi trong đời sống. Điều ấy cũng được anh chia sẻ giản dị: “Là lãnh đạo không quan trọng là một hay hai nhiệm kỳ… mà quan trọng là làm được gì cho người lao động, để lại được nền móng, dấu ấn gì cho thế hệ mai sau”.

Gần 40 năm làm nghề điện, ông Nguyễn Anh Tuấn chứng kiến sự thay đổi của Lào Cai từ một địa phương miền núi còn nhiều khó khăn trở thành một trong những không gian phát triển năng động của khu vực Tây Bắc. Cùng với quá trình ấy, hệ thống điện cũng không ngừng được đầu tư, mở rộng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Trong giai đoạn 2026–2030, công ty sẽ tiếp tục tập trung đầu tư các hạng mục đường dây, TBA đặc biệt là cấp điện áp 110 kV nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Từ một cậu bé Sa Pa từng mong muốn đưa ánh sáng về quê hương, hôm nay, người đứng đầu Công ty Điện lực Lào Cai đang cùng tập thể tiếp tục thực hiện một hành trình lớn hơn – đưa nguồn điện ổn định, an toàn và chất lượng đến từng vùng đất, từng khách hàng.

Câu chuyện về ông Nguyễn Anh Tuấn không nằm ở những chức danh đã trải qua, mà ở cách những trải nghiệm của người thợ được chuyển hóa thành tư duy quản trị.

Ông Tuấn từng chia sẻ mong muốn xây dựng Công ty Điện lực Lào Cai luôn kế thừa phát huy giá trị truyền thống, chăm lo cho đội ngũ hiện tại, kiến tạo tương lai với sự sáng tạo đổi mới và trọng nghĩa tình. Có lẽ, đó cũng là cách phù hợp nhất để nói về hành trình từ một người thợ điện năm nào đến người đứng đầu một công ty đang quản lý một hệ thống điện ngày càng lớn, phục vụ gần nửa triệu khách hàng và đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Lào Cai mới.