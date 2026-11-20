Đủ bản lĩnh trước để theo đuổi những ước mơ

Với thầy Nguyễn Thanh Bách, giáo viên Trường Mầm non Na Sầm (xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn), một trong những thử thách đầu tiên khi theo nghề không nằm ở chuyên môn mà ở định kiến. Những năm đầu đứng lớp, không ít phụ huynh hoài nghi năng lực và phẩm chất của giáo viên nam ở bậc học mầm non. Bằng sự kiên trì và trách nhiệm, sau khoảng một đến hai năm, thầy dần nhận được sự tin tưởng, thậm chí nhiều phụ huynh mong muốn con được học lớp thầy.

Thầy Bách luôn trăn trở là làm sao để trẻ em miền núi, vùng biên giới không thụ động tiếp nhận kiến thức mà chủ động khám phá, thể hiện bản thân

Tám năm gắn bó với nghề, điều thầy Bách trăn trở là làm sao để trẻ em miền núi, vùng biên giới không thụ động tiếp nhận kiến thức mà chủ động khám phá, thể hiện bản thân. Thầy kiên trì vận dụng phương pháp lấy trẻ làm trung tâm, khuyến khích các em tự suy nghĩ, trả lời, đồng thời ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy.

Với thầy, hiệu quả đổi mới không chỉ nằm ở những công cụ hiện đại mà quan trọng hơn là sự trưởng thành của trẻ, từ biết yêu thương, chia sẻ, lễ phép đến tự tin hơn mỗi ngày. Thầy mong muốn những người trẻ yêu nghề giáo dục mầm non có đủ bản lĩnh vượt qua định kiến để theo đuổi lựa chọn của mình, bởi “đó là gieo những giá trị hạnh phúc, giá trị giáo dục cho trẻ thơ”.

Mong muốn xây những nhịp cầu giữa các lớp học

Cũng đặt nhiều kỳ vọng vào công nghệ trong giáo dục, cô Đinh Thị Ngọc, giáo viên phụ trách Đội tại Trường Tiểu học Thanh Bình (Ninh Bình), lại nhìn nhận đây là cơ hội để mở rộng không gian học tập và kết nối người học.

Năm 2021, khi dịch Covid-19 đặt ra yêu cầu thay đổi phương thức dạy học, dù chưa có chuyên môn về công nghệ, cô vẫn tự học trên chiếc máy tính cũ thường xuyên hỏng. Sau khoảng một tháng, cô đã có thể hỗ trợ cộng đồng giáo viên; đến nay, mỗi năm cô giúp hơn 1.000 thầy cô ứng dụng công nghệ vào giảng dạy.

Cô Đinh Thị Ngọc cho biết bản thân đặt nhiều kỳ vọng vào công nghệ trong giáo dục

Từ trải nghiệm đó, cô xây dựng chuỗi dự án “Hành trình số Việt Nam I Love”, ứng dụng AI để giáo dục tình yêu quê hương, đất nước và kết nối học sinh nhiều địa phương. Đặc biệt, hoạt động phục dựng chân dung liệt sĩ bằng AI và tìm kiếm thân nhân đã để lại trong cô nhiều cảm xúc. Sau nhiều lần tưởng tìm được gia đình nhưng lại rơi vào ngõ cụt, bức chân dung cuối cùng cũng được trao đến thân nhân liệt sĩ.

Với cô Ngọc, công nghệ không chỉ hỗ trợ truyền đạt kiến thức mà còn có thể nuôi dưỡng lòng nhân ái, sự sẻ chia. “Chúng tôi muốn xây những cây cầu để kết nối học sinh với học sinh, thầy cô với học sinh và các thầy cô với nhau”, cô chia sẻ.

Tháo gỡ khó khăn ở những lớp học vùng cao

Với cô Đinh Thị Huệ, giáo viên Trường Mầm non Cách Linh (xã Bế Văn Đàn, tỉnh Cao Bằng), cho biết 100% trẻ tại trường là người dân tộc thiểu số, trong khi cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học còn thiếu thốn.

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh đi làm xa, trẻ chủ yếu sống cùng ông bà nên một bộ phận còn hạn chế về kỹ năng tự phục vụ. Những đặc điểm về điều kiện sống và môi trường giáo dục đặt ra yêu cầu giáo viên phải linh hoạt trong tổ chức hoạt động, vừa bảo đảm mục tiêu giáo dục, vừa phù hợp với khả năng tiếp nhận của trẻ.

Dù vậy, hai năm qua, cô Huệ vẫn chủ động viết sáng kiến ứng dụng AI vào bài giảng và hoạt động vui chơi, như chuyển hình ảnh tĩnh thành video, tận dụng máy tính, TV, điện thoại thông minh và internet sẵn có. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ hiện mới được triển khai ở một số hoạt động; giáo viên lớn tuổi cũng gặp nhiều khó khăn hơn trong quá trình tiếp cận.

Cô Huệ mong muốn Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những địa bàn thuộc xã vùng III

Từ thực tế này, cô mong muốn Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những địa bàn thuộc xã vùng III. Bởi theo cô, tinh thần đổi mới và sự chủ động của giáo viên cần được hỗ trợ bằng những điều kiện thiết yếu để có thể phát huy hiệu quả.

Đổi mới đồng bộ để nâng cao chất lượng giáo dục

Ở bậc đại học, PGS.TS Phạm Văn Song, Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định (TPHCM), cho rằng tốc độ phát triển của công nghệ, đặc biệt là AI, đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với đội ngũ nhà giáo. Khi người học ngày càng chủ động tiếp cận công nghệ và nguồn tri thức mới, giảng viên không thể chỉ truyền đạt kiến thức theo phương thức truyền thống mà phải liên tục cập nhật, thay đổi phương pháp giảng dạy.

Theo ông, đổi mới giáo dục cần được thực hiện đồng bộ từ cơ sở vật chất, chương trình đào tạo đến phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá. Tại Trường Đại học Gia Định, chiến lược phát triển 5 năm tới hướng đến tích hợp công nghệ số, AI vào các chương trình đào tạo theo định hướng “AI First”, đồng thời triển khai hệ thống học liệu số thông minh Smart-LMS để hỗ trợ giảng viên theo dõi quá trình tự học của sinh viên.

Ông Song rất kỳ vọng giáo dục đại học Việt Nam sẽ có bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong thời gian tới

Tuy nhiên, theo PGS.TS Phạm Văn Song, đổi mới không thể chỉ dựa vào nỗ lực của từng cơ sở giáo dục hay cá nhân nhà giáo. Chính sách cần quan tâm hơn đến đời sống cán bộ, giáo viên, nhất là những người công tác tại vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện để đội ngũ yên tâm gắn bó với nghề và nâng cao chất lượng giảng dạy. Ông kỳ vọng giáo dục đại học Việt Nam sẽ có bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong thời gian tới.