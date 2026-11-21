Làm mới bài giảng bằng tư duy công nghệ

Trong giảng dạy môn Âm nhạc ở bậc tiểu học, việc giúp học sinh cảm nhận giai điệu, ghi nhớ lời ca và thực hành đúng nhịp điệu luôn đòi hỏi những phương pháp truyền đạt sinh động. Xuất phát từ yêu cầu thực tế ấy, thầy giáo Nguyễn Huy Nhân, Trường Tiểu học Lương Sơn, xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng đã chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng hệ thống học liệu số phục vụ giảng dạy.

Học liệu số Âm nhạc do thầy Huy Nhân thiết kế

Không dừng lại ở việc sử dụng các phần mềm có sẵn, thầy Nhân dành thời gian tìm tòi, thiết kế những nội dung trực quan, kết hợp hình ảnh, video và âm thanh minh họa để học sinh dễ tiếp cận bài học, có thể nghe và luyện tập nhiều lần. Thầy Nhân quan niệm: “Đối với tôi, công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp người thầy dạy tốt hơn, giúp học sinh học chủ động hơn và giúp tri thức được lan tỏa rộng hơn”.

Tiết học Âm nhạc ứng dụng phương pháp học liệu số tại Trường Tiểu học Lương Sơn

Vì vậy, điều thầy quan tâm không phải là sử dụng bao nhiêu phần mềm hay công cụ hiện đại, mà là làm sao để học liệu thực sự hữu ích, dễ tiếp cận và có thể sử dụng trong điều kiện dạy học khác nhau. Thầy cũng chia sẻ những sản phẩm nghiên cứu với đồng nghiệp để cùng khai thác, bổ sung và vận dụng.

Sự thay đổi được thể hiện ngay trong trải nghiệm của học sinh. Em Đàm Hồ Thủy Tiên, lớp 5A1 cho biết, những bài hát trước đây còn khó nhớ đã trở nên dễ học hơn khi có hình ảnh, video và nhạc minh họa.

Thắp lửa đam mê, chinh phục sân chơi công nghệ

Trong phòng thực hành Robotics của Trường THCS Nguyễn Du, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, mỗi sản phẩm hoàn thiện đều phải trải qua nhiều lần thử nghiệm. Robot có thể không di chuyển đúng hướng, chương trình lập trình có thể mắc lỗi, những ý tưởng ban đầu đôi khi phải thay đổi hoàn toàn.

Cô giáo Quỳnh (bên trái) cùng các em học sinh đang thiết kế lập trình cho robot

Với cô giáo Khương Ngọc Quỳnh, giáo viên Tin học của trường, những tình huống ấy không phải trở ngại khiến học sinh nản lòng, mà là một phần quan trọng của quá trình học tập. Cô hướng dẫn các em tìm nguyên nhân, thử nghiệm phương án khác, từng bước hoàn thiện sản phẩm. Cô cũng dành thời gian ngoài giờ để cùng học sinh nghiên cứu, trao đổi và tháo gỡ những vấn đề phát sinh.

Nhớ về quá trình được cô hướng dẫn, em Nguyễn Minh Nhật chia sẻ: “Chúng con được cô Quỳnh truyền lửa về niềm đam mê Robotics. Có những lúc chúng con không tìm ra cách lập trình để robot vận hành đúng định hướng thì cô luôn ở cạnh động viên, cùng lên ý tưởng để chúng con có thể thực hiện một cách tốt nhất”.

Đội Robotics Trường THCS Nguyễn Du góp phần làm nên thành tích "Nhất toàn đoàn" của Đội tuyển Lâm Đồng tại cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI năm 2026

Dưới sự hướng dẫn của cô Quỳnh, các đội tuyển Robotics Trường THCS Nguyễn Du từng bước khẳng định năng lực qua những sân chơi công nghệ. Năm 2025, các đội đã mang về 2 huy chương Vàng cùng 2 Cúp vinh danh Top 10 thế giới tại cuộc thi Robotics thế giới. Tiếp nối kết quả ấy, trong năm 2026, học sinh nhà trường tiếp tục đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi cấp tỉnh, khu vực. Những kết quả này ghi nhận nỗ lực của học sinh, đồng thời cho thấy hiệu quả từ quá trình hướng dẫn, khơi gợi niềm đam mê và bền bỉ đồng hành cùng các em của cô giáo Quỳnh.

Cô giáo Quỳnh và học sinh trường THCS Nguyễn Du đạt thành tích tại đấu trường quốc tế

Đổi mới để mỗi học sinh có thêm cơ hội phát triển

Điểm chung trong những nỗ lực của thầy Nguyễn Huy Nhân và cô Khương Ngọc Quỳnh là sự chủ động tìm kiếm phương pháp phù hợp với người học. Thầy Nhân quan tâm xây dựng nguồn học liệu để nâng cao hiệu quả giảng dạy, cô Quỳnh tạo môi trường thực hành để học sinh phát triển năng lực công nghệ. Những việc làm ấy cho thấy đổi mới giáo dục cần bắt đầu từ chính yêu cầu của mỗi môn học và khả năng tiếp nhận của học sinh.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang tác động sâu rộng đến giáo dục, vai trò của người thầy không chỉ là hướng dẫn học sinh tiếp nhận kiến thức mà còn phải giúp các em biết tìm tòi, vận dụng và sáng tạo. Những giờ học được đổi mới, những sản phẩm công nghệ do học sinh tự tay thực hiện chính là cơ hội để các em rèn luyện năng lực và nuôi dưỡng khát vọng.

Sự thay đổi trong giáo dục đôi khi bắt đầu từ quyết định rất cụ thể của mỗi giáo viên: làm mới một bài giảng, xây dựng một nguồn học liệu hay kiên nhẫn đồng hành cùng học sinh trước một bài toán khó. Khi người thầy sẵn sàng học hỏi và thay đổi, học trò cũng có thêm niềm tin để thử sức, khám phá những khả năng của chính mình.