Người thầy 25 năm gắn bó với học sinh vùng cao

Thầy giáo Lương Thành Chính trong giờ lên lớp.

Tại Điểm trường Lũng Hoài, Phân hiệu Trung Thành, Trường Tiểu học Thần Sa, có 5 lớp học với 58 học sinh đều là con em đồng bào dân tộc Mông. Điều kiện học tập, sinh hoạt của các em còn không ít khó khăn.

Trong môi trường ấy, sự tận tâm của giáo viên trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp học sinh duy trì việc đến trường. Gắn bó với điểm trường vùng cao, thầy giáo Lương Thành Chính dành nhiều thời gian theo dõi khả năng tiếp thu của từng học sinh.

Trong mỗi giờ học, thầy chú ý hướng dẫn những em còn hạn chế về kiến thức, đồng thời khuyến khích học sinh chủ động tham gia các hoạt động học tập.

Tốt nghiệp Trường Trung cấp Sư phạm Thái Nguyên năm 1998, thầy Chính lựa chọn trở về quê hương công tác. Sinh ra và lớn lên tại địa phương, thầy hiểu cuộc sống của người dân cũng như những khó khăn mà học sinh vùng cao phải đối mặt.

“Khi tốt nghiệp, tôi mong muốn được trở về quê hương công tác, bởi mình sinh ra và lớn lên ở đây nên hiểu cuộc sống của bà con cũng như những khó khăn của học sinh. Khi về Điểm trường Lũng Hoài, tôi xác định sẽ cố gắng gắn bó lâu dài, đồng hành cùng các em trong học tập và cuộc sống”, thầy Lương Thành Chính chia sẻ.

Với học sinh, sự gần gũi của người thầy không chỉ thể hiện trong những giờ học. Khi một em nghỉ học, thầy tìm hiểu nguyên nhân, trao đổi với gia đình; với những trường hợp cần thiết, thầy trực tiếp đến nhà để vận động, động viên các em trở lại lớp.

Cách làm ấy giúp giáo viên nắm bắt cụ thể hoàn cảnh của từng học sinh, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc duy trì nền nếp học tập.

Thầy giáo Lương Thành Chính cùng đồng nghiệp đi vận động học sinh đến lớp.

Em Hoàng Thị Ngọc, học sinh lớp 5C1, Điểm trường Lũng Hoài, cho biết: Thầy Chính luôn quan tâm, hướng dẫn học sinh trong quá trình học tập. Nhờ thầy tận tình chỉ bảo nên em hiểu bài hơn. Em mong những kiến thức thầy dạy sẽ giúp em sau này có cuộc sống tốt hơn và có việc làm ổn định.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thầy Chính còn phối hợp với đồng nghiệp và phụ huynh để nắm tình hình học sinh, duy trì sĩ số và nền nếp lớp học. Ở điểm trường vùng cao, mỗi trường hợp học sinh có nguy cơ nghỉ học đều đòi hỏi giáo viên phải kiên trì tìm hiểu, vận động và đồng hành.

Theo thầy giáo Vũ Trung Kiên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thần Sa, thầy Chính là giáo viên có nhiều năm công tác tại điểm trường vùng cao, có tinh thần trách nhiệm và luôn nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Thầy Chính tận tâm với học sinh, gần gũi, chia sẻ với đồng nghiệp và có trách nhiệm trong công việc.

Hơn 25 năm đứng lớp, hành trình nghề nghiệp của thầy Lương Thành Chính gắn với nhiều thế hệ học sinh vùng cao. Từ việc hướng dẫn từng bài học, theo dõi sự tiến bộ của học sinh đến những lần tìm hiểu hoàn cảnh và vận động các em trở lại trường, những công việc tưởng như giản dị đã trở thành một phần trong hành trình nghề nghiệp của thầy.

Ở Lũng Hoài, sự gắn bó ấy tiếp tục được duy trì qua từng năm học, góp phần giúp học sinh có thêm điều kiện học tập, duy trì việc đến trường và từng bước nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai.