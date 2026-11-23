Trong số những cái tên được nhắc đến, HLV Park Hang Seo và Hajime Moriyasu là hai phương án đáng chú ý, dù khả năng xảy ra vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

HLV Kim Sang Sik đã tạo dựng vị thế rất vững chắc sau những thành công cùng bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, chuyện hợp đồng và tương lai nghề nghiệp luôn có thể xuất hiện những bước ngoặt bất ngờ. Nếu không thể tiếp tục gắn bó, VFF sẽ đối diện bài toán tìm người kế nhiệm đủ khả năng duy trì thành quả, đồng thời đưa đội tuyển tiến lên ở những mục tiêu lớn hơn.

Ông Park Hang Seo là phương án có thể khiến người hâm mộ nghĩ đến nhiều nhất nếu HLV Kim Sang Sik không ký hợp đồng mới. Nhà cầm quân người Hàn Quốc từng tạo ra giai đoạn đặc biệt cho bóng đá Việt Nam, với chức vô địch AFF Cup 2018, hai HCV SEA Games, ngôi á quân U23 châu Á 2018 và lần đầu tiên đưa đội tuyển tiến đến vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Ông Park không chỉ mang đến thành tích mà còn tạo ra sự kết nối mạnh mẽ với cầu thủ và người hâm mộ.

Tương lai của HLV Kim Sang Sik vẫn chưa được xác định rõ ràng, mở ra những suy đoán về khả năng bóng đá Việt Nam tìm kiếm một nhà cầm quân mới.

Việc ông Park trở lại không phải kịch bản dễ dàng, nhưng cũng không thể xem là điều bất khả thi. Bóng đá Việt Nam chứng kiến những cuộc chia tay rồi tái hợp, những HLV rời một đội bóng trong một giai đoạn nhưng sau đó quay lại khi hoàn cảnh và mục tiêu thay đổi, gồm có Alfred Riedl, Henrique Calisto và Edson Tavares. Vì vậy, câu chuyện ông Park tái hợp tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể xảy ra.

Hajime Moriyasu là một lựa chọn mang màu sắc khác. HLV người Nhật Bản sở hữu kinh nghiệm làm việc ở đẳng cấp cao, từng dẫn dắt Nhật Bản đánh bại Đức và Tây Ban Nha tại World Cup 2022. Ông xây dựng đội bóng có chiều sâu lực lượng, tổ chức chiến thuật hiện đại và khả năng thích ứng trước những đối thủ mạnh. Sau khi khép lại hành trình cùng tuyển Nhật Bản, Moriyasu trở thành cái tên đáng chú ý trên thị trường HLV.

Nếu ông Park đại diện cho phương án quen thuộc, giàu sự thấu hiểu với bóng đá Việt Nam, Moriyasu lại là lựa chọn có thể mở ra một hướng tiếp cận mới về chuyên môn. Tuy nhiên, đưa một HLV có hồ sơ như Moriyasu về Việt Nam chắc chắn không phải chuyện đơn giản, từ vấn đề tài chính đến tham vọng nghề nghiệp và định hướng của chính nhà cầm quân.

Dẫu vậy, câu chuyện về người thay HLV Kim Sang Sik lúc này vẫn chỉ là khả năng. VFF chắc chắn có lý do để ưu tiên giữ chân HLV Kim Sang Sik, nhằm tạo ra sự ổn định sau những thành công vừa qua. Nếu xuất hiện một cuộc chia tay, ông Park Hang Seo và Moriyasu mới là hai cái tên khiến người hâm mộ có quyền chờ đợi.