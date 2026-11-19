Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: MOET)

Công nghệ càng phát triển, giáo dục càng cần chiều sâu nhân văn

Trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc giáo dục, vai trò dẫn dắt, truyền cảm hứng và bồi đắp những giá trị nhân văn của người thầy càng trở nên quan trọng.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, các Thứ trưởng Phạm Quang Hưng, Nguyễn Thị Quyên Thanh; Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ sở giáo dục, tổ chức, đơn vị cùng các nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay diễn ra trong bối cảnh có nhiều dấu mốc đặc biệt ý nghĩa. Đây là năm đầu tiên triển khai Luật Nhà giáo, luật đầu tiên dành riêng cho đội ngũ nhà giáo; năm thứ hai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đồng thời là năm kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam, biểu tượng bền bỉ của truyền thống hiếu học và trọng dụng nhân tài dân tộc.

Những dấu mốc này tiếp tục khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là đội ngũ nhà giáo và thế hệ trẻ. Từ quan điểm nhất quán xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, Nghị quyết số 71-NQ/TW đã nâng tầm nhận thức, khẳng định giáo dục và đào tạo quyết định tương lai dân tộc. Đây không chỉ là sự xác lập vị thế, tầm quan trọng của giáo dục và người thầy mà còn là yêu cầu lịch sử, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào sự nghiệp trồng người trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Nhấn mạnh những yêu cầu đặt ra trong bối cảnh mới, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, khi tri thức ngày càng dễ dàng tiếp cận, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đang làm thay đổi cách dạy, cách học, vai trò dẫn dắt của người thầy càng trở nên quan trọng.

Công nghệ có thể cung cấp thông tin nhưng không thể thay thế sự thấu hiểu, tình yêu thương và khả năng truyền cảm hứng của người thầy. Càng nhiều công nghệ, giáo dục càng cần chiều sâu nhân văn; càng nhiều nguồn tri thức, người học càng cần người thầy giúp hình thành tư duy độc lập, phương pháp tự học, tinh thần học tập suốt đời và khả năng lựa chọn điều đúng đắn.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen cho Nhà giáo tiêu biểu bậc học mầm non. (Ảnh: MOET)

Theo Thứ trưởng, lòng yêu nước, sự nhân ái, trung thực, trách nhiệm, tinh thần hiếu học, sáng tạo và bản lĩnh không phải là những giá trị thuộc về quá khứ. Ngược lại, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và công nghệ phát triển mạnh mẽ, những giá trị ấy càng trở thành điểm tựa cần thiết đối với mỗi học sinh, sinh viên.

Vì vậy, nhà giáo cần tiên phong đổi mới toàn diện phương pháp giáo dục, không ngừng tự học và học tập suốt đời; đồng thời tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lịch sử, văn hóa dân tộc, đạo đức và lối sống cho thế hệ trẻ. Trước khi trở thành công dân số, công dân toàn cầu, mỗi học sinh cần được bồi đắp để trở thành một con người Việt Nam có bản lĩnh, cốt cách, biết yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo.

“Thầy, cô giáo hãy giúp các em giữ vững những giá trị cốt lõi của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình Việt Nam, đồng thời làm cho những giá trị ấy lan tỏa, sâu rễ, bền gốc trong đời sống của thế hệ trẻ hôm nay”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: MOET)

Thành công của giáo dục hiện diện trong sự trưởng thành của mỗi học trò

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, những gì thầy cô trao đi hôm nay có khi phải nhiều năm sau mới đơm hoa kết trái. Một lời động viên đúng lúc, một bài giảng khơi dậy niềm ham học hay sự kiên nhẫn dành cho học trò có thể trở thành điểm tựa, thậm chí làm thay đổi cuộc đời của một con người.

Bởi vậy, tôn vinh nhà giáo không chỉ là ghi nhận thành tích mà còn là sự trân trọng nhân cách, lòng yêu thương và những cống hiến bền bỉ. Giá trị của người thầy được thể hiện sâu sắc qua những thay đổi tốt đẹp ở học trò, nhà trường và cộng đồng.

Để thực hiện sứ mệnh cao cả đó, ngành Giáo dục và đội ngũ nhà giáo rất cần sự thấu hiểu, chia sẻ, quan tâm và đồng hành của cả hệ thống chính trị, gia đình và xã hội.

Thứ trưởng cho rằng, nếu gia đình, nhà trường và xã hội thường xuyên kết nối, chân thành chia sẻ và nâng đỡ lẫn nhau, áp lực trên vai các thầy cô sẽ vơi đi đáng kể. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, đủ thiết bị dạy học tối thiểu; duy trì sĩ số học sinh trên lớp theo đúng quy định để nhà giáo không phải làm việc trong tình trạng quá tải.

