Thầy Võ Đăng Chín (thứ 2 từ trái sang)- “Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2026” nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Hơn 25 năm gắn bó với núi rừng

Tốt nghiệp ngành Sử, Trường Đại học sư phạm – Đại học Đà Nẵng, thầy Võ Đăng Chín từng có thời gian làm việc tại TPHCM. Công việc nơi đô thị mang lại thu nhập ổn định, nhưng ước muốn được đứng trên bục giảng vẫn luôn thôi thúc thầy trở về với nghề giáo. Năm 2001, thầy trở lại, thi tuyển công chức ngành Giáo dục và nhận nhiệm vụ tại Trường PTCS Trà Mai, khi ấy thuộc huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Những ngày đầu lên núi là quãng thời gian không dễ dàng. Đường sá cách trở, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, có khi cả tháng thầy mới về quê một lần. Mùa mưa lũ, đường đi bị chia cắt, thầy ở lại với học trò suốt nhiều tuần.

Từ giáo viên đứng lớp, năm 2006, thầy được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng, sau đó đảm nhận công tác quản lý tại các trường THCS bán trú cụm xã Trà Don, Trà Nam; năm 2025 xã Trà Nam sáp nhập vào Trà Linh, thầy Võ Đăng Chín đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Trà Nam. Qua từng địa bàn, từng thế hệ học trò, thầy dần thấu hiểu những khó khăn đặc thù của giáo dục miền núi. Với học sinh vùng cao, muốn các em đến lớp đều đặn, trước hết phải quan tâm đến những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày.

Có thời điểm, học sinh bán trú thiếu thốn từ cơm ăn, áo mặc đến đồ dùng học tập. Kinh phí hỗ trợ hạn hẹp, bữa ăn thường ngày chỉ có cơm với mắm, rau mang từ nhà. Được giao quản lý bán trú, ngoài việc duy trì nền nếp, giờ giấc, thầy Chín còn tìm cách vận động các nguồn lực hỗ trợ để bổ sung thức ăn cho học trò. Những phần thịt, cá được thêm vào bữa cơm không đơn thuần cải thiện dinh dưỡng mà còn tiếp thêm sức khỏe, giúp các em yên tâm ở lại trường. “Điều tôi vui nhất là học sinh không còn bỏ học sau những đợt nghỉ dài, các em lớp 1 có điều kiện học đọc, học viết bài bản hơn”, thầy Chín chia sẻ.

Đặc biệt, khi công tác ở xã Trà Don, trước những hoàn cảnh khó khăn của một số học sinh, thầy Chín đã liên hệ và đưa những học sinh này xuống học ở Làng trẻ em SOS Đà Nẵng. “Đến nay, những em đó đã đỗ đại học ra trường và đi làm. Trong đó nhiều em tốt nghiệp đại học ngành sư phạm và đã quay lại chính trên quê hương của mình để giảng dạy cho thế hệ trẻ hôm nay”- thầy Chín tự hào cho biết.

Những sáng kiến từ nhu cầu thực tiễn

Với thầy Chín, chăm lo cho học sinh không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm các điều kiện ăn, ở và học tập tối thiểu. Mỗi công trình, mô hình được triển khai tại trường đều xuất phát từ một nhu cầu cụ thể của các em. Từ việc vận động các nguồn lực xã hội hóa, nhà trường từng bước xây dựng bếp ăn một chiều, bể bơi phục vụ dạy kỹ năng phòng, chống đuối nước, sân bóng nhân tạo và mô hình đèn tín hiệu giao thông trực quan trong khuôn viên trường. Đó là những điều kiện thiết thực giúp học sinh được chăm sóc tốt hơn, có không gian rèn luyện thể chất, trang bị kỹ năng tự bảo vệ và tiếp cận kiến thức an toàn giao thông một cách trực quan.

Năm 2025, mô hình đưa sách đến gần học sinh được mở rộng từ những góc đọc trong lớp ra không gian sân trường. Thầy cùng đồng nghiệp phân loại, sắp xếp sách, khuyến khích học sinh đọc trong giờ giải lao, góp phần hình thành thói quen tự học và mở rộng hiểu biết cho học sinh miền núi.

Một cách làm đáng chú ý khác là gắn việc khen thưởng học sinh với điều kiện tự nhiên, sinh kế của địa phương. Tại lễ bế giảng năm học 2025-2026, 51 học sinh đạt danh hiệu giỏi và xuất sắc của trường được trao phần thưởng đặc biệt, mỗi em 5 cây sâm Ngọc Linh giống. Thông qua món quà này, nhà trường mong muốn các em không chỉ hiểu thêm về giá trị của cây sâm Ngọc Linh mà còn nhận thức rõ mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ rừng, gìn giữ môi trường sinh thái.

Những nỗ lực đổi mới của thầy Chín còn thể hiện qua việc xây dựng các mô hình hỗ trợ học sinh như “Đi học cùng con”, “Tiếng trống học đêm”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Bán trú xanh – bữa ăn yêu thương”, “Giờ học hạnh phúc”. Nhà trường chú trọng nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư của từng học sinh; phối hợp với gia đình, giáo viên chủ nhiệm, các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương để kịp thời hỗ trợ những em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh yếu thế hoặc có nguy cơ bỏ học.

Thầy Chín thường kêu gọi mạnh thường quân tài trợ các vật dụng cần thiết để hỗ trợ các em học sinh.

Ông Trịnh Minh Hải – Chủ tịch UBND xã Trà Linh đánh giá, thầy Võ Đăng Chín là cán bộ quản lý có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với nghề, sâu sát cơ sở, gần gũi và tôn trọng học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp. Trong công tác, thầy luôn chủ động nhận và hoàn thành những nhiệm vụ khó, nhất là tổ chức hoạt động giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh tại trường phổ thông dân tộc bán trú vùng miền núi. Thầy cũng có khả năng kết nối nhà trường với cấp ủy, chính quyền, phụ huynh và cộng đồng để huy động nguồn lực chăm lo cho học sinh.

Ghi nhận những đóng góp đó, tại Lễ tuyên dương, khen thưởng phong trào thi đua năm học 2025-2026 và trao Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm 2026 do Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng tổ chức ngày 17-11, thầy Võ Đăng Chín là một trong những cá nhân được vinh danh. Đặc biệt, thầy là một trong 7 nhà giáo của thành phố được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT trao danh hiệu “Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2026”.

Hơn 25 năm gắn bó với giáo dục vùng cao, hành trình của thầy Chín được ghi dấu không chỉ bằng những danh hiệu hay phần thưởng, mà còn ở những đổi thay cụ thể trong đời sống học đường. Giữa đại ngàn Trà Linh, người thầy ấy vẫn đang bền bỉ gieo những hạt mầm tri thức, cùng học trò vun đắp tương lai trên chính quê hương mình.