PGS.NGƯT.TS Huỳnh Quyết Thắng - Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội được trao danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2026.

Phóng viên: Thưa PGS.NGƯT.TS Huỳnh Quyết Thắng, là nhà khoa học, nhà lãnh đạo và là người thầy dẫn dắt nhiều thế hệ sinh viên, ông đặt ra mục tiêu riêng gì trong việc truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, sinh viên Đại học Bách khoa nói riêng và thanh niên Hà Nội nói chung trước những yêu cầu phát triển của xã hội?

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng: Tôi luôn đặt cho mình một mục tiêu: không chỉ truyền đạt tri thức, mà phải góp phần khơi dậy ở người trẻ khát vọng vươn lên, niềm say mê khám phá và ý thức dùng năng lực của mình để tạo ra giá trị cho cộng đồng. Theo tôi, nếu những sinh viên có năng lực không được phát hiện, trao cơ hội và dẫn dắt để phát huy hết tiềm năng thì đó là một sự lãng phí nhân tài.

Đối với sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tôi mong các em không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có tư duy độc lập, tinh thần đổi mới sáng tạo, năng lực hợp tác và bản lĩnh theo đuổi công việc đến cùng. Vì vậy, điều quan trọng là tạo điều kiện để sinh viên được tham gia nghiên cứu từ sớm, làm việc cùng các thầy cô và nhóm nghiên cứu, tiếp cận những bài toán thực tế, dám thử nghiệm và biết học hỏi từ những kết quả chưa thành công.

Tôi cho rằng truyền cảm hứng không chỉ bằng lời nói. Người thầy phải truyền cảm hứng bằng chính thái độ làm việc, sự trung thực trong khoa học, tinh thần học hỏi không ngừng và trách nhiệm đối với người học. Khi người thầy thực sự tin tưởng, giao những nhiệm vụ đủ thách thức và đồng hành với sinh viên trong quá trình giải quyết vấn đề, các em sẽ dần hình thành sự tự tin và khát vọng tạo ra những kết quả có giá trị.

Với thanh niên Hà Nội, tôi mong các bạn nuôi dưỡng khát vọng lớn, có năng lực cạnh tranh quốc tế nhưng luôn gắn sự phát triển của bản thân với trách nhiệm đối với Thủ đô và đất nước. Trong một thế giới thay đổi nhanh bởi khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, kiến thức có thể liên tục được cập nhật, nhưng tinh thần trung thực, khả năng tự học, lòng nhân ái và ý thức phụng sự vẫn là những giá trị nền tảng.

Nếu có điều gì tôi muốn truyền lại cho thế hệ trẻ, đó là: hãy dám đặt ra những mục tiêu lớn, nhưng bắt đầu bằng những công việc cụ thể; hãy kiên trì học hỏi, dám đổi mới và làm việc đến cùng. Thành công có ý nghĩa nhất không chỉ nằm ở những gì mỗi người đạt được cho bản thân, mà còn ở những giá trị mình tạo ra cho cộng đồng.

Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quyết Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XVI (đoàn Hà Nội); sinh năm 1967. Ông đã gắn bó với Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 1998 và đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn và quản lý qua các giai đoạn phát triển của Nhà trường. Trong quá trình công tác, ông đã có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác quản lý, đổi mới mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của Đại học Bách khoa Hà Nội, chỉ đạo xây dựng và hoàn thành Đề án phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á theo Nghị quyết số 14/NQ-CP của Chính phủ. Ông trực tiếp chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin của Đại học. Các hệ thống điện toán đám mây, hạ tầng siêu hội tụ (HCI), Trung tâm dữ liệu, máy chủ phục vụ phòng thí nghiệm công nghệ số thông minh và trí tuệ nhân tạo được triển khai, đưa vào vận hành; hệ thống máy chủ cũ được quy hoạch, ứng dụng công nghệ ảo hóa nhằm tối ưu nguồn lực, giảm chi phí; hạ tầng mạng lõi được nâng cấp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu và quản trị. Ông là chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025 về nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử KC01; là thành viên Tiểu ban Giáo dục đại học thuộc Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022-2026; có 05 sáng kiến được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận và công bố 40 bài báo khoa học trong 05 năm gần đây.

Được biết ông đã đồng hành cùng Hà Nội tổ chức nhiều sân chơi công nghệ lớn như Innovation Hackathon, Ngày hội bán dẫn... Vậy theo ông, làm thế nào để kết nối hiệu quả hơn nữa năng lực nghiên cứu của giảng viên, sinh viên với các doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô, đưa các sáng kiến công nghệ nhanh chóng đi vào thực tiễn?

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng: Những sân chơi như Innovation Hackathon hay Ngày hội bán dẫn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc khơi dậy tinh thần sáng tạo, phát hiện ý tưởng và kết nối người trẻ với chuyên gia, doanh nghiệp. Tuy nhiên, giá trị của những hoạt động này không nên dừng lại ở một sự kiện hoặc lễ trao giải. Điều quan trọng hơn là phải hình thành được một con đường tiếp nối để những ý tưởng tốt có thể trở thành nguyên mẫu, được thử nghiệm, hoàn thiện và từng bước đi vào thực tiễn.

PGS.TS.Huỳnh Quyết Thắng đã đồng hành cùng Hà Nội tổ chức nhiều sân chơi công nghệ lớn như Innovation Hackathon, Ngày hội bán dẫn ... giúp kết nối người trẻ với chuyên gia, doanh nghiệp.

Trước hết, doanh nghiệp cần tham gia ngay từ khâu xác định bài toán, cung cấp yêu cầu thực tế, dữ liệu phù hợp, chuyên gia hướng dẫn và điều kiện thử nghiệm. Giảng viên và sinh viên sẽ đóng góp tri thức, phương pháp nghiên cứu và năng lực sáng tạo. Khi hai bên cùng xây dựng bài toán và đồng hành trong suốt quá trình phát triển giải pháp, kết quả tạo ra sẽ sát với nhu cầu và có khả năng ứng dụng cao hơn.

Sau mỗi cuộc thi hoặc ngày hội công nghệ, cần lựa chọn những ý tưởng có tiềm năng để đưa vào chương trình ươm tạo tiếp theo. Các nhóm cần được hỗ trợ kinh phí ban đầu, phòng thí nghiệm, cố vấn công nghệ, quản trị sở hữu trí tuệ, hoàn thiện mô hình kinh doanh và kết nối với đơn vị sử dụng. Thành phố và doanh nghiệp có thể bố trí các không gian thử nghiệm có kiểm soát, đặt hàng những nguyên mẫu phù hợp và tạo cơ hội cho sản phẩm được đánh giá trong môi trường thực tế. Một sáng kiến chỉ có thể trưởng thành khi có nơi thử nghiệm, người sử dụng và nguồn lực để tiếp tục hoàn thiện.

Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế hợp tác dài hạn giữa trường đại học và doanh nghiệp, thay cho những hoạt động riêng lẻ theo từng sự kiện. Doanh nghiệp có thể cùng đầu tư phòng thí nghiệm, tài trợ nhóm nghiên cứu, đặt hàng đề tài và tham gia đào tạo; còn nhà trường cần chủ động hình thành các nhóm liên ngành, xây dựng đầu mối chuyển giao công nghệ và đáp ứng nhanh hơn những bài toán từ thực tiễn.

Tôi cho rằng Hà Nội có đầy đủ điều kiện để hình thành một chuỗi liên kết: Doanh nghiệp đặt bài toán – Nhà trường tổ chức nghiên cứu – Sinh viên phát triển nguyên mẫu – Thành phố hỗ trợ thử nghiệm – Thị trường đánh giá và tiếp nhận. Khi chuỗi liên kết này vận hành liên tục và dựa trên niềm tin, các sân chơi công nghệ sẽ không chỉ phát hiện ý tưởng, mà còn trở thành điểm khởi đầu cho những sản phẩm, doanh nghiệp khởi nghiệp và giải pháp công nghệ có giá trị đối với Thủ đô.

