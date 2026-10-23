Người thợ hàn giỏi nghề, say mê sáng tạo

Anh Hoàng Ngọc Hiến - một trong 10 Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026 - say mê lao động, sáng tạo tại Xưởng Nghi Sơn 1.

Với tinh thần ham học hỏi, trách nhiệm và niềm say mê nghề nghiệp, anh đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật giá trị, giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất lao động. Không chỉ giỏi nghề, anh còn tận tụy đồng hành, truyền lửa cho đồng nghiệp và nỗ lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, khắc họa đậm nét hình ảnh người công nhân xứ Thanh giàu nghị lực, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.

Sinh năm 1982 tại một vùng quê thuần nông, anh Hiến sớm lựa chọn học nghề hàn để lập thân, lập nghiệp. Anh luôn tâm niệm: “Nếu không có khả năng làm thầy thì phải làm người thợ giỏi”. Từ suy nghĩ ấy, anh không ngừng học hỏi, rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm qua từng công việc cụ thể.

Tháng 8/2020, anh Hiến vào làm việc tại Công ty CP Cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn. Trong quá trình làm việc, anh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ quy trình kỹ thuật, chú trọng chất lượng sản phẩm. Từ thực tiễn sản xuất, anh chủ động tìm tòi, nghiên cứu những giải pháp cải tiến thao tác, giảm thời gian thực hiện, tiết kiệm vật tư và hạn chế sai sót.

Trong môi trường cơ khí nặng nhọc, mỗi sai số nhỏ của đường hàn đều có thể dẫn tới việc phải cắt bỏ, gia công lại, gây lãng phí lớn về thời gian và vật tư. Trăn trở trước thực tế đó, anh Hiến đã dày công đúc kết kinh nghiệm thực tiễn thành giải pháp “Hàn nhanh nhất, chuẩn nhất”.

Sáng kiến trên tập trung vào 4 nội dung chính: tối ưu hóa tư thế và trình tự hàn; hàn gá, đính và căn chỉnh chuẩn xác ngay từ khâu đầu; chuẩn hóa thao tác cùng các thông số kỹ thuật; kiểm soát chất lượng trong quá trình hàn.

Bằng việc chủ động lựa chọn tư thế đứng, ngồi và hướng mỏ hàn thuận lợi nhất, người thợ giữ được đường hàn liên tục, hạn chế mỏi mệt và chống biến dạng kết cấu. Khâu kiểm tra kỹ kích thước, độ vuông và bố trí điểm đính hợp lý trước khi hàn giúp khắc phục triệt để tình trạng cong vênh, co kéo kim loại.

Cùng với đó, việc căn chỉnh chuẩn xác dòng điện, điện áp, duy trì nhịp tay đều và làm sạch xỉ hàn sau từng công đoạn đã giúp mối hàn liền khít, bền đẹp, loại bỏ lỗi phải cắt bỏ làm lại.

Phương pháp làm việc khoa học này không chỉ giúp thao tác nhẹ nhàng, tiết kiệm vật tư và bảo đảm tiến độ cho xưởng và nhà máy, mà còn đưa mức thu nhập hàng tháng của công nhân trong tổ tăng từ 25 - 30 triệu đồng lên 35 - 40 triệu đồng.

Anh Hoàng Ngọc Hiến (thứ hai từ phải qua) trao đổi kinh nghiệm chuyên môn cùng đồng nghiệp.

Không chỉ tích cực cải tiến kỹ thuật, anh Hiến còn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm, tận tình dìu dắt đồng nghiệp trong tổ sản xuất, nhất là những công nhân mới vào nghề. Từ kỹ năng đọc bản vẽ, căn chỉnh vật liệu đến cách xử lý biến dạng nhiệt khi hàn, anh đều tỉ mỉ hướng dẫn, giúp anh em nhanh chóng nâng cao tay nghề và bắt nhịp công việc. Tinh thần sẻ chia, tương trợ ấy không chỉ thắt chặt khối đoàn kết nơi phân xưởng mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong toàn nhà máy.

Ít ai biết rằng, đằng sau sự tận tụy với công việc là hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn. Sau khi cuộc sống hôn nhân đổ vỡ, anh Hiến một mình nuôi 2 con nhỏ, vừa chăm lo gia đình vừa bảo đảm công việc tại nhà máy. Tháng 4/2026, anh tiếp tục chịu nỗi đau mất người con trai thứ hai do đuối nước. Trước mất mát lớn, anh nỗ lực vượt qua, lấy trách nhiệm với gia đình, tình yêu thương con gái nhỏ và sự sẻ chia của đồng nghiệp làm điểm tựa để tiếp tục lao động, ổn định cuộc sống.

Bằng sự tỉ mỉ và tay nghề vững vàng, anh Hoàng Ngọc Hiến luôn kiểm soát chặt chẽ kỹ thuật từng đường hàn, bảo đảm chất lượng và tiến độ sản xuất cho nhà máy.

Nỗ lực trong công việc của anh đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu như “Công nhân xuất sắc”; giải Nhất cuộc thi tay nghề năm 2025; được vinh danh với sáng kiến “Nâng cao năng suất hàn năm 2025” và sáng kiến “Cải tiến công nghệ hàn tự động năm 2026”. Tháng 6/2026, anh vinh dự được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa biểu dương “Công nhân tiêu biểu” năm 2026.

Anh Hoàng Ngọc Hiến chia sẻ: “Mỗi sản phẩm được tạo ra đều là kết tinh của trách nhiệm và tình yêu nghề. Dù ở vị trí nào, người công nhân cũng cần không ngừng học hỏi, đổi mới tư duy, bởi mỗi sáng kiến dù nhỏ đều đóng góp thiết thực cho doanh nghiệp và xã hội”.

Từ một người thợ hàn bình dị, bằng tinh thần trách nhiệm, sự cần cù và tư duy sáng tạo, anh Hoàng Ngọc Hiến đã khẳng định giá trị của người lao động trực tiếp trong dây chuyền sản xuất công nghiệp hiện đại. Tấm gương say mê lao động, không ngừng đổi mới và ý chí vượt khó vươn lên của anh góp phần lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, khắc họa hình ảnh người công nhân xứ Thanh thời kỳ mới: giỏi nghề, giàu nhiệt huyết, bản lĩnh và luôn khát vọng cống hiến cho sự phát triển của quê hương, đất nước.