Người thầy trường Y mang trên vai 'hai trọng trách'

Ngày 14/11, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y Dược Hà Nội tổ chức lễ Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, lồng ghép trong chương trình khai giảng năm học mới 2026 – 2027.

TTƯT. PGS. TS. Nguyễn Thị Thịnh, Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới 2026 – 2027. Ảnh: H. Anh

Sự kiện là dịp nhìn lại và tri ân những cống hiến thầm lặng của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo nhân lực y tế.

Phát biểu tại buổi lễ, TTƯT. PGS. TS. Nguyễn Thị Thịnh, Hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh sứ mệnh đặc thù của người làm công tác giảng dạy khối ngành chăm sóc sức khỏe. Theo bà Thịnh, sản phẩm của quá trình đào tạo y khoa không đơn thuần là người lao động có tấm bằng hay chứng chỉ hành nghề, mà là những nhân lực trực tiếp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và góp phần quyết định sự sống còn của người bệnh.

Do đó, người giảng viên trường y phải gánh trên vai hai trọng trách lớn: vừa là người thầy giáo truyền thụ tri thức, vừa là người thầy thuốc cứu người.

Nhân dịp này, trường đã vinh danh và khen thưởng các tập thể, cá nhân cán bộ, giảng viên, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2025 – 2026. Ảnh: H. Anh

"Một bài giảng tốt có thể giúp sinh viên nắm đúng kiến thức, một giờ thực hành nghiêm túc giúp các em thành thạo kỹ năng, nhưng một tấm gương sáng về y đức, trách nhiệm và lòng nhân ái của thầy cô sẽ theo các em suốt cả cuộc đời hành nghề", bà Thịnh chia sẻ. Người đứng đầu nhà trường cũng nhắn nhủ các thế hệ học trò không ngừng rèn luyện y đức, bởi người bệnh có thể không nhớ hết kiến thức chuyên môn của thầy thuốc, nhưng sẽ luôn nhớ cách họ được chăm sóc và đối xử.

Đáp lại sự dìu dắt của thầy cô, tân sinh viên Bùi Yến Linh (lớp K18CYA03, ngành Y sĩ đa khoa) đại diện cho các thế hệ sinh viên bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và trao tặng những bó hoa tươi thắm cùng thước phim tri ân gửi tới ban lãnh đạo cùng đội ngũ giảng viên. "Chúng em hiểu rằng phía sau mỗi bài giảng là tâm huyết, phía sau mỗi giờ thực hành là sự tận tình hướng dẫn và phía sau mỗi bước trưởng thành luôn có sự đồng hành, yêu thương của thầy cô", Yến Linh chia sẻ, đồng thời cam kết nỗ lực rèn đức, luyện tài để xứng đáng với sự dìu dắt của nhà trường.

Nhà trường đã tuyên dương các tân sinh viên đạt danh hiệu thủ khoa đầu vào các ngành năm học 2026 – 2027. Ảnh: H. Anh

Nhân dịp này, trường đã vinh danh và khen thưởng các tập thể, cá nhân cán bộ, giảng viên, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2025 – 2026. Lãnh đạo nhà trường đồng thời gửi lời cảm ơn tới đội ngũ phục vụ thầm lặng ở các phòng ban chức năng, các cơ quan quản lý nhà nước cùng hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế đối tác đã phối hợp đào tạo thực hành cho sinh viên trong suốt thời gian qua.

Năm học 2026 – 2027, nhà trường xác định định hướng chiến lược chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng chiều sâu, lấy sự hài lòng của đơn vị tuyển dụng làm thước đo. Chủ đề năm học được xác định theo mô hình "4C": Chuyên môn – Chuyên nghiệp – Chủ động – Công nghệ.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên 90% sinh viên có việc làm ngay sau khi ra trường, trường tăng cường thời lượng thực hành lâm sàng tại các bệnh viện, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác giảng dạy.

Về cơ sở vật chất, trong năm học vừa qua, đơn vị đã đầu tư gần 5 tỷ đồng để hiện đại hóa hệ thống phòng thí nghiệm, nhà thuốc thực hành, nhà thuốc y học cổ truyền và phòng lab phục vụ các ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Điều dưỡng. Ngoài ra, trường đã mở rộng hợp tác đào tạo, trao đổi giảng viên và sinh viên với 6 trường đại học, cao đẳng tại Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.