Người thầy đầu tiên đứng sau sự thành công của 'vua võ thuật' Thành Long

Thành Long là một trong những ngôi sao hành động nổi tiếng nhất châu Á, ghi dấu ấn bằng những màn võ thuật kết hợp hài hước và các pha mạo hiểm trên màn ảnh. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nền tảng giúp ông tạo nên phong cách riêng được hình thành từ khi còn nhỏ, dưới sự đào tạo của một người thầy đặc biệt.

Người đặt nền móng cho khả năng võ thuật biểu diễn của Thành Long là Vu Chiêm Nguyên (Yu Jim-yuen), võ sư kiêm người đứng đầu Học viện Hý kịch Trung Quốc tại Hong Kong. Năm 7 tuổi, Thành Long được gia đình gửi vào học viện, bắt đầu hành trình rèn luyện kéo dài khoảng 10 năm.

Vu Chiêm Nguyên lão sư.

Tại đây, ông không chỉ học võ thuật mà còn được đào tạo kinh kịch, nhào lộn, nhào lộn trên không, ca hát và diễn xuất. Những kỹ năng này đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành khả năng kiểm soát cơ thể, giữ thăng bằng và thực hiện các động tác phức tạp của nam diễn viên sau này.

Quá trình đào tạo nổi tiếng với kỷ luật nghiêm khắc và cường độ luyện tập cao. Các học viên phải rèn luyện thể lực, sự dẻo dai và khả năng biểu diễn từ khi còn nhỏ. Với Thành Long, đây là quãng thời gian đặt nền móng cho sự nghiệp hành động, dù con đường phía trước không hề bằng phẳng.

Tại học viện, Thành Long sử dụng nghệ danh Nguyên Lâu và trở thành thành viên của nhóm Thất Tiểu Phúc. Đáng chú ý, nhóm còn có những gương mặt sau này nổi tiếng trong điện ảnh Hong Kong như Hồng Kim Bảo và Nguyên Bưu. Họ cùng trưởng thành trong môi trường đào tạo nghệ thuật biểu diễn nghiêm ngặt trước khi theo đuổi sự nghiệp điện ảnh.

Thầy Vu chụp cùng con gái và nhóm học trò.

Sau khi rời học viện ở tuổi thiếu niên, Thành Long bước chân vào ngành điện ảnh Hong Kong. Ông từng đảm nhận những công việc phía sau màn ảnh, trong đó có diễn viên đóng thế và thực hiện các cảnh hành động. Trước khi nổi tiếng, nam diễn viên cũng trải qua giai đoạn tìm kiếm cơ hội và thử sức với nhiều vai diễn.

Năm 1976, Thành Long ký hợp đồng với công ty của đạo diễn La Duy và được định hướng theo hình tượng ngôi sao võ thuật tương tự Lý Tiểu Long. Tuy nhiên, những tác phẩm đầu tiên chưa giúp ông tạo được dấu ấn riêng như kỳ vọng.

Bước ngoặt đến vào năm 1978, khi Thành Long hợp tác với đạo diễn Viên Hòa Bình trong hai bộ phim Xà Hình Điêu Thủ và Túy Quyền. Thay vì chỉ tái hiện hình tượng võ sĩ mạnh mẽ, ông kết hợp các đòn thế với nét diễn hài, tận dụng đồ vật và môi trường xung quanh để tạo ra những màn giao đấu vừa bất ngờ vừa giàu tính giải trí.

Thành công của hai bộ phim giúp Thành Long định hình phong cách riêng trong dòng phim võ thuật Hong Kong. Những kỹ năng nhào lộn, sự linh hoạt và khả năng biểu diễn được rèn luyện từ nhỏ trở thành lợi thế, giúp ông tạo nên các cảnh hành động khác biệt.

'Vua võ thuật' Thành Long hồi trẻ.

Trong thập niên 1980, Thành Long tiếp tục khẳng định vị thế qua loạt phim hành động như Câu Chuyện Cảnh Sát. Ông nổi tiếng với việc trực tiếp thực hiện nhiều pha nguy hiểm, đồng thời tham gia sâu vào quá trình dàn dựng hành động để tạo nên những cảnh quay mang dấu ấn cá nhân.

Không dừng lại ở thị trường Hong Kong, Thành Long từng bước chinh phục khán giả quốc tế. Loạt phim Giờ Cao Điểm cùng Chris Tucker giúp tên tuổi ông đến gần hơn với công chúng phương Tây, đưa phong cách võ thuật hài trở thành một phần đặc trưng trong sự nghiệp Hollywood của nam diễn viên.

Năm 2016, Thành Long được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ trao giải Oscar danh dự, ghi nhận những đóng góp của ông cho điện ảnh.

Vu Chiêm Nguyên qua đời năm 1997, nhưng những kỹ năng ông truyền dạy vẫn để lại dấu ấn trong sự nghiệp của nhiều học trò. Dù thành công của Thành Long còn đến từ sự sáng tạo, nỗ lực cá nhân và cơ hội nghề nghiệp, người thầy đầu tiên đã góp phần quan trọng tạo nên nền tảng cho hành trình ấy.

Từ một cậu bé theo học kinh kịch đến ngôi sao hành động nổi tiếng toàn cầu, Thành Long là minh chứng cho hành trình kết hợp giữa quá trình khổ luyện và khả năng tự tìm ra lối đi riêng. Đằng sau danh xưng “vua võ thuật” là những năm tháng rèn giũa từ thuở thiếu thời, cùng dấu ấn của người thầy đã đặt viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp của ông.

Tang lễ của Vu Chiêm Nguyên tại Los Angeles năm 1997. Đội khiêng quan tài do Hồng Kim Bảo (phía dưới bên phải) và Thành Long (phía dưới bên trái) dẫn đầu. Ảnh: SCMP