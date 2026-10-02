Người thầy vùng cao trong lớp học số

Học sinh tham gia các hoạt động học tập có ứng dụng công nghệ.

Đổi mới từ cách chuẩn bị bài

Trước đây, để chuẩn bị một tiết dạy, thầy Nguyễn Tiến Sỹ, giáo viên Trường THCS Võ Nguyên Giáp, phải dành nhiều thời gian tìm tài liệu, soạn giáo án, thiết kế đồ dùng dạy học và đề kiểm tra. Việc ứng dụng công nghệ giúp thầy khai thác học liệu thuận lợi hơn, có thêm công cụ để tổ chức các hoạt động học tập.

“Từ khi ứng dụng chuyển đổi số, chúng tôi khai thác hiệu quả học liệu số, sử dụng các công cụ như PowerPoint, Google Workspace, Quizizz, Google Forms, Canva và AI để thiết kế bài giảng trực quan, sinh động hơn. Học sinh cũng hứng thú, chủ động tham gia các hoạt động tương tác, mạnh dạn trao đổi và khám phá kiến thức”, thầy Sỹ chia sẻ.

Từ giáo án giấy, tranh minh họa và đồ dùng tự làm, nhiều giáo viên vùng cao Điện Biên đã từng bước chuyển sang thiết kế bài giảng điện tử, kết hợp hình ảnh, video và các phần mềm hỗ trợ. Những tư liệu này giúp bài học trực quan hơn, tạo thêm cách tiếp cận kiến thức cho học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số.

Sự thay đổi còn thể hiện ở cách tổ chức giờ học. Cùng với nghe giảng và ghi chép, học sinh được quan sát tư liệu minh họa, trả lời câu hỏi, trao đổi với giáo viên và tham gia các hoạt động tương tác. Qua đó, các em có thêm cơ hội trình bày ý kiến, chủ động tìm hiểu nội dung bài học.

Theo thầy Sỹ, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi giáo viên biết lựa chọn và vận dụng phù hợp với từng bài học. Điều quan trọng là đặt học sinh ở vị trí trung tâm, hướng dẫn các em chủ động tiếp cận kiến thức.

Để làm được điều đó, giáo viên phải thay đổi cả cách chuẩn bị bài và phương pháp giảng dạy. Việc tìm được một hình ảnh hay video phù hợp mới là một phần công việc. Thầy, cô còn phải lựa chọn cách sử dụng tư liệu, kết hợp câu hỏi và hoạt động học tập để học sinh hiểu bài, tham gia vào quá trình khám phá kiến thức.

Với nhiều giáo viên vùng cao, làm quen với phần mềm thiết kế bài giảng và các ứng dụng hỗ trợ dạy học không phải lúc nào cũng dễ dàng. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, các thầy, cô chủ động tham gia tập huấn, học hỏi đồng nghiệp, tự tìm hiểu để nâng cao kỹ năng số. Quá trình này giúp giáo viên từng bước sử dụng công nghệ phục vụ yêu cầu của từng tiết học.

Thầy Nguyễn Tiến Sỹ ứng dụng học liệu số, hình ảnh trực quan trong giờ học, góp phần tạo hứng thú cho học sinh.

Bồi dưỡng ngay trong nhà trường

Việc nâng cao năng lực số của giáo viên cần được duy trì trong hoạt động chuyên môn thường xuyên. Tại Trường THCS Võ Nguyên Giáp, nhà trường triển khai tập huấn, sinh hoạt chuyên môn và hỗ trợ đồng nghiệp để đội ngũ từng bước sử dụng hiệu quả các công cụ dạy học.

Ông Nguyễn Thành Trung, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đơn vị xác định chuyển đổi số gắn với đổi mới phương pháp dạy học và công tác quản trị. Việc triển khai được thực hiện từng bước, phù hợp với điều kiện thực tế.

Nhà trường thường xuyên tổ chức tập huấn, sinh hoạt chuyên môn, đồng thời phân công giáo viên có kinh nghiệm hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao kỹ năng số. Cách làm này giúp các thầy, cô có thêm sự hỗ trợ trong quá trình xây dựng bài giảng điện tử và khai thác học liệu.

Trong các tổ chuyên môn, giáo viên tăng cường chia sẻ bài giảng, trao đổi kinh nghiệm và xây dựng học liệu dùng chung. Những khó khăn khi ứng dụng công nghệ được trao đổi, tháo gỡ cùng đồng nghiệp. Việc chia sẻ tư liệu cũng giúp giảm áp lực chuẩn bị bài, để giáo viên có thêm thời gian lựa chọn phương pháp và tổ chức hoạt động học tập.

Theo ông Trung, đến nay giáo viên đã chủ động hơn trong xây dựng bài giảng điện tử, khai thác học liệu số và ứng dụng các nền tảng công nghệ vào giảng dạy. Những thay đổi này góp phần tạo hứng thú học tập cho học sinh.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp khó khăn. Hạ tầng công nghệ, thiết bị dạy học và chất lượng đường truyền ở một số điểm trường chưa đáp ứng yêu cầu. Đây là những trở ngại đối với việc khai thác học liệu và sử dụng các nền tảng hỗ trợ trong giờ học.

Thời gian tới, nhà trường tiếp tục bồi dưỡng năng lực số cho đội ngũ, phát triển học liệu số và từng bước hoàn thiện các điều kiện phục vụ dạy học. Việc nâng cao kỹ năng cho giáo viên được thực hiện cùng với cải thiện hạ tầng, thiết bị để ứng dụng công nghệ hiệu quả hơn.

Từ thực tế tại Trường THCS Võ Nguyên Giáp, sự chủ động của giáo viên và hoạt động hỗ trợ trong nhà trường là những yếu tố quan trọng để đổi mới giờ học. Khi được bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm và có điều kiện thực hành, thầy, cô có thể lựa chọn công cụ phù hợp hơn với nội dung giảng dạy và khả năng tiếp nhận của học sinh.

Nâng cao năng lực số cho đội ngũ vì thế cần được duy trì từ chính công việc hằng ngày: chuẩn bị bài, tổ chức tiết học, chia sẻ học liệu và hỗ trợ đồng nghiệp. Hiệu quả của quá trình ấy thể hiện ở những bài học dễ hiểu hơn, sự chủ động của người đứng lớp và mức độ tham gia của học sinh.