Người thầy gieo đam mê khoa học công nghệ cho sinh viên

Thầy Nguyễn Đình Công (thứ hai, từ phải sang) trong buổi bảo vệ đề án tốt nghiệp.

Con đường đến với nghề giáo của thầy Nguyễn Đình Công bắt đầu từ mong muốn được học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn. Sau khi tốt nghiệp đại học, thầy có cơ hội tham gia Đề án 500 của UBND tỉnh về đào tạo nguồn nhân lực trình độ sau đại học ở nước ngoài. Đây cũng là bước ngoặt đưa thầy đến với Trường Đại học Hồng Đức và gắn bó với công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Theo thầy Công, muốn truyền cảm hứng học tập cho sinh viên, trước hết người thầy phải không ngừng học hỏi, cập nhật tri thức mới. Vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, thầy luôn chủ động tiếp cận những xu hướng công nghệ, đưa kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn vào bài học.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số phát triển nhanh chóng, thầy cho rằng, sinh viên không chỉ cần nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn phải rèn luyện tư duy phản biện, khả năng kiểm chứng thông tin và sử dụng công nghệ có trách nhiệm. Người giảng viên không đơn thuần truyền đạt kiến thức mà còn phải hướng dẫn sinh viên phương pháp học tập, nghiên cứu và làm chủ công nghệ mới.

Thầy Nguyễn Đình Công (người đứng giữa) cùng nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2026.

Từ kinh nghiệm tham gia các dự án công nghệ thông tin với doanh nghiệp, thầy thường đưa những bài toán thực tế vào bài giảng, giúp sinh viên hiểu rõ khả năng ứng dụng của kiến thức chuyên ngành. Thay vì chỉ ghi nhớ lý thuyết hay thuật toán, các em được khuyến khích đặt câu hỏi, tìm tòi và thử nghiệm những cách giải quyết vấn đề.

Phương pháp này tiếp tục được thầy vận dụng trong hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. thầy đồng hành cùng các em từ khâu lựa chọn ý tưởng, xác định vấn đề, tìm kiếm tài liệu đến xây dựng và đánh giá giải pháp. Theo thầy, những đề tài xuất phát từ vấn đề gần gũi, phù hợp với năng lực nhưng có tính ứng dụng sẽ giúp sinh viên từng bước hình thành tư duy nghiên cứu độc lập.

Thầy Nguyễn Đình Công (người đứng giữa) cùng nhóm sinh viên Đại học Tours (Pháp) trong chương trình hợp tác nghiên cứu và đào tạo.

Sự hướng dẫn, đồng hành của thầy đã góp phần mang lại những kết quả tích cực. Các nhóm sinh viên do thầy hướng dẫn giành 1 giải Nhì, 2 giải Ba và nhiều giải Khuyến khích tại các cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp trường. Tại các kỳ thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc, sinh viên đạt 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Trong công tác hướng dẫn nghiên cứu, thầy còn đồng hành cùng học viên công bố 3 bài báo quốc tế, trong đó có 2 bài đăng trên các tạp chí thuộc nhóm Q1 trong danh mục WoS/Scopus.

Với thầy Công, những giải thưởng không phải là đích đến duy nhất. Điều quan trọng hơn là sự trưởng thành của sinh viên qua từng đề tài: biết tìm kiếm tài liệu, trao đổi, phản biện, thử nghiệm và kiên trì tìm hướng giải quyết khó khăn. Đây là những hành trang cần thiết để các em tiếp tục học tập, nghiên cứu và thích ứng với yêu cầu của công việc sau này.

Trang bị cho các em không chỉ kiến thức mà còn là kỹ năng, sự kiên trì trong học tập và nghiên cứu, để các em vững bước vào tương lai. Đó cũng chính là ý nghĩa nghề “trồng người” mà thầy đang gắn bó. Điều thầy mong muốn sinh viên mang theo sau khi rời giảng đường là tinh thần tự học, khả năng tư duy độc lập và sự chủ động khám phá những vấn đề mới. Đây cũng là nền tảng để các em tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học công nghệ trên hành trình phía trước.