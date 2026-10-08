Người thợ bền bỉ khơi thông từng cửa xả được trao danh hiệu 'Công dân Thủ đô ưu tú'

Ngày 9/10, Hà Nội sẽ trao danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 cho 9 cá nhân tiêu biểu. Trong đó, anh Phạm Thành Trung (sinh năm 1982), công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, là một trong những người lao động trực tiếp được thành phố ghi nhận qua những đóng góp trong công tác thoát nước Thủ đô.

Trước khi chuyển về Xí nghiệp Thoát nước số 6, phụ trách tuyến Đại lộ Thăng Long (từ nút giao Trung Hòa đến Km11+300), anh Phạm Thành Trung từng có nhiều năm gắn bó với công tác quản lý, duy trì các hồ điều hòa của Thủ đô. Chuyên môn về điện cùng 13 năm bám sát hiện trường giúp người tổ trưởng này nghiên cứu, đề xuất nhiều sáng kiến kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước.

Công việc của người thợ thoát nước bắt đầu từ sáng sớm, dưới những lòng cống ngầm và cửa xả bùn thải. Không gian làm việc chật hẹp, yếm khí, nồng nặc khí độc CH₄, H₂S. “Người dân chỉ thấy chúng tôi khi mưa to ngập lụt, nhưng thực tế công việc diễn ra từng giờ, từng ngày trong năm. Nạo vét cống rãnh mùa khô là cách chuẩn bị tốt để hạn chế úng ngập khi mùa mưa đến”, anh Trung chia sẻ.

Công việc của anh Trung và đồng nghiệp diễn ra quanh năm: ngày thường luân phiên chui cống ngầm, nạo vét bùn đất, khơi thông cửa xả và lòng hồ; khi mưa lớn, lực lượng nhanh chóng chuyển sang trực 24/24 giờ để giải tỏa các điểm nghẽn dòng chảy. Công việc này đòi hỏi sức bền, kinh nghiệm và sự chủ động để duy trì hệ thống thoát nước của thành phố.

Anh Trung tỉ mẩn vớt từng mảng rác ven bờ hồ – phần việc thầm lặng mỗi ngày để giữ sự trong sạch cho cảnh quan và mặt nước Thủ đô.

Bên cạnh sự bền bỉ trong lao động trực tiếp, điểm nổi bật ở người thợ sinh năm 1982 là tư duy cải tiến kỹ thuật bắt nguồn từ đòi hỏi thực tế. Nền tảng chuyên môn cơ điện cùng kỹ năng thực hành từng đoạt giải Nhì môn Hàn CO2 tại Hội thi Thợ giỏi thành phố Hà Nội đã giúp anh liên tục đưa ra những giải pháp kỹ thuật hiệu quả cho đơn vị.

Tận dụng tay nghề kỹ thuật, anh Trung tự nghiên cứu quy trình sấy lại lớp cách điện để phục hồi nhiều động cơ máy sục khí bị ngập nước, hạn chế nguy cơ phải thanh lý. Tại trạm bơm hồ Giảng Võ, anh cũng tự chế tạo hệ thống trụ cẩu quay 360 độ tại chỗ, giúp giảm nhu cầu thuê xe cẩu trong các đợt duy tu và tiết kiệm cho đơn vị hàng trăm triệu đồng trong hơn 10 năm qua.

Các giải pháp kỹ thuật được anh nghiên cứu từ thực tiễn công việc đã đoạt giải Khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hà Nội. Anh cũng nhiều lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Công nhân giỏi Thủ đô” và được UBND thành phố Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng nhiều Bằng khen.

Nhận xét về người thợ của đơn vị, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết: “Đặc thù ngành thoát nước đòi hỏi sự bền bỉ và trách nhiệm rất cao, nhưng ở anh Phạm Thành Trung, điều đáng quý nhất là tinh thần luôn trăn trở để cải tiến các phương pháp làm việc. Từ một người thợ trực tiếp ngoài hiện trường, anh đã đem kiến thức kỹ thuật để tự cải tiến máy móc, biến những bất cập thực tế thành giải pháp làm lợi cho đơn vị hàng trăm triệu đồng. Danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú dự kiến trao cho anh Trung là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực sáng tạo của người lao động trực tiếp hôm nay”.

Trước thời điểm được trao danh hiệu, người thợ bậc cao vẫn giữ sự giản dị: “Công ty có rất nhiều người giỏi và tận tụy. Tôi nghĩ mình chỉ may mắn hơn một chút khi được đại diện cho anh em đội cống đứng lên bục vinh danh”. Mong muốn lớn nhất của anh Trung là hệ thống thoát nước của thành phố ngày càng hoàn thiện hơn, để sau mỗi trận mưa lớn, các tuyến đường nhanh chóng khô ráo, người dân đi lại an toàn và những người thợ như anh cũng vơi bớt phần nào nhọc nhằn.