Thầy Dũng và các đồng nghiệp ở Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (P. Tân Định, TPHCM) trong lễ chào mừng 20/11. Ảnh: NTCC

Thầy Nguyễn Văn Dũng, giáo viên tiếng Anh, Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (phường Tân Định, TPHCM) vừa được trao giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2026 và đồng thời nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM. Đây là giải thưởng tôn vinh những nhà giáo trẻ trong đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ mang đến những lợi ích thiết thực cho học sinh... Những giờ dạy của thầy Dũng cũng đầy những tinh thần đổi mới, sáng tạo như thế.

Biến lớp học thành nơi học trò được khám phá, sáng tạo

Một tiết học tiếng Anh ở lớp học của thầy Dũng có thể bắt đầu bằng một đoạn nhạc vui nhộn do AI sáng tác, tiếp nối bằng những trò chơi tương tác, những hình ảnh sinh động và kết thúc bằng tiếng đàn cùng giọng hát của thầy giáo. Ở đó, tiếng Anh không còn là những trang sách với từ vựng, cấu trúc ngữ pháp khô khan, mà trở thành một thế giới đầy màu sắc, nơi mỗi học sinh đều có cơ hội khám phá và thể hiện bản thân. Đó cũng là cách thầy Nguyễn Văn Dũng đã và đang làm mới những giờ lên lớp của mình sau 8 năm gắn bó với nghề giáo.

Tốt nghiệp ngành Sư phạm Tiếng Anh, từ những ngày đầu đứng lớp, thầy đã sớm nhận ra một thực tế: không phải học sinh nào cũng hào hứng với môn tiếng Anh. Có em cảm thấy kiến thức chưa đủ mới mẻ, có em dễ mất tập trung khi phải học một chủ đề trong suốt 2-3 tuần. Thay vì chỉ trăn trở về điều đó, thầy chọn cách tìm kiếm những phương pháp mới để thay đổi không khí lớp học.

Thầy Dũng hoá thân thành nhân vật trong truyện để hoà niềm vui cùng học sinh. Ảnh: NVCC

“Tôi muốn học sinh được học tiếng Anh trong niềm vui. Ngoài việc tiếp thu kiến thức thì các em học sinh nhất thiết phải thật vui với bài học.”

Với suy nghĩ đó, thầy Dũng bắt đầu tìm hiểu và ứng dụng dạy học dự án, khai thác công nghệ trong thiết kế bài giảng. Hai năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), thầy tiếp tục đưa công nghệ vào lớp học theo những cách gần gũi với học sinh tiểu học. Từ nội dung trong sách giáo khoa, thầy tự viết những đoạn thơ, lời bài hát theo chủ đề bài học, sau đó nhờ AI phổ nhạc. Khi đã có giai điệu, thầy lại cầm đàn, tự đệm nhạc để học sinh cùng hát.

Sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ để tiết học sinh động hơn, nhưng thầy vẫn phải đảm bảo mục tiêu bài học và yêu cầu cần đạt của học sinh. Trong hành trình đổi mới phương pháp giảng dạy, có lẽ điều khiến thầy Dũng cảm thấy vui nhất không phải là những sản phẩm công nghệ đẹp mắt, mà là sự thay đổi trong chính những học trò của mình.

Thầy Dũng cùng các em học sinh trong giờ môn tiếng Anh. Ảnh: NVCC

Thầy nhớ mãi câu chuyện về một học sinh lớp 5 trong năm học trước. Đó là một học sinh có năng lực học tập tốt, tiếp thu kiến thức nhanh, nhưng lại khá thụ động trong các hoạt động trên lớp. Khi lớp thực hiện một dự án, thầy không thúc ép học trò mà chọn cách trò chuyện, động viên và chỉ đề nghị em đóng góp một phần nhỏ cho dự án. Thầy muốn em có cơ hội tham gia theo cách thoải mái nhất, thay vì cảm thấy mình đang phải thực hiện một nhiệm vụ bắt buộc. Và điều bất ngờ đã đến.

