Người thầy thuốc lấy chuyên môn làm điểm tựa, phụng sự làm mục tiêu

PGS.TS.BS Ngô Quốc Đạt, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, phát biểu tại lễ khai giảng.

Ngày 30/10, tại Hội trường E3, Trụ sở Tân Nhựt (xã Tân Nhựt, TPHCM), Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức Lễ Khai giảng Sau Đại học năm học 2026 – 2027 cho 1.203 tân học viên và nghiên cứu sinh. Đây là cột mốc ý nghĩa, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của các cán bộ y tế trong hành trình đào sâu nghiên cứu và hoàn thiện tay nghề chuyên môn.

Lấy chuyên môn làm điểm tựa và phụng sự làm mục tiêu

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.BS Ngô Quốc Đạt, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, khẳng định nhà trường chào đón các tân học viên quay lại giảng đường với một tâm thế hoàn toàn mới. Những người thầy thuốc bước vào bậc sau đại học không còn đơn thuần là người tiếp nhận kiến thức nghề nghiệp, mà là những nhân lực y tế đã và đang trực tiếp tham gia chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, mang theo kinh nghiệm thực tiễn cùng nhiều trăn trở chuyên môn.

BS.CKI Tăng Thị Ngọc (giữa) cùng các bạn tham dự lễ khai giảng.

PGS.TS.BS Ngô Quốc Đạt nhấn mạnh, để có mặt tại buổi lễ hôm nay, các học viên đã trải qua những ca trực trắng đêm nơi bệnh viện, những áp lực giằng xé giữa công việc chuyên môn, trách nhiệm gia đình và khao khát dấn thân cho tri thức. Sự khác biệt căn bản giữa các bậc học, khi ở bậc đại học người học chủ yếu học để biết nghề và thực hành nghề, thì ở bậc sau đại học, mục tiêu cốt lõi là làm chủ chuyên môn, sáng tạo tri thức và dẫn dắt sự thay đổi.

“Người thầy thuốc không dừng lại ở việc áp dụng kinh nghiệm mà cần trau dồi năng lực phân tích, phản biện, đưa ra quyết định dựa trên y học chứng cứ để thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật”, PGS.TS.BS Ngô Quốc Đạt khẳng định.

BS.CKI Nguyễn Vương Bảo Anh chia sẻ tại lễ khai giảng.

Đại diện cho các tân học viên sau đại học phát biểu trong ngày khai trường, BS.CKI Nguyễn Vương Bảo Anh - Bệnh viện Bình Dân, Thủ khoa Tiến sĩ ngành Ngoại khoa khóa 2026, chia sẻ, đối với mỗi người làm công tác y tế, việc học tập và cập nhật kiến thức là một trách nhiệm lâu dài. Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng cao, việc tiếp tục học tập bậc sau đại học là cơ hội quý báu để nâng cao năng lực chuyên môn.

Học tập suốt đời để đáp ứng yêu cầu y khoa thực tiễn

Khát vọng nâng cao tay nghề không chỉ hiện diện ở các nghiên cứu sinh mà còn là sự đồng điệu của các bác sĩ đang công tác lâm sàng tại các bệnh viện lớn trên địa bàn TPHCM. Hiện đang công tác tại khoa Điều trị cán bộ cao cấp, thuộc Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 2B của Bệnh viện Thống Nhất, BS.CKI Tăng Thị Ngọc (39 tuổi) lựa chọn tiếp tục học tập chương trình CKII ngành Lão khoa tại trường. BS Ngọc cho biết bản thân rất tin tưởng vào bề dày lịch sử phát triển, trình độ chuyên môn cao của nhà trường cùng đội ngũ giảng viên uy tín đầu ngành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp tục trau dồi năng lực khám chữa bệnh.

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng.

Trước câu chuyện đào tạo ngành y lâu dài cùng nhiều thách thức, BS Ngọc nhìn nhận y khoa là ngành sức khỏe, trực tiếp tiếp xúc với cơ thể con người nên việc học tập không bao giờ có điểm dừng. Ngành y gắn liền trực tiếp với sinh mệnh con người, do đó người thầy thuốc không thể bằng lòng với vốn kiến thức hiện có.

“Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học hiện đại, những công nghệ mới, nghiên cứu mới và phát minh mới liên tục ra đời, đòi hỏi mỗi học viên và bác sĩ lâm sàng bắt buộc phải trau dồi kiến thức liên tục để nâng cao hiệu quả điều trị và phục vụ người bệnh một cách tốt nhất”, BS Ngọc chia sẻ.

Năm 2009 bắt đầu khóa đào tạo CKI đầu tiên, hệ thống Sau Đại học của nhà trường đã hoàn thiện cấu trúc đào tạo y khoa chuyên sâu với 70 ngành và chuyên ngành. Quy mô hiện tại đạt gần 3.500 học viên và nghiên cứu sinh. Trong kỳ tuyển sinh năm 2026, các hệ đào tạo như Bác sĩ Nội trú với 131 học viên và Tiến sĩ với 27 nghiên cứu sinh đều đạt tỷ lệ tuyệt đối 100% chỉ tiêu. Bên cạnh đó, tỷ lệ tốt nghiệp thực tế luôn duy trì tiệm cận tuyệt đối từ 92,5% đến 99,11%. Hằng năm, học viên sau đại học đóng góp gần 400 đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn và luận án nhằm trực tiếp giải quyết các bài toán lâm sàng phức tạp tại các cơ sở y tế.