Đối với Thủ đô Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quyết Thắng có nhiều đóng góp trong triển khai Chương trình số 07/CTr-TU của Thành ủy Hà Nội về thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Ông đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo như Techstart, Innovation Hackathon, cuộc thi “Thành phố sáng tạo thông minh”, “Bệ phóng khởi nghiệp”; tham gia các triển lãm về sở hữu trí tuệ, Techfest và phối hợp tổ chức Ngày hội bán dẫn của thành phố. Qua đó, góp phần kết nối hoạt động đào tạo, nghiên cứu của Đại học Bách khoa Hà Nội với nhu cầu phát triển khoa học, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô. Với những thành tích đạt được, ông được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp Bộ các năm 2022, 2025; được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen các năm 2021, 2024; được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2022.

Là người có nhiều đóng góp vào quá trình chuyển đổi thành công mô hình quản trị và hướng tới tốp đầu châu Á của Đại học Bách khoa Hà Nội, ông đánh giá thế nào về vai trò của nguồn nhân lực công nghệ cao đối với bước chuyển mình của Thủ đô? Đại học Bách khoa Hà Nội có những chiến lược trọng tâm nào để đáp ứng trực tiếp nhu cầu nhân lực trình độ cao cho Hà Nội trong giai đoạn mới?

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng: Nguồn nhân lực công nghệ cao là một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với bước chuyển mình của Hà Nội. Để trở thành đô thị thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao, Thủ đô không chỉ cần hạ tầng hiện đại hay nguồn vốn đầu tư, mà trước hết phải có đội ngũ đủ năng lực làm chủ, sáng tạo và tổ chức triển khai công nghệ.

Đội ngũ này không chỉ bao gồm các kỹ sư có khả năng vận hành công nghệ, mà còn cần những nhà khoa học, chuyên gia, tổng công trình sư và nhà quản lý công nghệ có khả năng đặt ra bài toán, thiết kế hệ thống, dẫn dắt các nhóm liên ngành và chuyển hóa tri thức thành sản phẩm, dịch vụ mới. Đây là lực lượng trực tiếp thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển công nghiệp công nghệ cao và giải quyết những vấn đề lớn của đô thị như giao thông, môi trường, năng lượng, y tế và quản trị công.

Tuy nhiên, bước chuyển mình của Hà Nội không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay trình độ công nghệ. Là Thủ đô nghìn năm văn hiến, Hà Nội phải phát triển trên nền tảng gìn giữ bản sắc, đề cao văn hóa, con người và chất lượng sống. Vì vậy, nhân lực công nghệ cao cũng cần có trách nhiệm văn hóa và xã hội; biết sử dụng công nghệ để bảo tồn, lan tỏa các giá trị di sản, nâng cao chất lượng quản trị, xây dựng môi trường sống nhân văn và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”.

Cùng với các cơ sở đào tạo khoa học, kỹ thuật trên địa bàn Thủ đô, Đại học Bách khoa Hà Nội tập trung vào bốn hướng chính: Nâng cao chất lượng đào tạo trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, bán dẫn, tự động hóa, vật liệu mới, năng lượng và môi trường; Đẩy mạnh đào tạo dựa trên nghiên cứu, phát triển các chương trình tài năng và đào tạo sau đại học; Tăng cường hợp tác với Thành phố và doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, đặt hàng đào tạo và tổ chức thực hành; Mở rộng quốc tế hóa, thu hút giảng viên, nhà khoa học giỏi. Xuyên suốt các định hướng đó là yêu cầu giúp người học hình thành đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm và tinh thần phụng sự cộng đồng.

Tôi cho rằng Đại học Bách khoa Hà Nội không chỉ có trách nhiệm cung cấp nguồn nhân lực, mà còn phải trở thành một đối tác tri thức và công nghệ của Thành phố.

Khi đào tạo gắn với nghiên cứu, nhu cầu doanh nghiệp và những bài toán phát triển của Thủ đô, nhà trường sẽ góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực trình độ cao, kiến tạo một Hà Nội hiện đại, sáng tạo, đồng thời gìn giữ và phát huy sâu sắc truyền thống văn hiến.

Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng!