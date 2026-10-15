Người thầy bền bỉ thắp lửa đam mê và kiến tạo phát triển

Đưa tri thức từ giảng đường vào dòng chảy phát triển

Gắn bó với Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 1998, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng đã trải qua nhiều vai trò: Nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản trị đại học đến đại diện cho cử tri Thủ đô tại cơ quan lập pháp tối cao. Dù ở vị trí công tác nào, ông vẫn luôn cần mẫn, tận tụy và trách nhiệm đến cùng với những việc có ích cho sự nghiệp giáo dục và Thủ đô.

Trong những bước ngoặt phát triển mang tính chiến lược của Đại học Bách khoa Hà Nội, có dấu ấn đậm nét của ông. Năm 2009, trên cương vị Trưởng khoa, ông cùng tập thể lãnh đạo đưa Khoa Công nghệ thông tin phát triển thành Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Hơn một thập kỷ sau, trên cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ông tiếp tục cùng tập thể Nhà trường thực hiện việc chuyển đổi mô hình từ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội theo Quyết định số 1512/QĐ-TTg, ngày 2-12-2022, của Thủ tướng Chính phủ.

Chuyển đổi mô hình là cả một quá trình đổi mới tư duy quản trị đại học. Với một cơ sở giáo dục kỹ thuật hàng đầu, đó là tái thiết năng lực phát triển với yêu cầu đào tạo phải linh hoạt hơn, quản trị phải hiện đại hơn, kết nối với doanh nghiệp và xã hội phải thực chất hơn. Trong quá trình ấy, ông trực tiếp chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin của nhà trường. Các hệ thống điện toán đám mây, hạ tầng siêu hội tụ, trung tâm dữ liệu, máy chủ phục vụ phòng thí nghiệm công nghệ số thông minh và trí tuệ nhân tạo được triển khai, đưa vào vận hành. Hệ thống máy chủ cũ được quy hoạch, ứng dụng công nghệ ảo hóa nhằm tối ưu hóa nguồn lực, giảm chi phí. Hạ tầng mạng lõi được nâng cấp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ đào tạo, nghiên cứu và quản trị.

Bên cạnh đó, ông cùng đồng nghiệp dành nhiều tâm huyết xây dựng các không gian, chương trình ươm tạo và cơ chế hỗ trợ để sinh viên, giảng viên có thể biến ý tưởng nghiên cứu thành sản phẩm, thành doanh nghiệp, góp phần hình thành và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội và của Thủ đô.

Ở PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, người thầy không tách rời nhà khoa học. Nhiều sinh viên được ông trực tiếp dìu dắt đã đoạt các giải thưởng nghiên cứu khoa học danh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bản thân ông đã công bố 40 bài báo khoa học chuyên ngành trong 5 năm gần đây và sở hữu 5 sáng kiến được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Với uy tín học thuật sâu rộng, ông được giao trọng trách chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 về nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử.

Đối với Hà Nội, ông đã tích cực đồng hành, triển khai hiệu quả Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đại học Bách khoa Hà Nội đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, Thành đoàn Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo như Techstart, Innovation Hackathon, cuộc thi “Thành phố sáng tạo thông minh”, “Bệ phóng khởi nghiệp”; phối hợp tổ chức Ngày hội kết nối đầu tư công nghệ bán dẫn và triển lãm kết nối, xúc tiến đầu tư, giao thương ngành công nghiệp bán dẫn thành phố…

Mỗi hoạt động có một mục tiêu, chương trình riêng song cùng hướng tới việc đưa tri thức từ giảng đường hòa vào dòng chảy phát triển của thành phố, để khoa học và công nghệ không chỉ nằm trong các công trình nghiên cứu mà trở thành nguồn lực phục vụ phát triển. Đó cũng là cách PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng nhìn nhận vai trò của giáo dục đại học: Tham gia giải quyết những bài toán thực tiễn bằng tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cơ hội và trách nhiệm của trí thức trong chiến lược 100 năm

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng (thứ 2 từ trái sang) chia sẻ tại một tọa đàm. Ảnh: NVCC

Khi được hỏi điều gì khiến ông tự hào nhất trong hành trình gắn bó với Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng nhắc đến những thế hệ học trò.

Với ông, dấu ấn sâu sắc nhất của một người thầy là được góp phần đào tạo nhiều thế hệ sinh viên giỏi. Nhiều học trò của ông hiện đang học tập, nghiên cứu, làm việc và đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế. Nhiều người đã trở thành nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân uy tín. Sự trưởng thành và đóng góp của các thế hệ sinh viên ấy là niềm vui, niềm tự hào và cũng là thước đo ý nghĩa nhất cho những năm tháng đứng lớp của ông.

Cũng vì thế, dù gánh vác nhiều trọng trách trong quản lý, điều hành, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng vẫn dành những khoảng thời gian cố định trong tuần để lên lớp, đọc, góp ý cho công trình của học trò và trực tiếp tham gia nghiên cứu.

“Điều giữ cho tôi ngọn lửa nghề trước hết là sự tò mò với khoa học và cảm giác được trực tiếp “sống” cùng một vấn đề nghiên cứu, từ lúc đặt câu hỏi đến khi cùng học trò tìm ra lời giải. Với tôi, mỗi giờ lên lớp hay mỗi buổi trao đổi với nghiên cứu sinh không phải là một nghĩa vụ cần hoàn thành bên cạnh công việc quản lý, mà là khoảng thời gian tôi được là chính mình - một người thầy, một người làm khoa học” - PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng tâm sự.

Giảng dạy và nghiên cứu cũng là cách để ông không ngừng học hỏi, làm mới mình và duy trì tư duy khoa học. Bởi ông cho rằng, khoa học và công nghệ phát triển rất nhanh, nếu xa rời thực tiễn nghiên cứu, xa rời người học và môi trường học thuật, người thầy rất dễ bị tụt lại phía sau.

Đối với PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, công việc quản lý và sứ mệnh của người thầy không tách rời nhau. Chính những câu hỏi mới, những ý tưởng táo bạo và sự trưởng thành của các thế hệ học trò đã tiếp thêm năng lượng, giúp ông duy trì niềm say mê với nghề và tiếp tục cống hiến.

Khi được đề cử danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng coi đó là lời nhắc nhở rằng phía trước còn nhiều việc phải làm. Luật Thủ đô cùng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang mở ra những không gian và động lực phát triển mới. Đây vừa là cơ hội, vừa đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với đội ngũ trí thức và các trường đại học trong việc tham gia kiến tạo những nền tảng lâu dài về con người, tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho Thủ đô.

“Vì vậy, danh hiệu này vừa là niềm động viên, vừa là trách nhiệm để tôi tiếp tục cống hiến bằng những công việc cụ thể, thiết thực và có giá trị bền vững; cùng tập thể Đại học Bách khoa Hà Nội góp phần hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm, chung sức xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế và phát triển trường tồn” - PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng nhấn mạnh.

Tri thức chỉ thực sự có sức sống khi được đặt vào và giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống. Như lời PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng đã nói, thành công của trí thức được đo bằng những giá trị tạo ra cho cộng đồng. Và đó là cách một trí thức Thủ đô như PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng đã, đang bền bỉ cống hiến suốt những năm qua.