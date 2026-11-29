Chị Hiền, chị gái của Hậu Hoàng vừa chia sẻ tình trạng sức khỏe của em gái sau vài ngày điều trị tại viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội). Theo chị Hiền, những ngày qua, có rất nhiều người gọi điện, nhắn tin hỏi thăm và gửi lời động viên tới em gái cô. Người thân đều bận rộn, tập trung vào việc chăm sóc, lo lắng cho Hậu Hoàng nên chưa thể phản hồi, trả lời hết những lời thăm hỏi từ mọi người.

Hiện tại, Hậu Hoàng đã tiếp nhận điều trị, chuyển vào môi trường vô khuẩn, hạn chế tiếp xúc.

Hậu Hoàng đã chuyển vào phòng vô khuẩn, hạn chế tiếp xúc. Ảnh: @hien.mushroom.

"Hậu dần chấp nhận 2 từ 'ung thư' và từng ngày chuẩn bị tâm lý đối diện với những đợt truyền hóa chất, với chiếc đầu chuẩn bị 'trọc lóc' và cả những đau đớn trong thời gian tới. Mỗi sáng thức dậy, Hậu đều đọc từng tin nhắn, từng lời động viên của mọi người. Nhờ vậy, tinh thần Hậu đã tốt hơn rất nhiều so với những ngày trước. Những lúc rảnh, Hậu còn ký tặng ảnh, lan tỏa năng lượng tích cực và cổ vũ các em nhỏ đang cùng điều trị tại viện", chị Hiền chia sẻ.

Chị nói thêm: "Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng tình cảm của mọi người thực sự là nguồn động lực rất lớn để Hậu mạnh mẽ và lạc quan hơn mỗi ngày. Gia đình em thật sự trân trọng, biết ơn và chân thành cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều".

Khi Hậu Hoàng đón nhận tin mắc ung thư máu, chị Hiền và người thân cũng bàng hoàng, suy sụp. Chị cho biết chưa bao giờ nghĩ căn bệnh này sẽ "rơi xuống" gia đình cô. Dù vậy, chị cố gắng giữ tinh thần vững vàng, lạc quan để đồng hành với em gái trong hành trình điều trị bệnh.

Ít ngày trước, Hậu Hoàng chia sẻ: "Không nghĩ hai chữ ung thư lại khiến cho một người siêu tích cực, vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống lại có thể trở nên suy sụp và mất khát khao sống nhanh đến vậy".

Cô cho biết cảm xúc hiện tại lẫn lộn, không biết phải đối mặt theo cách nào. Hậu Hoàng mong mọi người tiếp tục đồng hành, truyền động lực cho cô trong chặng đường sắp tới.

"Đúng là càng lớn càng thấm thía câu: 'Có sức khoẻ là có tất cả'. Mọi người giữ gìn sức khỏe", cô chia sẻ thêm.

Sinh năm 1995, Hậu Hoàng (tên thật là Hoàng Thúy Hậu) nổi tiếng với biệt danh "thánh nhạc chế" qua loạt video vui nhộn trên nền tảng YouTube. Với phong cách hài hước, duyên dáng, cô để lại dấu ấn qua từng sản phẩm.

Ngoài sản xuất nội dung giải trí, Hậu Hoàng nới rộng tệp khán giả khi tham gia Sao nhập ngũ 2020. Tiếp đó, cô tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió 2024. Từng là thành viên nhóm nhảy chuyên nghiệp, vũ đạo là thế mạnh của Hậu Hoàng. Sau chương trình, Hậu Hoàng và các "chị đẹp" vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, gắn bó bên nhau trong nhiều dịp. Họ cũng có lượng fan không nhỏ, luôn theo dõi, ủng hộ chặng đường sự nghiệp.