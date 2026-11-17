Từ trăn trở trong giờ dạy đến những sáng kiến thiết thực

Gắn bó với Trường THCS Võ Thị Sáu từ tháng 11/2014, thầy Hồ Thanh Tùng đảm nhiệm giảng dạy môn Hóa học, Khoa học tự nhiên.

Qua thực tế đứng lớp, thầy nhận thấy Hóa học có nhiều nội dung trừu tượng, khiến một bộ phận học sinh gặp khó khăn trong ghi nhớ, vận dụng kiến thức và chưa thực sự hứng thú với môn học.

Từ những trăn trở đó, thầy bắt đầu tìm tòi, nghiên cứu các công cụ và phương pháp hỗ trợ học tập theo hướng trực quan, tăng tính tương tác, giúp học sinh chủ động tiếp cận kiến thức.

Thầy Hồ Thanh Tùng đảm nhiệm giảng dạy môn Hóa học, Khoa học tự nhiên

Một trong những dấu mốc đầu tiên là công trình “Bảng tính tan thông minh dành cho học sinh THCS”, giúp các em tra cứu, ghi nhớ và vận dụng kiến thức về tính tan thuận tiện hơn.

Năm 2021, công trình được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam. Năm 2022, thầy Tùng được trao giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc. Những ghi nhận này tiếp thêm động lực để thầy tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy.

Không dừng lại ở đó, thầy Tùng từng bước xây dựng hệ thống bài giảng điện tử, video thí nghiệm, học liệu số và ngân hàng câu hỏi trực tuyến; ứng dụng phần mềm mô phỏng, trò chơi học tập nhằm tăng tính trực quan, giúp học sinh dễ tiếp thu và chủ động khám phá kiến thức.

Tiêu biểu là giải pháp “Bộ sản phẩm Hóa học giúp học sinh phát triển phẩm chất và năng lực theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới”.

Thầy Hồ Thanh Tùng hướng dẫn học sinh trong 1 tiết học thực hành

Bộ sản phẩm tích hợp trò chơi giáo dục, tài liệu tham khảo và học liệu số, hỗ trợ giáo viên tổ chức bài giảng sinh động, đồng thời tạo điều kiện để học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện tư duy và vận dụng vào thực tiễn.

Từ tháng 9/2025, bộ sản phẩm được triển khai tại Trường THCS Võ Thị Sáu. Kết quả ghi nhận điểm trung bình môn Hóa học tăng từ 6,6 lên 8,0; tỷ lệ học sinh đạt từ 7 điểm trở lên tăng từ 52% lên 85%; có 92% học sinh bày tỏ yêu thích môn học.

Đáng chú ý, 100% giáo viên tham gia khảo sát đánh giá bộ sản phẩm mang lại hiệu quả cao.

Không chỉ cải thiện kết quả học tập, bộ sản phẩm còn tạo thêm cơ hội để học sinh tương tác với kiến thức, chủ động khám phá và vận dụng những điều đã học. Đây cũng là mục tiêu mà thầy Tùng hướng đến khi nghiên cứu, xây dựng các công cụ hỗ trợ dạy học.

Chia sẻ về động lực nghiên cứu, đổi mới trong giảng dạy, thầy Hồ Thanh Tùng cho biết: “Trong quá trình giảng dạy, tôi luôn trăn trở làm thế nào để học sinh không chỉ hiểu bài mà còn yêu thích môn học, biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Đặc biệt, với môn Hóa học có nhiều nội dung trừu tượng, người giáo viên cần tìm tòi những phương pháp và công cụ hỗ trợ phù hợp để giúp các em tiếp cận kiến thức dễ dàng hơn.

Điều khiến tôi vui nhất không phải là những giải thưởng đạt được mà là sự tiến bộ của học sinh, khi các em tự tin khám phá, sáng tạo và đạt được những kết quả tốt hơn trong học tập”.

Dấu ấn người thầy trẻ từ những thành quả của học trò

Song hành với đổi mới phương pháp giảng dạy, thầy Tùng còn dành nhiều tâm huyết cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

Từ năm học 2017–2018, thầy tham gia bồi dưỡng đội tuyển Hóa học, hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, hệ thống kiến thức và vận dụng vào giải quyết bài tập.

