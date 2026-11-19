Lãnh đạo Trường THPT Lam Hồng (Sóc Sơn, Hà Nội) khen thưởng các giáo viên có thành tích xuất sắc nhân dịp 20/11.

Phát huy vai trò dẫn dắt, đồng hành

Cô Trần Thị Liêm - giáo viên môn Địa lí, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú thuộc xã Ba Vì, TP Hà Nội là một trong số các nhà giáo tiêu biểu được Sở GD&ĐT Hà Nội vinh danh nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2026.

Thành lập từ năm 1994 với nhiều thiếu thốn ban đầu, nhà trường đã từng bước trưởng thành để trở thành ngôi trường khang trang, đạt chuẩn quốc gia. Nhưng thành quả quý nhất không chỉ là những dãy phòng học mới, mà là sự trưởng thành của các thế hệ học sinh dân tộc Mường, Dao, Tày, Nùng và các dân tộc khác.

Nữ nhà giáo mong bài học không dừng lại ở bản đồ hay những con số mà từ trang sách, các em nhận ra vẻ đẹp quê hương; hiểu giá trị của rừng, của đất, của nguồn nước; biết giữ gìn môi trường sống và hình dung con đường lập thân, lập nghiệp trên mảnh đất mình sinh ra. Cô Liêm cùng đồng nghiệp đưa trải nghiệm thực tiễn, các hoạt động STEM vào bài học để kiến thức trở nên gần gũi, hữu ích.

Cô Trần Thị Liêm có hơn 16 năm gắn bó với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Hà Nội. Ảnh: Đình Tuệ.

Trong hành trình ấy, cô Liêm có những niềm vui nghề nghiệp khi có học sinh đạt giải Nhì cấp Thành phố môn Địa lí; bản thân được ghi nhận qua các danh hiệu thi đua, hội thi giáo viên dạy giỏi và sáng kiến chuyên môn. Nhưng điều khiến cô trăn trở hơn cả vẫn là những học trò còn tự ti, tiến bộ chậm, chưa dám tin rằng mình có thể làm được.

Với những em đó, đôi khi điều cần nhất không phải một lời nhắc nhở nghiêm khắc, mà là thêm một lần được giải thích cặn kẽ, thêm một cơ hội để thử lại, thêm một ánh nhìn tin tưởng. Một lớp học thực sự tốt đẹp là nơi không em nào cảm thấy mình bị lãng quên; và thành công của người thầy không chỉ ở những học sinh xuất sắc, mà còn ở một học trò từng rụt rè nay đã dám giơ tay phát biểu và tiến bộ hơn từng ngày.

"Giáo dục Thủ đô đang đổi mới mạnh mẽ. Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và những phương pháp dạy học mới mở ra cơ hội cho thầy trò. Người thầy cần không ngừng học hỏi, làm chủ công nghệ, hướng dẫn học sinh tư duy độc lập và sử dụng tri thức có trách nhiệm. Công nghệ có thể đưa tri thức đến gần học sinh hơn, còn tình yêu thương, sự công bằng và niềm tin của thầy cô mới giúp các em đủ can đảm bước về phía trước", cô Trần Thị Liêm bày tỏ.

Nối dài truyền thống "tôn sư trọng đạo"

Trường THPT Lam Hồng đón nhận danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" năm học 2025-2026 của Chủ tịch UBND Thành phố.

Ngày 19/11, Trường THPT Lam Hồng (Sóc Sơn, Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương các nhà giáo có thành tích xuất sắc trong công tác. Tới dự có Đại tá, TS Tống Văn Khuông - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; PGS.TS Đinh Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cùng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn phòng không 371 và nhiều đại biểu khách mời.

Dân tộc Việt Nam luôn trân trọng truyền thống “Tôn sư trọng đạo”. Trong ký ức của mỗi người, bên cạnh vòng tay của cha mẹ, thường có bóng dáng một người thầy: người dạy ta hiểu một bài học, biết phân biệt điều đúng, điều sai; người nhận ra ở ta một khả năng mà chính ta còn chưa tin mình có được. Ngày 20/11 hôm nay là dịp để nói lời biết ơn với những người đã và đang tận tụy với sự nghiệp trồng người.

Nhân dịp này, nhà trường phối hợp với các nhà hảo tâm và đơn vị đối tác tặng những suất học bổng ý nghĩa cho học sinh trị giá hơn 440 triệu đồng.

Nhà giáo Nguyễn Thị Lan Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Lam Hồng chia sẻ, nghề giáo không chỉ là công việc truyền đạt tri thức mà còn là hành trình bền bỉ gieo niềm tin, khơi dậy khát vọng và nâng đỡ sự trưởng thành của mỗi học trò. Bởi vậy, điều đáng quý của người thầy không chỉ nằm ở những thành tích nhìn thấy được, mà còn là sự tận tâm, lòng kiên nhẫn và niềm tin dành cho học sinh.

"Các em là niềm vui, niềm hi vọng và là lý do để thầy cô thêm yêu công việc của mình. Mỗi em có một khả năng, một ước mơ và một nhịp trưởng thành riêng. Cô mong các em biết trân trọng bản thân, đặt mục tiêu và kiên trì cố gắng. Với những em còn gặp khó khăn, hãy mạnh dạn tìm đến thầy cô, bởi một điều chưa hiểu hôm nay có thể trở thành điều các em làm được ngày mai, nếu chúng ta cùng kiên nhẫn", cô Lan Anh tâm sự.

Dù lựa chọn đại học, học nghề hay một con đường phù hợp khác, cô Lan Anh khuyên các em hãy học tập nghiêm túc, sống tử tế, trung thực, có trách nhiệm; biết yêu thương gia đình, kính trọng thầy cô, giúp đỡ bạn bè và chấp hành pháp luật. Một lời chào lễ phép, một hành động biết nghĩ cho người khác, một bước tiến trong học tập chính là những món quà quý gửi tới thầy cô. Mai này, khi rời mái trường, cô mong các em mang theo cả kiến thức lẫn lòng nhân ái, đủ tự tin xây dựng cuộc sống của mình và biết góp ích cho cộng đồng.