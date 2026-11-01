Người thầy 31 năm giữ lửa yêu nghề

Thầy Nguyễn Hoàng Cầu tận tụy giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho học sinh trong mỗi tiết học.

Hết lòng vì học sinh

Là giáo viên môn Ngữ văn, thầy Nguyễn Hoàng Cầu (52 tuổi) quan niệm dạy học không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách học sinh. Vì vậy, trong mỗi tiết dạy, thầy thường gắn nội dung bài học với những câu chuyện gần gũi, tình huống thực tế để các em dễ hiểu, dễ cảm nhận.

“Với tôi, nghề giáo không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là hành trình đồng hành, giúp học sinh hoàn thiện nhân cách. Tôi luôn mong các em biết vận dụng những điều học được vào cuộc sống, trở thành người sống tử tế, có trách nhiệm với gia đình và xã hội”, thầy Cầu chia sẻ.

Trong giảng dạy, thầy chú trọng đổi mới phương pháp, khơi gợi sự chủ động, sáng tạo của học sinh. Thầy cũng quan tâm đến tâm tư, hoàn cảnh của từng em để có cách hướng dẫn, hỗ trợ phù hợp. Với thầy, niềm vui của người đứng lớp không chỉ nằm ở kết quả học tập mà còn ở sự trưởng thành trong suy nghĩ, cảm xúc và cách ứng xử của học sinh.

Nhớ lại những ngày đầu về trường, thầy Cầu vẫn bồi hồi khi nhắc đến quãng thời gian cơ sở vật chất thiếu thốn, lớp học đơn sơ, chưa có điện. Có hôm đang giảng bài thì trời đổ mưa, lớp học tối sầm, thầy phải dùng hộp quẹt bật lửa soi sáng từng dòng chữ để học sinh viết bài.

Dù khó khăn, thầy và trò vẫn kiên trì bám lớp, bám trường. Những kỷ niệm ấy trở thành dấu ấn khó quên trong hành trình 31 năm đứng lớp, giúp thầy thêm trân trọng những đổi thay của trường lớp hôm nay.

Đổi mới phương pháp dạy học

Những năm qua, thầy Cầu tích cực nghiên cứu, đề xuất sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Tiêu biểu là sáng kiến “Một số giải pháp góp phần ngăn chặn việc sử dụng thuốc lá điện tử của học sinh”, góp phần nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá điện tử trong học đường. Trong công tác chuyên môn, thầy thực hiện sáng kiến “Một số giải pháp vận dụng trò chơi trong dạy học giúp học sinh học tốt”, tạo không khí học tập sinh động, khuyến khích học sinh chủ động tham gia bài học.

Thầy Cầu cho biết bản thân luôn tìm tòi phương pháp phù hợp với từng đối tượng học sinh để nâng cao hiệu quả tiếp thu và phát huy năng lực của các em. Dù còn gặp khó khăn trong ứng dụng chuyển đổi số, thầy vẫn cố gắng học hỏi, cập nhật kiến thức, từng bước đưa công nghệ vào giảng dạy.

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đông Hòa 2 Trần Minh Chiến, nhận xét thầy Cầu là người chịu khó, nhiệt tình, gần gũi với đồng nghiệp và học sinh. Trong 5 năm qua, với vai trò chi ủy viên, thầy luôn hoàn thành tốt các mặt công tác. Tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và ý thức nêu gương của thầy Cầu là tấm gương để các đảng viên trẻ học tập.

Với những đóng góp trong công tác giáo dục, thầy Nguyễn Hoàng Cầu vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 2023 - 2024.