Lên lớp cho các học viên mới về trường nên Thượng tá Trần Quang Chính (giảng viên Bộ môn Bắn súng bộ binh 1, Khoa Kỹ thuật chiến đấu bộ binh) giới thiệu bài học, giảng giải rất chi tiết, cụ thể, tỉ mỉ. Thầy không chỉ hướng dẫn người học trên sơ đồ mà còn “cầm tay chỉ việc”, làm mẫu và nhắc nhở học viên những điểm cần chú ý trong từng động tác, như: Cầm súng, tay cò, đường ngắm, tư thế bắn...

Theo Thượng tá Trần Quang Chính, để học viên có niềm đam mê học tập, nghiên cứu ngay từ giờ học đầu tiên, khi biên soạn giáo án, giảng viên chú trọng lựa chọn và đưa ra những câu hỏi để thầy trò cùng nhau trao đổi, giải đáp. Điều này giúp người học chủ động suy nghĩ, từ đó nắm chắc, hiểu bài sâu kỹ. Sự mới mẻ của bài học là nguồn cảm hứng kích thích tinh thần đam mê, sáng tạo của các học viên. Giờ học lý thuyết bắn súng tưởng như khô khan với các tính năng, cấu tạo, thông số kỹ thuật đã trở nên hấp dẫn, sinh động, thu hút sự tham gia sôi nổi của học viên. Ở chiều ngược lại, chính sự cầu thị, ham hiểu biết của học viên đòi hỏi giảng viên không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, tự học tập, nghiên cứu, tìm hiểu sâu để giảng giải, hướng dẫn cho người học.

Thượng tá Trần Quang Chính thực hiện động tác mẫu cho học viên.

Sau các giờ học binh khí, lý thuyết bắn, quy tắc bắn trên giảng đường, học viên năm thứ nhất bắt đầu học ngoài thao trường động tác bắn, bài 1 súng tiểu liên AK... Dạy thực hành động tác bắn súng, giảng viên càng phải làm mẫu nhiều và sâu sát, tỉ mỉ hướng dẫn, kiểm tra đường ngắm, sửa tập cho người học. "Tùy từng đối tượng người học để giảng viên chuẩn bị bài giảng cho phù hợp. Chúng tôi luôn xác định, mình không chỉ là người thầy trao truyền kiến thức mà còn là người truyền kỹ năng, kinh nghiệm, niềm đam mê, khát khao chinh phục mục tiêu, thử thách bắn súng cho học viên”, Thượng tá Trần Quang Chính chia sẻ.

Thượng sĩ Nguyễn Văn Hải, học viên Trung đội 1, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, chia sẻ: "Thượng tá Trần Quang Chính luôn gần gũi và rất hiểu tâm lý học viên. Thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn “truyền lửa”, truyền niềm đam mê bắn súng cho học viên. Thầy luôn tận tình hướng dẫn chúng tôi cụ thể, tỉ mỉ để chúng tôi nhanh chóng tiếp cận nội dung môn học, cách dạy của thầy dễ nhớ, dễ hiểu".

Thượng tá Trần Quang Chính cho biết, các giảng viên Khoa Kỹ thuật chiến đấu bộ binh đều nêu cao tinh thần tự học tập, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đặc biệt là biết vận dụng hiệu quả các nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến vào thực tiễn giảng dạy.

Theo Đại tá Nguyễn Anh Tú, Chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật chiến đấu bộ binh, Thượng tá Trần Quang Chính không chỉ đảm nhiệm tốt vai trò người thầy mà còn tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học như viết đề tài, giáo trình, tài liệu, các bài báo khoa học... Từ năm 2022 đến 2025, thầy chủ biên tài liệu “Quy tắc bắn súng phóng lựu SPL40-40mm” cấp Bộ Quốc phòng; tham gia một đề tài cấp Bộ Tổng Tham mưu; chủ biên 2 giáo trình “Binh khí đạn súng bộ binh” và “Quy tắc bắn súng bộ binh” cấp trường; tham gia 2 đề tài và 2 sáng kiến, cải tiến cấp trường...

Chính tình yêu nghề, niềm đam mê trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học đã giúp Thượng tá Trần Quang Chính luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 3 năm liền, Thượng tá Trần Quang Chính được công nhận giảng viên dạy giỏi cấp trường (từ năm 2024 đến 2026) và 3 năm liền (từ năm 2023 đến 2025) được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Năm 2026, Thượng tá Trần Quang Chính vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân".