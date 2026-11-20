Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Đức Mạnh nhận danh hiệu “Nhà giáo tiêu biểu” năm 2024. Ảnh: Bảo Quyên

Tâm huyết với công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Những năm qua, tình hình trên các tuyến biên giới có nhiều diễn biến phức tạp, khiến nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng ngày càng nặng nề, khó khăn, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ sĩ quan chỉ huy. Là một trong 4 khoa chuyên ngành của Học viện Biên phòng, Khoa Biên phòng đảm nhiệm khối lượng giảng dạy lớn, bao gồm cả lý thuyết và huấn luyện thực hành, với đối tượng đào tạo đa dạng, từ cán bộ cấp đội, đồn đến cán bộ chỉ huy Biên phòng cấp tỉnh, từ bậc đại học đến trình độ tiến sĩ. Vì vậy, trước mỗi đối tượng đào tạo và hình thức huấn luyện, người giảng viên phải chuẩn bị nội dung kiến thức phong phú, chuyên sâu, đồng thời lựa chọn phương pháp giảng dạy, huấn luyện phù hợp.

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Đức Mạnh luôn quan niệm, giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ gắn bó mật thiết, song hành như “đôi chân” trong quá trình công tác của mỗi giảng viên. Đó cũng là hai “mặt trận” mà người thầy trên giảng đường Học viện Biên phòng phải nỗ lực chinh phục. Theo anh, sự trưởng thành, khả năng vận dụng kiến thức và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của học viên sau khi ra trường chính là thước đo chất lượng giảng dạy và môi trường đào tạo. Vì vậy, anh luôn chú trọng đổi mới phương pháp tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học; khuyến khích học viên trao đổi, tranh luận, phân tích và giải quyết những tình huống nghiệp vụ sát với thực tiễn. Qua đó, từng bước chuyển từ phương pháp truyền thụ kiến thức một chiều sang phát triển tư duy độc lập, khả năng vận dụng tổng hợp kiến thức và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của người sĩ quan chỉ huy Biên phòng.

Dù đã có gần 30 năm đứng trên bục giảng, Đại tá Nguyễn Đức Mạnh vẫn luôn chỉn chu trong từng khâu chuẩn bị giáo án, bài giảng trước mỗi giờ lên lớp. Anh không ngừng trăn trở, tìm tòi cách đưa những kiến thức mới, phương pháp giảng dạy mới vào bài học để truyền đạt hiệu quả nhất cho người học. Sau mỗi tiết giảng, mỗi khóa đào tạo, anh đều nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế, rút kinh nghiệm và tìm cách khắc phục.

Chính sự chỉn chu, cầu tiến và tinh thần sáng tạo đã giúp những bài giảng của Đại tá Nguyễn Đức Mạnh nhận được sự đánh giá cao của học viên và đồng nghiệp. Nhiều năm liền, anh được cấp ủy, chỉ huy tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia các hội thi giảng viên dạy giỏi và đạt kết quả tốt. Năm 2024, anh được công nhận là giảng viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng. Với tinh thần chủ động tìm tòi, nghiên cứu, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn, Đại tá Nguyễn Đức Mạnh đã góp phần lan tỏa tinh thần học tập, nghiên cứu trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo tại Khoa Biên phòng.

Cùng với giảng dạy, nghiên cứu khoa học là một trong hai nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của người giảng viên trong nhà trường quân sự. Kết quả nghiên cứu khoa học không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy mà còn hỗ trợ thiết thực cho quá trình học tập của học viên. Một bài giảng có chất lượng là sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó, việc đầu tư nghiên cứu sâu vấn đề, cập nhật và bổ sung những kiến thức mới, phong phú sẽ làm tăng tính hấp dẫn, sức thuyết phục, khơi dậy niềm tin và khát vọng chinh phục tri thức của người học.

Qua quá trình công tác tại các đơn vị trên những cương vị khác nhau, Đại tá Nguyễn Đức Mạnh nhận thấy nhiều vấn đề thực tiễn trên các tuyến biên giới cần được nghiên cứu, luận giải, bổ sung và phát triển về mặt lý luận. Những kết quả nghiên cứu này không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống kiến thức chuyên ngành mà còn cung cấp cơ sở khoa học để các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, dù bận rộn với công tác quản lý và trực tiếp giảng dạy, anh vẫn chủ động nghiên cứu những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn công tác biên phòng. Nhiều công trình khoa học cấp cơ sở, cấp Bộ do anh làm chủ biên hoặc tham gia thực hiện đều được đánh giá cao. Một số công trình tiêu biểu có giá trị cả về lý luận và thực tiễn đã được vận dụng vào giảng dạy và áp dụng tại các đơn vị trên tuyến biên giới.

Đại tá Nguyễn Đức Mạnh còn biên soạn 14 giáo trình, viết 32 bài báo đăng tải trên các tạp chí khoa học trong và ngoài lực lượng. Trên cương vị trưởng tiểu ban hoặc chủ tịch hội đồng đánh giá các công trình khoa học cấp khoa, giáo trình, tài liệu và đề tài nghiên cứu của giảng viên, anh luôn đưa ra những nhận xét xác đáng, đồng thời gợi mở định hướng rõ ràng, thiết thực cho người nghiên cứu. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm khoa học do Khoa Biên phòng chủ trì đánh giá hoặc thực hiện.

Đoàn kết, dân chủ trong xây dựng tập thể vững mạnh

Với những thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học cùng phẩm chất, năng lực và uy tín trong công tác, sinh hoạt, tháng 3/2023, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Đức Mạnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Biên phòng. Đến tháng 4/2025, anh được giao đảm nhiệm cương vị Chủ nhiệm Khoa Biên phòng.

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Đức Mạnh chủ trì sinh hoạt khoa. Ảnh: Bảo Quyên

Đảm nhiệm cương vị lãnh đạo, chỉ huy một khoa chuyên ngành chủ công, có bề dày thành tích qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, Đại tá Nguyễn Đức Mạnh luôn trăn trở về trách nhiệm tiếp nối, phát huy truyền thống, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh trong giai đoạn mới. Theo anh, muốn xây dựng chi bộ, đơn vị đoàn kết, vững mạnh, cần thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ, đề cao tinh thần sẻ chia, thấu hiểu, đồng thời hài hòa giữa nhiệm vụ chung với nhiệm vụ và quyền lợi chính đáng của mỗi giảng viên. Đây cũng là quan điểm được cấp ủy, chỉ huy Khoa Biên phòng chú trọng thực hiện.

Trong quan hệ với đồng đội, cấp dưới, Đại tá Nguyễn Đức Mạnh luôn hòa đồng, gần gũi, sẵn sàng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của mọi người. Tuy nhiên, trong giải quyết công việc, anh luôn rõ ràng, kiên quyết và đặt ra yêu cầu cao đối với đội ngũ giảng viên thuộc quyền. Với 35 năm công tác trong quân ngũ, trong đó có gần 30 năm gắn bó với sự nghiệp giảng dạy, anh hiểu rõ vai trò của tính nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm và yêu cầu cao đối với sự trưởng thành của mỗi giảng viên cũng như sự phát triển của tập thể. Anh luôn tạo điều kiện để cấp dưới hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời yêu cầu mỗi giảng viên chấp hành nghiêm các chế độ, quy định, tích cực xây dựng môi trường giáo dục quân sự kỷ cương, trách nhiệm, văn minh và chuyên nghiệp. Theo anh, một tập thể chỉ thực sự vững mạnh khi mỗi cán bộ, giảng viên đều có bản lĩnh vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật cao và không ngừng nỗ lực vươn lên trong công tác, sinh hoạt.

Với năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy cùng phương pháp điều hành đúng đắn và tinh thần tận tâm, trách nhiệm vì tập thể của Đại tá Nguyễn Đức Mạnh, Khoa Biên phòng ngày càng được xây dựng vững mạnh. Trong 3 năm liên tiếp (2024, 2025, 2026), Chi bộ Khoa Biên phòng được Đảng bộ Học viện Biên phòng công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập thể khoa được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Cá nhân Đại tá Nguyễn Đức Mạnh cũng 3 lần được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, tháng 11/2024, ông được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng danh hiệu “Nhà giáo tiêu biểu”.

Khi được hỏi về những nỗ lực và thành tích của bản thân, Đại tá Nguyễn Đức Mạnh luôn thể hiện sự khiêm nhường. Anh cho rằng, mỗi người đều có những điểm mạnh và hạn chế riêng. Điều quan trọng là phải khách quan nhìn nhận bản thân, phát huy những ưu điểm và từng bước khắc phục những hạn chế. Theo anh, quá trình công tác cũng như cuộc sống của mỗi quân nhân đều là hành trình tự rèn luyện, tự sửa mình để không ngừng tiến bộ, góp phần xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh.

Những việc làm và kết quả đạt được trên các mặt công tác của Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Đức Mạnh là minh chứng sinh động cho quan niệm đúng đắn ấy. Những đóng góp của anh góp phần tô thắm hình ảnh người thầy giáo Quân đội nói chung, người thầy giáo Biên phòng nói riêng: vững vàng về bản lĩnh chính trị, sâu sắc về chuyên môn, tận tụy với nghề nghiệp, trách nhiệm với tập thể và hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Đó cũng là phẩm chất, giá trị bền vững của người thầy giáo trên giảng đường Học viện Biên phòng, luôn lấy sự trưởng thành của các thế hệ học viên và sự phát triển của nhà trường, của lực lượng làm niềm vui, động lực để phấn đấu, cống hiến.