Người thầy gieo ước mơ nơi miền biển
Có những ước mơ bắt đầu từ những điều rất bình dị: được đến trường, được học tập và được làm công việc mình yêu thích. Với thầy giáo Đào Thanh Hương, ước mơ ấy đã đi cùng một hành trình không ít gian nan. Nhưng bằng nghị lực và tình yêu nghề sâu sắc, thầy đã vượt lên nghịch cảnh, để hôm nay tiếp tục truyền cảm hứng và chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò nơi miền biển.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/video/song-dep-nguoi-thay-gieo-uoc-mo-noi-mien-bien-309500.htm