Tình yêu bản làng và trách nhiệm người lính

Sinh ra và lớn lên ngay trên mảnh đất Sơn Vĩ, là người con của dân tộc Mông, Vừ Mí Và thấu hiểu sâu sắc những khó khăn, thiếu thốn của đồng bào và chính điều đó đã thôi thúc anh lựa chọn vào công tác trong lực lượng Bộ đội Biên phòng để có thể trở về quê hương làm việc, cống hiến.

Công việc của Đại úy Vừ Mí Và gắn liền với những chuyến bám bản, gặp gỡ người dân, nắm chắc tình hình địa bàn. Anh tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chung tay cùng lực lượng biên phòng xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Đại úy Vừ Mí Và cùng đồng đội tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ bà con.

Thấu hiểu đặc thù địa bàn vùng cao còn nhiều gian khó, việc nâng cao dân trí cho đồng bào được Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đặc biệt coi trọng. Đánh giá về công tác này và việc tin tưởng giao nhiệm vụ cho cán bộ bám bản, Thượng tá Nguyễn Hồng Quang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, cho biết: “Đảng ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Sơn Vĩ xác định công tác xóa mù chữ cho bà con không đơn thuần là nhiệm vụ giáo dục, mà là khâu đột phá trong công tác vận động quần chúng, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc từ cơ sở. Khi giao nhiệm vụ trực tiếp đứng lớp xóa mù chữ cho đồng chí Vừ Mí Và, chúng tôi dựa trên năng lực và lợi thế khi đồng chí là người con của địa phương, am hiểu sâu sắc phong tục, tập quán và ngôn ngữ của đồng bào Mông. Đồng chí Và đã không quản khó khăn, tranh thủ từng buổi tối để kiên trì gieo chữ, biến các buổi dạy học thành nơi thắt chặt tình đoàn kết quân dân”.

Thực hiện nhiệm vụ chỉ huy giao, tranh thủ thời gian sau những giờ tuần tra, bám địa bàn, Đại úy Vừ Mí Và đến lớp học dạy chữ cho đồng bào. Anh tận tụy, kiên trì hướng dẫn từng người dân nhận mặt chữ, tập viết từng nét và làm quen với những phép tính đơn giản.

Phần thưởng vô giá là thấy bà con tự viết được tên mình

Với những người lớn tuổi mới bắt đầu học chữ thì sẽ gặp không ít gian nan. Đại úy Vừ Mí Và cho biết: “Những ngày đầu vận động bà con đi học rất khó khăn. Thấy nhiều bà con không biết đọc bản tin của xã, không tự ký được tên mình trong các tờ khai hành chính, không biết tính toán cả những con số nhỏ thì tôi rất trăn trở, lo cho bà con. Thế nhưng khi vận động đi học thì những người lớn tuổi ngượng ngùng, hoặc bảo rằng "già rồi học làm gì nữa". Tôi phải lấy cương vị là người con, người anh em trong bản, đến tận nhà kiên trì thủ thỉ, trò chuyện bằng tiếng đồng bào, giải thích cho bà con hiểu lợi ích của việc biết chữ, biết tính toán con số. Đêm đêm, thấy bà con soi đèn dầu, nắn nót từng nét chữ với bàn tay chai sần vì làm nương rẫy, tôi càng thêm quyết tâm. Nụ cười và ánh mắt rạng rỡ của bà con khi tự tay viết được tên mình chính là phần thưởng vô giá đối với tôi và đồng đội”.

Thượng úy (nay là Đại úy) Vừ Mí Và dạy học cho bà con.

Nhờ sự kiên nhẫn và thấu hiểu ấy, từng buổi học đêm của Đại úy Vừ Mí Và đã mang lại những chuyển biến rõ nét. Đằng sau mỗi trang vở thơm mùi mực là sự nỗ lực vượt khó của người học và tâm huyết thầm lặng của người dạy. Biết đọc, biết viết giúp bà con tự mình đọc thông báo của chính quyền, hiểu đúng văn bản pháp luật, tiếp nhận thông tin chính thống, tự tin hơn trong giao tiếp và chủ động hơn trong phát triển kinh tế gia đình.

Vun đắp “thế trận lòng dân” nơi phên giậu Tổ quốc

Bên cạnh việc chăm lo cho lớp học của người lớn, Đại úy Vừ Mí Và cũng tích cực đến từng gia đình vận động học sinh đến trường, khích lệ cha mẹ quan tâm đến việc học của con em. Anh hiểu rõ một thực tế: Một người lớn biết chữ sẽ có thêm cơ hội thay đổi cuộc sống gia đình; một đứa trẻ được đến trường chu đáo sẽ có thêm điểm tựa để xây dựng tương lai.

Nhìn lại hiệu quả từ những lớp học xóa mù chữ nơi biên viễn, Thượng tá Nguyễn Hồng Quang chia sẻ: “Chính từ những lớp học đêm, nhận thức của bà con được nâng lên rõ rệt. Khi người dân hiểu chữ, thấu hiểu pháp luật, bà con càng thêm tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và Bộ đội Biên phòng, tích cực tham gia cùng lực lượng biên phòng tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc. Sự nỗ lực của đồng chí Vừ Mí Và cùng tập thể đơn vị đã góp phần làm sáng đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân biên giới”.

Đại uý Vừ Mí Và thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.

Đối với Đại úy Vừ Mí Và, Sơn Vĩ là quê hương bản quán, là nơi anh gửi gắm toàn bộ trách nhiệm và tình cảm của người chiến sĩ biên phòng. Bảo vệ biên giới không chỉ là giữ vững từng mốc giới, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn góp sức xây dựng những bản làng bình yên, no ấm, giúp người dân có thêm kiến thức, trẻ em được học hành và thế hệ mai sau có thêm cơ hội phát triển. Mỗi lớp học đêm được duy trì, mỗi người dân biết thêm con chữ chính là một gạch nối bền chặt để vun đắp “thế trận lòng dân” vững chắc nơi phên giậu Tổ quốc.

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, hình ảnh người chiến sĩ biên phòng tranh thủ từng buổi tối đứng lớp dạy chữ cho đồng bào gợi lên một nét đẹp vô cùng trân quý. Tuy không phải thầy giáo chuyên nghiệp, nhưng bằng trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ và tình yêu quê hương, tình thương đồng bào, Đại úy Vừ Mí Và đã và đang nỗ lực thực hiện trọn vẹn sứ mệnh thiêng liêng của một người thầy.