Tốt nghiệp chương trình đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội tại Học viện Chính trị-Quân sự năm 2001 với tấm bằng loại giỏi, đồng chí Bùi Đình Tiệp được phân công công tác tại Quân chủng Phòng không - Không quân. Trải qua nhiều loại hình đơn vị, trên những cương vị công tác khác nhau, dù ở vị trí nào, đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá, PGS, TS Bùi Đình Tiệp chủ trì một buổi nghiệm thu nhiệm vụ cấp Học viện.

Bước ngoặt trên hành trình công tác đến với đồng chí Bùi Đình Tiệp khi năm 2004 được trở lại Học viện Chính trị đào tạo chuyên ngành sư phạm. Với tinh thần ham học hỏi, ý chí phấn đấu và phương pháp học tập khoa học, sau 2 năm học tập, đồng chí tiếp tục tốt nghiệp loại giỏi lần thứ hai. Kết quả ấy không chỉ khẳng định năng lực học tập, nghiên cứu mà còn mở ra một chặng đường mới khi anh được Học viện giữ lại làm giảng viên và được cử đi nghiên cứu sinh trực tiếp từ cử nhân.

Năm 2015, Bùi Đình Tiệp ghi thêm một dấu mốc quan trọng trên hành trình học tập, nghiên cứu khoa học khi trở thành một trong những giảng viên trẻ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với kết quả loại giỏi. Trở về với bục giảng, thầy tiếp tục miệt mài nghiên cứu, giảng dạy, không ngừng trau dồi tri thức, hoàn thiện phương pháp sư phạm và nâng cao trình độ chuyên môn. Song, với thầy, giảng đường là nơi truyền thụ tri thức, còn thực tiễn đơn vị chính là môi trường kiểm nghiệm, bổ sung và làm sâu sắc thêm những tri thức ấy.

Năm 2017, Bùi Đình Tiệp được điều động luân chuyển thực tế, đảm nhiệm chức vụ Phó chính ủy Trung đoàn 95, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2. Từ môi trường giảng dạy, nghiên cứu khoa học trở lại với nhịp sống huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị, thầy có thêm điều kiện trực tiếp vận dụng kiến thức lý luận vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ huy và tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thầy trở về Học viện, mang theo những bài học thực tiễn sinh động để tiếp tục làm giàu nội dung giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Năm 2017, hành trình nghiên cứu thực tiễn thầy tiếp tục với chức danh Phó chính ủy Trung đoàn 95, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2. Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực tế, đồng chí tiếp tục trở về Học viện công tác.

Đến năm 2021, đồng chí tiếp tục được điều động luân chuyển thực tế với chức danh Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, trên cương vị được giao, đồng chí đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum tặng bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022.

Sau khi trở về Học viện công tác, trên cương vị Chủ nhiệm Khoa Lịch sử nghệ thuật quân sự, năm 2025, đồng chí Bùi Đình Tiệp tiếp tục được điều động luân chuyển thực tế với chức danh Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân. Đây là điều kiện thuận lợi để đồng chí Bùi Đình Tiệp tiếp tục tích lũy kiến thức, kinh nghiệm công tác ở một quân chủng kỹ thuật, quân chủng chiến đấu đặc thù được đầu tư xây dựng tiến thẳng lên hiện đại, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại tá, PGS, TS Bùi Đình Tiệp quán triệt nội dung Hội thi Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp của Học viện Chính trị.

Nếu những năm tháng ở Quân chủng Phòng không - Không quân giúp đồng chí Bùi Đình Tiệp tích lũy kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động quân sự và nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Tổ quốc, thì tại Quân chủng Hải quân lại góp phần giúp đồng chí có môi trường tốt để nâng cao trình độ, năng lực công tác, tích lũy kinh nghiệm, thực tiễn phong phú về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Mỗi môi trường công tác có đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ khác nhau, nhưng đều góp phần làm phong phú thêm vốn tri thức, kinh nghiệm và tư duy quân sự của người giảng viên khoa học xã hội và nhân văn. Từ bầu trời không quân đến các đơn vị của binh chủng hợp thành, từ hoạt động quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang địa phương đến biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, rồi trở về với bục giảng của Học viện Chính trị, hành trình ấy đã tạo nên một nét riêng trong chân dung nhà giáo Bùi Đình Tiệp.

Những năm tháng gắn bó với đơn vị đã giúp đồng chí đã tích lũy kinh nghiệm trong hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đơn vị và thấu hiểu đời sống của bộ đội. Đó là những bài học sinh động mà không phải trang sách nào cũng có thể chuyển tải đầy đủ. Nếu giảng đường trang bị cho người sĩ quan nền tảng tri thức, thì thực tiễn đơn vị chính là nơi kiểm nghiệm bản lĩnh, năng lực và giá trị của những tri thức ấy... Ba màu quân phục, ba môi trường rèn luyện, nhưng chỉ có một lý tưởng xuyên suốt: Tận tâm với nhiệm vụ, tận tụy với nghề và tận hiến cho sự nghiệp xây dựng Quân đội.

Đại tá, PGS, TS Bùi Đình Tiệp trong một giờ lên lớp.

Hiện nay, trên cương vị Chủ nhiệm Khoa Lịch sử nghệ thuật quân sự, Học viện Chính trị, Đại tá, PGS, TS Bùi Đình Tiệp đảm nhiệm trọng trách quản lý, tổ chức giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng đội ngũ giảng viên. Với thầy, chất lượng giáo dục, đào tạo không chỉ thể hiện ở hệ thống kiến thức được truyền thụ mà còn ở khả năng vận dụng những kiến thức ấy vào thực tiễn công tác của người học.

Bởi vậy, trong quá trình chỉ đạo chuyên môn, tổ chức thông qua bài giảng, thầy luôn chú trọng yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa tính khoa học, tính lý luận với tính thực tiễn, giữa nội dung giảng dạy với yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Thầy thường nhắc nhở đội ngũ giảng viên: Đối với người giảng viên quân đội, thành công không chỉ được đo bằng số năm đứng lớp, chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học mà còn phải được đánh giá bằng năng lực hoạt động thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị cơ sở. Đặc biệt là sự đánh giá khách quan, công tâm của đội ngũ học viên qua các thế hệ.

Hành trình phấn đấu không mệt mỏi của Đại tá, PGS, TS Bùi Đình Tiệp được ghi dấu bằng những thành tích đáng trân trọng: 8 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 3 lần đạt giải tại các cuộc thi chính luận cấp Học viện và toàn quân; 2 lần được thăng quân hàm và nâng lương trước niên hạn. Đặc biệt, năm học 2025 - 2026, thầy được vinh danh là giảng viên giỏi cấp Bộ Quốc phòng, Khoa Lịch sử nghệ thuật quân sự được đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng; đây là dấu ấn tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, bản lĩnh sư phạm và tinh thần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Ba màu quân phục - từ bầu trời đến biển cả, từ thao trường đến giảng đường, đã đi qua cuộc đời quân ngũ của người thầy, nhưng có một màu chưa bao giờ thay đổi - màu của lý tưởng, của lòng tận tụy và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Giờ đây, trên bục giảng Học viện Chính trị, hành trang của Đại tá, PGS, TS Bùi Đình Tiệp không chỉ là những trang giáo án, những công trình khoa học hay những thành tích đã đạt được, mà còn là cả một hành trình được tôi luyện qua thực tiễn quân ngũ để trao truyền tri thức, góp phần xây dựng các thế hệ học viên vừa hồng, vừa chuyên cho Quân đội và Tổ quốc.