Đặc biệt, thầy cô cần được toàn tâm cho công việc chuyên môn, không bị phân tán thời gian và sức lực bởi những cuộc họp, hội nghị, công việc hành chính không cần thiết. Có như vậy, nhà giáo mới có đủ thời gian quan tâm đến từng học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.

“Nơi nào chưa thực hiện đúng, đủ, chưa thực hiện tốt điều đó thì chẳng những công việc của nhà giáo còn tiếp tục gian nan, vất vả mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập, rèn luyện của học sinh”, Thứ trưởng Thường trực lưu ý.

Các thầy cô tham dự buổi lễ. (Ảnh: MOET)

Trong không khí tri ân và chúc mừng những nhà giáo được vinh danh, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng dành sự trân trọng tới hàng triệu thầy giáo, cô giáo chưa một lần được xướng tên trên sân khấu tuyên dương nhưng vẫn ngày ngày lặng lẽ, tận tụy với nghề.

Từ bản làng vùng cao, biên giới, hải đảo đến đồng bằng, đô thị; từ những lớp học còn nhiều thiếu thốn đến giảng đường, phòng thí nghiệm hiện đại, hoàn cảnh công tác có thể khác nhau nhưng các thầy cô đều gặp nhau ở lòng yêu nghề, tình thương học trò và trách nhiệm với tương lai đất nước.

Có những thành tựu được ghi nhận bằng công trình, giải thưởng, nhưng cũng có những dấu ấn lặng thầm được tạo nên từ sự tiến bộ từng ngày của học sinh. “Vinh quang của thầy cô đã hóa thân vào học trò là như vậy”, Thứ trưởng chia sẻ.

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: MOET)

Thứ trưởng mong muốn các nhà giáo được tuyên dương tiếp tục là những hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới, lòng yêu nghề và tình thương học trò; truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, cộng đồng, đồng thời đóng góp kinh nghiệm thực tiễn vào quá trình hoàn thiện chính sách giáo dục. Mỗi nhà giáo hãy tiếp tục là một tấm gương tận tụy, hết lòng vì học sinh, được học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp và xã hội tin yêu, trân trọng.

Với truyền thống hiếu học của dân tộc, tâm huyết và bản lĩnh của đội ngũ nhà giáo, cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng tin tưởng giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước chuyển mạnh mẽ. Thành công của giáo dục, suy cho cùng, không chỉ nằm ở những báo cáo hay con số mà còn hiện diện trong sự trưởng thành của mỗi học trò, niềm tin của phụ huynh, xã hội và niềm vui được làm nghề của các thầy cô.

Tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu trên cả nước

Năm 2026, Bộ GD&ĐT xét chọn, tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu. Điểm chung của các nhà giáo được vinh danh không chỉ nằm ở danh hiệu hay thành tích mà trước hết là những kết quả cụ thể mang lại cho người học: thêm một em nhỏ được chăm sóc tốt hơn, một học sinh tìm lại niềm tin để tiếp tục đến trường, một bài học trở nên dễ hiểu hơn, một người học có thêm kỹ năng nghề nghiệp hay một kết quả nghiên cứu được chuyển hóa thành giá trị cho cộng đồng.

Họ là những gương mặt đại diện cho hàng triệu nhà giáo đang ngày đêm cống hiến trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Từ năm 2017 đến nay, Bộ GD&ĐT đã xét chọn, tôn vinh 2.206 nhà giáo tiêu biểu. Hoạt động được duy trì thường xuyên nhằm phát hiện, ghi nhận những tấm gương tận tụy, sáng tạo; tạo động lực chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng những cách làm hiệu quả trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản trị cơ sở giáo dục.

Mỗi nhà giáo được tôn vinh là một câu chuyện riêng về lòng yêu nghề, tình thương học trò, sự tận tụy và khát vọng cống hiến. Đằng sau những gương mặt được vinh danh còn có rất nhiều thầy cô chưa từng xuất hiện trên sân khấu tuyên dương nhưng vẫn miệt mài chuẩn bị từng bài giảng, chăm lo cho học trò, nghiên cứu, hướng dẫn và sẻ chia với cộng đồng.

Những nỗ lực ấy đôi khi không thể quy thành giải thưởng hay chỉ tiêu thành tích, nhưng chính sự tận tụy thường ngày đã góp phần giữ vững chất lượng giáo dục, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn. Vì thế, việc tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu năm 2026 cũng là dịp tri ân rộng lớn tới toàn thể đội ngũ những người đang ngày ngày gắn bó với sự nghiệp trồng người.

Tại buổi lễ, Bộ GD&ĐT trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 70 nhà giáo tiêu biểu đại diện các cấp học, trình độ đào tạo, các vùng miền trong cả nước và 3 nhà giáo tiêu biểu là đại biểu Quốc hội khóa XVI.