Qua nhiều năm, học sinh do thầy trực tiếp bồi dưỡng đạt 30 giải học sinh giỏi cấp tỉnh và 63 giải cấp thành phố; nhiều em trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Bạc Liêu.

Thầy Hồ Thanh Tùng trực tiếp bồi dưỡng đạt 30 giải học sinh giỏi cấp tỉnh và 63 giải cấp thành phố; nhiều em trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Bạc Liêu

Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học, học sinh đạt 15 giải cấp tỉnh, 18 giải cấp thành phố. Riêng Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng ghi nhận thêm 12 giải cấp tỉnh và 15 giải cấp thành phố.

Đáng chú ý, thầy có 11 năm liên tục trực tiếp hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng.

Trong quá trình đó, thầy khuyến khích các em tự quan sát, đặt câu hỏi, tìm hướng nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm. Không chỉ hướng dẫn kiến thức chuyên môn, thầy còn chú trọng rèn luyện cho học sinh tư duy độc lập, sự kiên trì và khả năng giải quyết vấn đề.

Ở vai trò giáo viên chủ nhiệm, thầy quan tâm đến sự tiến bộ của từng học sinh, kịp thời hỗ trợ những em gặp khó khăn và phối hợp với phụ huynh trong quá trình giáo dục. Ngoài công tác chuyên môn, thầy còn tích cực tham gia hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên và các chương trình tình nguyện tại địa phương.

Thầy Hồ Thanh Tùng (thứ 2 từ phải qua trái) vinh danh tại lễ tuyên dương “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2026

Đánh giá về những đóng góp của thầy Tùng, cô Trần Kim Thi, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Thị Sáu bày tỏ niềm tự hào khi thầy Tùng được trao giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2026, đồng thời là một trong 34 cá nhân tiêu biểu toàn quốc được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy.

Theo cô Thi, điều đáng quý ở thầy Tùng không chỉ là những giải thưởng đạt được mà còn là tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm với học sinh và ý thức không ngừng tìm tòi, đưa những ý tưởng sáng tạo vào thực tiễn giáo dục. Đây cũng là hình ảnh người giáo viên trẻ mà nhà trường mong muốn lan tỏa: dám nghĩ, dám làm, chủ động đổi mới và luôn hướng đến những giá trị thiết thực cho người học.

“Nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên trẻ, phát huy năng lực, nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu khoa học và đổi mới trong dạy học. Tôi hy vọng thành tích của thầy Tùng sẽ tiếp tục tạo động lực để mỗi thầy cô không ngừng học hỏi, đổi mới và cống hiến”, cô Trần Kim Thi chia sẻ.

Trong quá trình công tác, thầy Tùng có 3 sáng kiến được UBND tỉnh công nhận vào các năm 2022, 2025 và 2026; 8 sáng kiến được công nhận cấp thành phố. Năm 2023, thầy đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp tỉnh, xếp thứ Nhất môn Hóa học; 4 lần đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp thành phố.

Thầy Hồ Thanh Tùng tại lễ tuyên dương chia sẻ cùng thầy cô năm 2026

Thầy còn được vinh danh Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2024, Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Cà Mau lĩnh vực giáo dục năm 2025.

Bên cạnh đó, thầy Tùng 02 lần được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 8 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và hai lần được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”.

Những ghi nhận ấy là kết quả của quá trình nỗ lực, bền bỉ trong công tác chuyên môn và hoạt động giáo dục.

Đặc biệt, việc tiếp tục được trao giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2026 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ trong hành trình cống hiến của người giáo viên trẻ.

Từ những trăn trở trong mỗi giờ lên lớp, thầy Hồ Thanh Tùng đã từng bước biến ý tưởng thành những sản phẩm giáo dục thiết thực.

Nhưng dấu ấn đáng nhớ trong hành trình ấy không chỉ là những sáng kiến hay giải thưởng, mà còn là những thế hệ học sinh biết tự học, chủ động nghiên cứu và mạnh dạn theo đuổi ý tưởng sáng tạo. Đó cũng là thành quả mà người thầy luôn hướng đến trong hành trình đổi mới giáo dục.