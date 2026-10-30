Người thầy gieo hạt yêu thương, đánh thức tình yêu văn học

Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả tác phẩm dự thi của học sinh Nguyễn Song Thương - Lớp 9A5 - Trường TH & THCS Nam Dư tại hạng mục "Viết về trường học hạnh phúc" trong Cuộc thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026".

Người ta thường nói, tuổi học trò là quãng thời gian đẹp đẽ và trong sáng nhất của mỗi người. Đó là những năm tháng chúng ta được học tập, được vui chơi, được kết bạn và được gặp những người thầy, người cô tận tâm dìu dắt trên hành trình trưởng thành. Với em, những kỷ niệm về mái trường, thầy cô và bạn bè luôn là những điều thật đáng trân trọng. Trong những người thầy, người cô mà em từng gặp, người để lại trong em nhiều tình cảm và ấn tượng sâu sắc nhất là thầy Nguyễn Xuân Mai - giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là giáo viên Ngữ Văn của lớp em tại trường Tiểu học và THCS Nam Dư.

Ngày đầu bước vào lớp 6, em mang theo rất nhiều cảm xúc. Sau những năm học tiểu học, em bắt đầu một chặng đường mới với nhiều điều vừa lạ lẫm vừa háo hức. Em mong được gặp những người bạn mới, được khám phá những môn học mới và đặc biệt tò mò không biết thầy, cô nào sẽ đồng hành cùng lớp trong những năm tháng cấp THCS. Khi biết thầy Nguyễn Xuân Mai vừa là giáo viên chủ nhiệm vừa là giáo viên dạy Ngữ Văn, em cảm thấy khá bất ngờ.

Trong suy nghĩ của em lúc ấy, môn Ngữ Văn không phải là môn học dễ dàng. Có những bài đọc dài, những kiến thức phải ghi nhớ và những bài viết khiến em đôi khi cảm thấy khó khăn. Thậm chí đã có lúc em nghĩ rằng mình sẽ không thể yêu thích môn Văn. Vì thế, trước buổi học Ngữ Văn đầu tiên, em không biết người thầy mới sẽ như thế nào, nghiêm khắc, khó gần hay vui vẻ, thân thiện?

Ấn tượng đầu tiên của em về thầy Mai là một người thầy nghiêm nghị, nhưng phía sau vẻ nghiêm túc ấy lại là một sự gần gũi và tâm lý với học sinh. Trong tiết học đầu tiên, thầy không vội bắt chúng em phải ghi thật nhiều kiến thức. Thầy dành thời gian làm quen với cả lớp, hỏi chúng em về những điều mình thích, những môn học yêu thích và cả những điều khiến chúng em lo lắng khi bước vào lớp 6.

Khi bắt đầu học, thầy giảng bài rất say mê, từng lời giảng đều rõ ràng và dễ hiểu. Điều khiến em bất ngờ là thầy không biến giờ học thành những phút ngồi nghe và chép bài đơn điệu. Thầy tổ chức các hoạt động, đặt câu hỏi cho chúng em suy nghĩ, trao đổi với bạn bè và tham gia những trò chơi nhỏ liên quan đến bài học. Có lúc cả lớp cùng cười vì một câu chuyện vui thầy kể, có lúc chúng em tranh luận sôi nổi để tìm ra câu trả lời.

Chính tiết học ấy đã khiến em thay đổi suy nghĩ về môn Văn. Em nhận ra rằng Văn học không hề khô khan hay buồn chán như em từng nghĩ. Văn học có thể bắt đầu từ một câu chuyện, một nhân vật, một bài thơ nhưng rồi mở ra trước mắt chúng em cả một thế giới của cảm xúc, tình yêu thương và những bài học về cuộc sống.

Không chỉ dạy kiến thức, thầy Mai còn là người rất hiểu học sinh. Vừa là giáo viên chủ nhiệm vừa là giáo viên Ngữ Văn của lớp, thầy có nhiều thời gian đồng hành cùng chúng em. Thầy quan tâm đến việc học nhưng cũng để ý đến tâm trạng, sự thay đổi và những khó khăn của từng học sinh. Khi lớp có bạn chưa tự tin, thầy động viên; khi chúng em mắc lỗi, thầy phân tích để chúng em hiểu mình sai ở đâu và cần sửa như thế nào. Khi cả lớp mệt mỏi sau những tiết học căng thẳng, thầy thường tạo ra một bầu không khí nhẹ nhàng hơn bằng một câu chuyện vui hoặc một hoạt động ngắn.

