Cuối tháng 10/2026, có hai câu chuyện về giáo dục được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội và mặt báo. Một nam sinh lao lên đánh cô giáo. Hai cô giáo mầm non tát bé gái ba, bốn tuổi, bị phụ huynh phát hiện qua chính đoạn video các cô tự quay gửi vào nhóm lớp.

Cũng trong thời gian ấy, có những câu chuyện khác được kể lại, nhưng lặng lẽ hơn nhiều. Thầy Xuân Hiểu, 83 tuổi, một trong những giảng viên đầu tiên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh, đứng múa cùng các học trò nay đã là Tiến sĩ, nghệ sĩ, đạo diễn, trong tiệc mừng 50 năm thành lập trường.

Ở một làng Ba Na (Gia Lai), đôi vợ chồng trẻ vừa biết đọc biết viết, đã mang tặng người thầy dạy xóa mù chữ mấy bắp ngô nhà trồng được với tấm lòng “xin thầy nhận cho chúng em vui!”.

Trong những câu chuyện vừa kể, câu chuyện nào sẽ ở lại lâu hơn trong tâm trí công chúng?

Hình ảnh người thầy ngày nay được phản ánh qua nhiều lăng kính, từ những giờ dạy thầm lặng trên lớp đến những câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh do AI tạo)

Sức nặng của tin xấu

Từ góc độ tâm lý học, năm 1973, hai nhà nghiên cứu Amos Tversky và Daniel Kahneman từng mô tả rằng con người thường ước lượng mức độ phổ biến của hiện tượng dựa trên việc ví dụ về nó dễ hiện ra trong đầu đến mức nào.

Đoạn clip gây sốc, được chia sẻ hàng nghìn lần, sẽ hiện ra rất dễ. Để rồi, từ vài vụ việc đơn lẻ, nhiều người bắt đầu tin rằng chuyện thầy cô bạo hành học trò, hay học trò xúc phạm thầy cô, đang xảy ra khắp nơi.

Trong khi đó, cả nước có gần 1,3 triệu giáo viên. Mỗi ngày có hàng triệu tiết học bình thường diễn ra. Theo khảo sát TALIS 2024 của OECD, 92% giáo viên Việt Nam cho rằng nghề dạy học được xã hội trân trọng, tỷ lệ cao nhất trong các hệ thống tham gia. Nhưng những buổi dạy bình thường thì thường không trở thành tin tức trên báo chí, hay mạng xã hội.

Tất nhiên, báo chí không nên né tránh tin xấu, mà phải nhìn thẳng vấn đề. Truyền thông cần lên tiếng để các vụ việc bạo lực học đường được xử lý nghiêm, nhằm bảo vệ trẻ em, bảo vệ nhà giáo. Che giấu cái xấu chưa bao giờ là cách đúng đắn để tôn vinh nghề giáo.

Song, điều đáng để những người cầm bút chúng ta cùng tự vấn, chính là ở cách kể, cách viết, cách đưa tin. Dòng tít “cô giáo tát học sinh” gọi tên một nghề, chứ không gọi tên một con người. Và mỗi lần như thế, hơn triệu người khác đang đứng lớp lại phải chia nhau gánh một phần tiếng xấu.

Khi những vụ việc đơn lẻ được xếp liền nhau, với những cụm từ như “lại thêm”, “liên tiếp”, dễ khiến người đọc dễ hình dung ra “làn sóng bạo lực”, dù chưa có số liệu nào cho thấy điều đó. Và những hệ quả thì không hề nhỏ. Khi niềm tin bị bào mòn, phụ huynh dễ chuyển từ hợp tác sang giám sát, thầy cô dễ chuyển từ tận tâm sang dè chừng.

Vậy người làm báo có thể làm gì?

Trước hết là đặt mỗi vụ việc vào đúng tỷ lệ của nó. Một vụ việc là một vụ việc. Khi chưa có số liệu, đừng vội gọi đó là xu hướng. Một dòng thông tin bối cảnh có thể giúp công chúng nhìn sự việc tỉnh táo hơn.

Tiếp đến là thận trọng với danh tính. Khi vụ việc chưa được xác minh đầy đủ, các đương sự cũng cần được bảo vệ khỏi những phiên tòa trên mạng. Hình ảnh bị lan truyền có thể theo người ta suốt đời, kể cả khi sự thật về sau khác đi.

Thứ ba là theo câu chuyện đến cùng. Nhiều vụ việc được đưa tin rầm rộ lúc đầu, nhưng kết quả xác minh, cách xử lý, hay lời đính chính thì ít người được biết. Bài viết khép lại câu chuyện có giá trị không kém bài viết mở ra nó.

Và cuối cùng, hãy dành chỗ cho những câu chuyện bình thường nhưng đẹp. Không phải để tô hồng, mà để phản ánh đúng hơn bức tranh đời sống thực. Báo chí giải pháp (xu hướng đang được báo chí thế giới theo đuổi) chính là không né tránh vấn đề, mà kể thêm về những người đang làm tốt và cách họ làm.

Mỗi người đọc cũng có thể góp phần nhỏ. Trước khi chia sẻ những đoạn clip về thầy cô, hãy tự hỏi đã biết đủ bối cảnh của câu chuyện chưa,và điều mình sắp lan truyền sẽ giúp ích cho ai?