Khi nhóm bắt đầu thảo luận, lên ý tưởng, nam sinh ấy dần tìm thấy niềm vui trong việc được nói lên suy nghĩ của mình. Dự án mà các em thực hiện có chủ đề về tình yêu quê hương, đất nước, kết hợp với nội dung giáo dục địa phương về phường Tân Định. Bằng tiếng Anh, nhóm học sinh đã giới thiệu những địa danh nổi tiếng của địa phương đến các bạn trong lớp. Cậu học trò từng ít tham gia hoạt động nay tự tin đứng trước tập thể, giới thiệu về nơi mình đang sống bằng chính ngôn ngữ mà em đang học.

Nhìn thấy sự thay đổi ấy, thầy Dũng không giấu được niềm vui. Sau hoạt động, thầy trao thư khen cho cả nhóm, đồng thời ghi nhận các em là những học sinh xuất sắc trong tháng 12/2025. Với thầy, phần thưởng ấy không đơn thuần là sự ghi nhận một sản phẩm học tập tốt, mà còn là lời động viên dành cho những nỗ lực vượt qua chính mình của học sinh.

Gieo tình yêu quê hương qua những bài học nhiệt huyết

Không chỉ đổi mới phương pháp dạy học để khơi dậy hứng thú học tiếng Anh, thầy Dũng còn mong muốn thông qua những tiết học của mình, học sinh có thêm tình yêu, niềm tự hào về quê hương, đất nước.

Từ mong muốn ấy, thầy xây dựng sáng kiến “Ứng dụng truyền thông số vào giáo dục lòng yêu nước và tình yêu quê hương cho học sinh”. Trong quá trình triển khai, thầy lựa chọn những chủ đề gần gũi với học sinh như lịch sử địa phương, truyền thống Đoàn, Đội, Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ một chủ đề lớn là “Tình yêu nước”, học sinh được chia nhóm, cùng thảo luận và tìm ra những nội dung nhỏ để thực hiện dự án.

Thầy Dũng cùng các học sinh biểu diễn chơi nhạc cụ tại trường. Ảnh: NVCC

Tám năm đứng lớp, điều khiến thầy cảm thấy hạnh phúc nhất là được chứng kiến học trò lớn lên, trưởng thành và vẫn nhớ về người thầy của mình. Với những nỗ lực trong giảng dạy và hoạt động phong trào, thầy đã nhận được danh hiệu cao quý tử Thành Đoàn TPHCM, UBND TPHCM.

Những thành tích ấy là sự ghi nhận đáng trân trọng đối với một giáo viên trẻ luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo và tận tâm với học sinh. Nhưng khi nhắc đến những điều mình đạt được, thầy Dũng không nói nhiều về bản thân. Thầy dành lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu nhà trường đã luôn tạo điều kiện để mình vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa tham gia và tổ chức các hoạt động chăm lo cho học sinh. Trong thời gian tới, thầy Dũng cho biết sẽ tiếp tục tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học, khai thác những điều mới mẻ từ chương trình và sách giáo khoa để mang đến cho học sinh những tiết học sinh động, hấp dẫn hơn.

Nhận xét về người đồng nghiệp trẻ, bà Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, dành nhiều lời trân trọng cho thầy Dũng. Theo bà, thầy là một giáo viên tâm huyết, trách nhiệm và luôn tận tụy với công việc. Trong mỗi giờ học tiếng Anh, thầy biết cách khơi gợi niềm vui, khuyến khích học sinh chủ động khám phá, khiến lớp học luôn rộn ràng tiếng nói cười và đầy ắp sự hào hứng. Không chỉ sáng tạo trong chuyên môn, thầy còn là người trẻ năng động, cầu tiến, luôn sẵn sàng học hỏi và đổi mới. “Thầy Dũng mang đến nguồn năng lượng tích cực không chỉ cho học sinh mà còn lan tỏa đến đồng nghiệp và nhà trường”, bà Hương chia sẻ.