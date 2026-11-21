Cán bộ Đồn Biên phòng Cầu Bóng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa dạy chữ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại “Lớp học tình thương” ở phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh minh họa: Văn Tân

Những người thầy ấy đến với lớp học bằng hành trang rất riêng. Trên vai vẫn là quân hàm xanh, bên hông vẫn là chiếc thắt lưng quen thuộc của người lính, nhưng trong tay có thêm tập vở, hộp phấn, những cuốn sách được nâng niu và cả những món quà nhỏ dành cho học trò. Sau những giờ tuần tra, những buổi xuống địa bàn nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân, họ lại tranh thủ đến lớp. Có hôm, đường đến điểm trường lầy lội sau cơn mưa; có hôm phải vượt qua những con dốc dài giữa cái rét cắt da của miền núi. Thế nhưng, chỉ cần biết học trò đang chờ, bước chân người thầy lại thêm vội. Những đứa trẻ nơi biên giới có em còn rụt rè, chưa sõi tiếng phổ thông, có em hoàn cảnh gia đình khó khăn, việc đến lớp chưa bao giờ là điều dễ dàng. Bởi vậy, người thầy kiên nhẫn dạy các em đọc thông, viết thạo, làm những phép tính đầu đời; đồng thời gần gũi, lắng nghe, động viên để các em thêm yêu trường, yêu lớp và tự tin hơn trong cuộc sống.

Với những thầy giáo mang quân hàm xanh, niềm vui đôi khi thật giản dị. Đó là khi một em nhỏ lần đầu tiên tự viết trọn vẹn tên mình lên trang giấy; là lúc những cánh tay bé xíu đồng loạt giơ lên xin phát biểu; là khi một học trò vốn nhút nhát đã có thể tự tin đọc thành tiếng một đoạn văn trước lớp. Có những nét chữ còn nghiêng ngả, những phép tính vẫn phải sửa đi sửa lại nhiều lần, nhưng phía sau mỗi tiến bộ nhỏ bé ấy là biết bao kiên nhẫn và yêu thương. Người thầy có thể quên đi sự mệt nhọc của một ngày dài khi nhìn thấy ánh mắt háo hức của học trò, khi nhận được một bông hoa rừng, một lời chào lí nhí hay đơn giản là câu nói hồn nhiên: “Mai thầy lại đến nhé!”. Những điều bình dị ấy trở thành niềm hạnh phúc ấm áp, tiếp thêm động lực để người lính gắn bó với lớp học giữa muôn vàn gian khó.

Trong mỗi bài học, mỗi câu chuyện kể, những thầy giáo mang quân hàm xanh còn gieo vào tâm hồn non trẻ tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về bản làng, về đường biên, cột mốc nơi các em sinh ra và lớn lên. Các em được nghe kể về những người lính ngày đêm tuần tra giữ đất, về lá cờ đỏ sao vàng tung bay nơi cột mốc chủ quyền, về tình đoàn kết giữa các dân tộc, về những người đã hy sinh để biên cương hôm nay được bình yên. Từ những câu chuyện gần gũi ấy, hình ảnh người lính Biên phòng dần trở nên thân thuộc trong suy nghĩ của các em. Người thầy đứng lớp hôm nay cũng chính là người lính các em gặp trên đường đến trường, người cùng cha mẹ dựng lại mái nhà sau bão lũ, giúp bản làng khắc phục khó khăn và luôn có mặt khi nhân dân cần. Tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ biên cương được bồi đắp từ chính những việc làm bình dị, chân thành ấy, chứ không phải từ những lời giáo huấn xa vời.

Công việc của những thầy giáo mang quân hàm xanh nơi biên giới chưa bao giờ chỉ gói gọn trong những giờ lên lớp. Sau mỗi buổi học, họ lại trở về với nhiệm vụ của người chiến sĩ: tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có những ngày mưa rừng kéo dài, những đêm sương phủ trắng lối đi, những nhiệm vụ đột xuất khiến lịch dạy phải thay đổi, nhưng lớp học vẫn luôn là điều họ canh cánh trong lòng. Bởi họ hiểu, với trẻ em vùng biên, mỗi buổi học được duy trì là thêm một cơ hội để tiếp cận tri thức, mở rộng ước mơ và có tương lai tốt đẹp hơn.

