Chỉ nhìn được bằng một mắt từ khi chào đời, cô giáo Hồ Thị Hạnh Vi vẫn quyết tâm trở về vùng cao Đà Nẵng dạy học. Trong lớp học đặc biệt của mình, cô kết hợp tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Ca Dong...