Em nhớ có những hôm cả lớp khá im lặng vì mệt. Nhận thấy điều đó, thầy không trách chúng em thiếu tập trung mà nhẹ nhàng nói chuyện... kể một câu chuyện hài hước rồi dẫn dắt chúng em trở lại bài học. Chẳng bao lâu sau, cả lớp đã vui vẻ và hào hứng trở lại. Những khoảnh khắc như thế khiến em hiểu rằng một người giáo viên không chỉ có kiến thức mà còn có tình yêu thương, sự kiên nhẫn và khả năng thấu hiểu học sinh.

Là giáo viên chủ nhiệm, thầy Mai còn giúp lớp em trở thành một tập thể đoàn kết. Thầy luôn nhắc chúng em biết tôn trọng nhau, biết lắng nghe, biết giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn. Thầy không muốn lớp chỉ là nơi mọi người học riêng cho mình mà mong muốn chúng em cùng tiến bộ với thầy, một lớp học tốt không chỉ có những học sinh đạt điểm cao mà còn phải là một tập thể yêu thương, chia sẻ và cùng nhau cố gắng.

Điều em quý nhất ở thầy là thầy luôn khuyến khích chúng em cố gắng nhưng không tạo ra áp lực quá lớn. Thầy thường nói rằng kết quả quan trọng nhưng những điều quan trọng hơn là mỗi ngày chúng em biết mình còn tiến bộ và chăm ngoan. Những lời nói giản dị giúp em có động lực. Mỗi khi gặp một bài Văn khó, thay vì nghĩ “Em không làm được...”, em lại nhắc mình phải thử thêm một lần nữa.

Từ một học sinh từng không mấy yêu thích môn Văn, em dần mở lòng, hứng thú với môn học này. Em bắt đầu thích đọc truyện, thích tìm hiểu nhân vật, thích suy nghĩ về những thông điệp mà tác giả gửi gắm. Em cũng mạnh dạn hơn khi phát biểu trong giờ học và thử sức với những bài viết dài hơn. Có thể em chưa phải là học sinh giỏi nhất môn Văn, nhưng em đã tìm thấy niềm vui trong môn học mà trước đây mình từng sợ.

Em từng thử sức ở một số cuộc thi liên quan đến môn Văn. Kết quả có thể chưa được như mong muốn, nhưng em không còn cảm thấy buồn như trước, bởi em hiểu rằng điều quý giá nhất mình nhận được chính là sự tự tin và tinh thần không ngại thử sức. Em tin rằng nếu tiếp tục cố gắng, học hỏi và rèn luyện, em sẽ ngày càng tiến bộ và em cũng muốn một ngày nào đó có thể khiến thầy Mai tự hào về học trò của mình.

Đối với em, kỷ niệm về thầy Ngữ Văn đầu tiên với thầy Mai có thể không phải là một sự kiên lớn lao. Nhưng chính những điều giản dị ấy lại có ý nghĩa đặc biệt. Một tiết học đã giúp em thay đổi cách nhìn về một môn học, để đón nhận hơn bao giờ hết học tập, có thể trở nên tự nhiên và đầy cảm hứng; một người giáo viên chủ nhiệm đã giúp em cảm thấy lớp học giống như một gia đình nhỏ. Em nghĩ rằng một ngôi trường hạnh phúc không chỉ được tạo nên bởi những phòng học đẹp hay những hoạt động sôi nổi. Trường học hạnh phúc trước hết phải là nơi học sinh cảm thấy mình được yêu thương, được lắng nghe, được tôn trọng và được khuyến khích để trưởng thành. Với em, thầy Nguyễn Xuân Mai chính là một trong những người đã làm cho lớp học của em trở thành một nơi như thế.

Mai này, khi rời mái trường Nam Dư và bước sang những chặng đường học tập mới, có thể em sẽ gặp thêm rất nhiều thầy cô. Nhưng em tin rằng hình ảnh người thầy vừa là giáo viên chủ nhiệm vừa là người truyền cảm hứng cho em yêu môn Ngữ Văn sẽ luôn được giữ lại trong một góc đẹp của tuổi học trò.

Em biết ơn thầy Nguyễn Xuân Mai vì những bài học thầy đã dạy, những lời động viên thầy đã dành cho chúng em và đặc biệt là vì thầy đã giúp em hiểu rằng một người thầy tốt không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn có thể đánh thức trong học sinh niềm tin vào chính mình.

Với em, thầy Mai không chỉ là một người thầy đứng trên bục giảng. Thầy còn là người đồng hành, người chủ nhiệm, người truyền cảm hứng... là một phần đẹp để trong những năm tháng đầu tiên của tuổi học trò tại trường Tiểu học và THCS Nam Dư. Những lời dạy của thầy sẽ là hành trang quý giá để em tiếp tục cố gắng, trưởng thành và bước đi tự tin hơn trên con đường phía trước