Có những người lính đã gắn bó với một điểm trường qua nhiều năm tháng, chứng kiến những đứa trẻ từ ngày đầu còn chưa biết cầm bút đến khi đọc thông, viết thạo; chứng kiến những lớp học nhỏ dần có thêm bàn ghế, sách vở, những gia đình ngày càng quan tâm hơn đến việc học của con em mình. Những đổi thay ấy không ồn ào, cũng khó đo đếm bằng những con số, nhưng là thành quả đáng quý được vun đắp bằng tình yêu thương và trách nhiệm của người lính Biên phòng.

Ngày 20/11, ở những miền biên viễn xa xôi, có thể không có những bó hoa rực rỡ, những buổi lễ tri ân đông đủ hay những lời chúc được gửi trao trang trọng. Nhưng trong căn phòng học nhỏ, một em bé có thể tặng thầy bông hoa hái ven đường; một học trò nắn nót viết dòng chữ “Chúc thầy 20/11” trên trang giấy còn thơm mùi mực mới. Có khi món quà chỉ là cái nắm tay thật chặt, một ánh mắt rạng ngời hay tiếng gọi “thầy ơi” thân thương giữa sân trường. Chừng ấy thôi cũng đủ làm ấm lòng người lính sau những ngày tháng miệt mài với nhiệm vụ. Bởi với họ, món quà vô giá chính là được nhìn thấy học trò biết đọc, biết viết, được đến trường đều đặn và lớn lên trong sự chở che của gia đình, thầy cô cùng những người lính Biên phòng.

Rồi sẽ có những đứa trẻ lớn lên, rời bản làng để tiếp tục học tập, lập nghiệp. Có em trở thành cô giáo, có em trở thành cán bộ, chiến sĩ, cũng có em ở lại quê hương, tiếp nối cuộc sống bình dị của gia đình. Dù đi đâu, làm gì, những bài học đầu đời bên thầy giáo mang quân hàm xanh có lẽ vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức. Các em sẽ nhớ người thầy đã kiên nhẫn cầm tay các em, nắn nót từng nét chữ, nhớ những buổi học giữa mùa đông giá rét, nhớ dáng người lính lấm lem bùn đất sau chặng đường dài vẫn đến lớp đúng hẹn. Biết đâu, trong hành trình trưởng thành, chính những ký ức ấy sẽ trở thành động lực để các em thêm yêu quê hương, gắn bó với bản làng và có trách nhiệm hơn với mảnh đất biên cương nơi mình sinh ra.

Tri ân những thầy giáo mang quân hàm xanh nơi biên giới là trân trọng những người đã trao truyền con chữ bằng trái tim biết sẻ chia, những bước chân không ngại gian khó và tình yêu sâu nặng dành cho đồng bào, trẻ thơ nơi phên giậu Tổ quốc. Họ mang phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" vào từng bài giảng, từng việc làm, từng lần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của học trò. Giữa núi rừng bao la, nơi những cột mốc chủ quyền vẫn lặng lẽ đứng qua bao mùa mưa nắng, người lính Biên phòng ngày đêm chắc tay súng giữ đất, giữ làng; bên những mái trường đơn sơ, họ lại ân cần truyền trao tri thức cho thế hệ trẻ. Được làm thầy, được nhìn thấy những đứa trẻ nơi biên giới lớn lên từ những con chữ đầu tiên là niềm hạnh phúc thật đặc biệt của người lính. Bởi mỗi trang sách được mở ra, mỗi ước mơ được nuôi dưỡng cũng góp phần bồi đắp tương lai cho những bản làng nơi phên giậu Tổ quốc.