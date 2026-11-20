Thầy Lê Đình Tần được Bộ GD&ĐT tuyên dương là nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Sinh ra trong gia đình thuần nông ở xã Sơn An, huyện Hương Sơn (nay là xã Sơn Tiến, Hà Tĩnh). Từ nhỏ, Lê Đình Tần đã nuôi ước mơ trở thành người thầy. Ước mơ ấy theo cậu học trò quê qua những năm tháng học tập, trở thành động lực để thầy gắn bó với sự nghiệp giáo dục suốt 20 năm qua.

Năm 2006, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Vinh, chuyên ngành Toán học, thầy Tần được phân công công tác tại Trường THPT Gia Phố, xã Gia Phố, huyện Hương Khê (nay là xã Hương Phố, Hà Tĩnh). Sáu năm sau, thầy chuyển về Trường THPT Cao Thắng, xã Sơn Tây. Ngôi trường miền núi này trở thành nơi thầy gửi gắm tâm huyết và tình yêu nghề.

Những ngày đầu về trường, điều kiện cơ sở vật chất và hoạt động dạy học còn nhiều khó khăn. Thấu hiểu những trở ngại của học trò, thầy Tần luôn quan niệm, muốn học sinh tiến bộ, người giáo viên không chỉ cần vững chuyên môn mà còn phải gần gũi, lắng nghe và đồng hành với các em.

Với thầy, mỗi tiết học không đơn thuần là truyền đạt kiến thức mà còn là cơ hội khơi dậy niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên. Trong vai trò giáo viên chủ nhiệm, thầy luôn quan tâm đến hoàn cảnh, tâm tư của từng học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. Sự kiên nhẫn trong từng bài giảng và những lời động viên đúng lúc đã giúp nhiều học trò thêm tự tin, nỗ lực học tập.

Bền bỉ gieo tri thức, vun đắp những thành tích

Là giáo viên Toán, thầy Lê Đình Tần luôn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, khuyến khích học sinh chủ động trao đổi, đặt câu hỏi và tìm tòi cách giải quyết vấn đề. Với học sinh có năng lực nổi trội, thầy quan tâm bồi dưỡng, phát huy sở trường; với những em còn hạn chế, thầy kiên trì củng cố kiến thức, giúp các em từng bước tiến bộ.

Những nỗ lực ấy được minh chứng bằng kết quả cụ thể. Trong quá trình công tác tại Trường THPT Cao Thắng, thầy Tần đã trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng 30 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán.

Đặc biệt, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trường có 3 học sinh đạt điểm 10 môn Toán, gồm Phạm Hùng Cường, Hồ Quốc Trung và Lương Thị Hà Linh. Cả ba đều là học sinh lớp 12A do thầy Tần chủ nhiệm và đạt giải Nhì học sinh giỏi tỉnh.

Thầy Tần cùng những em học sinh do thầy chủ nhiệm đạt điểm 10 môn Toán trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026.

Trong đó, Phạm Hùng Cường đạt tổng điểm xét tuyển đại học 28,75 và 87,53/100 điểm thi TSA, xếp thứ 11 toàn quốc. Hai em Phạm Hùng Cường và Hồ Quốc Trung lần lượt đạt 17,5/20 và 17,75/20 điểm thi học sinh giỏi tỉnh, được lựa chọn vào đội dự tuyển quốc gia.

Với một ngôi trường miền núi, những kết quả ấy không chỉ thể hiện nỗ lực của học sinh mà còn cho thấy hiệu quả của quá trình bồi dưỡng, đồng hành tận tâm giữa thầy và trò.

Bên cạnh giảng dạy, thầy Tần còn tích cực nghiên cứu, đổi mới chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp. Thầy có 7 sáng kiến kinh nghiệm được ngành công nhận, nhiều sáng kiến đạt bậc 4/4; từng được biểu dương là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 và nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Thầy Tần nhận khen thưởng tại Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu năm 2026 tại Hà Nội ngày 19/11.

Năm 2020, thầy nhận đỡ đầu em N.H.T, có cha mẹ ly hôn, mẹ đau ốm kéo dài, mất sức lao động. Nhờ sự động viên, hỗ trợ, em đã nỗ lực học tập, tốt nghiệp đại học và hiện ổn định cuộc sống tại Hà Nội. Năm 2023, thầy tiếp tục hỗ trợ em L.Q.A, học sinh thuộc gia đình thuần nông, thu nhập thấp. Hiện em đang học tại Học viện An ninh nhân dân.

Những việc làm ấy thể hiện trách nhiệm của người thầy vượt ra ngoài khuôn khổ bục giảng. Với thầy Tần, giúp học trò có thêm cơ hội học tập, vững tin theo đuổi ước mơ cũng là một phần ý nghĩa của nghề giáo.

Vinh dự được ghi nhận từ những cống hiến thầm lặng

Ghi nhận những đóng góp trong quá trình công tác, thầy Lê Đình Tần đã nhận nhiều danh hiệu, phần thưởng. Năm 2025, thầy được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; năm 2026 tiếp tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cùng nhiều hình thức khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Đặc biệt, ngày 19/11/2026, thầy Tần là một trong 70 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Hà Nội. Cùng ngày, thầy vinh dự tham dự chương trình gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu do Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội chủ trì tại Văn phòng Chính phủ.

Đây là niềm vinh dự đối với cá nhân thầy Tần, đồng thời là niềm tự hào của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Cao Thắng.

Với thầy Tần phần thưởng hôm nay là động lực, niềm tự hào để thầy tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục cao quý.

Chia sẻ về dấu mốc đáng nhớ sau 20 năm gắn bó với nghề, thầy Tần xúc động: “Vinh dự hôm nay không của riêng tôi, mà là của cả tập thể thầy trò nhà trường”. Thầy cũng bày tỏ lòng biết ơn tới lãnh đạo ngành Giáo dục, Ban Giám hiệu và đồng nghiệp đã luôn quan tâm, đồng hành trong suốt quá trình công tác.

Với người giáo viên đã có hai thập kỷ đứng lớp, điều đọng lại sâu sắc nhất không phải là danh hiệu hay phần thưởng mà chính là sự trưởng thành của học trò. Thầy chia sẻ: “Hai mươi năm đứng lớp, điều tôi thấm nhất là dạy chữ thì có giáo án, còn dạy người phải bằng cả tấm lòng. Niềm vui lớn nhất của tôi là thấy học trò trưởng thành, tự tin bước vào đời và trở thành người có ích cho gia đình, xã hội”.

Từ mái trường miền núi phía Tây Hà Tĩnh, thầy Lê Đình Tần vẫn miệt mài với những giờ dạy Toán, những lớp học trò được bồi dưỡng và những hoàn cảnh khó khăn được nâng đỡ. Hành trình ấy góp phần khắc họa hình ảnh người thầy tận tụy, trách nhiệm, lặng lẽ gieo tri thức và khơi dậy khát vọng vươn lên cho các thế hệ học sinh.

Thầy Hồ Tiến Dương, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Thắng cho biết, thầy Tần là giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề. Năm nào thầy cũng có học sinh đạt giải cấp tỉnh; nhiều lớp do thầy chủ nhiệm đạt 100% học sinh đỗ đại học, trong đó có nhiều em trúng tuyển vào các trường tốp đầu cả nước. Theo thầy Dương, điều đáng quý ở thầy Tần còn là tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia với đồng nghiệp và tình thương dành cho học trò. Thầy thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, nhận đỡ đầu những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có thêm điều kiện tiếp tục đến trường.