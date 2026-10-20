Người thân liệt sĩ 100 tuổi tham gia lấy mẫu ADN

Đáng chú ý, có người đã 100 tuổi tham gia lấy mẫu, mang theo hy vọng xác định danh tính người thân đã hy sinh.

Lực lượng Công an xã Hoàn Lão hỗ trợ thân nhân đến điểm thu nhận mẫu ADN.

Thực hiện kế hoạch thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 4 năm 2026, Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã chủ động rà soát, xác minh thông tin, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức lấy mẫu, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tại xã Minh Hóa, sáng 19/10, Công an xã phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Quảng Trị) tổ chức thu nhận 53 mẫu ADN của thân nhân 32 liệt sĩ, hoàn thành 100% kế hoạch tại điểm thu nhận.

Đáng chú ý, người cao tuổi nhất tham gia lấy mẫu đã tròn 100 tuổi. Việc những thân nhân cao tuổi trực tiếp tham gia chương trình không chỉ góp phần bổ sung nguồn dữ liệu quan trọng mà còn thể hiện mong mỏi tìm lại danh tính người thân sau nhiều năm chờ đợi.

Tại xã Hoàn Lão, ngày 18/10, lực lượng Công an đã hỗ trợ 60 thân nhân của 48 liệt sĩ đến điểm thu nhận tại Công an phường Đồng Hới. Đối với những trường hợp tuổi cao, sức yếu, không thể đi lại, ngày 19/10, đơn vị tiếp tục phối hợp tổ chức lấy mẫu lưu động tại nhà cho 5 người.

Hoạt động này giúp các gia đình thuận tiện hơn trong việc tham gia chương trình, nhất là những thân nhân đã lớn tuổi.

Trong hai ngày 18 và 19/10, Công an phường Đồng Hới phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công ty cổ phần GeneStory và các đơn vị liên quan thu nhận 46 mẫu ADN, trong đó có một trường hợp được lấy mẫu lưu động.

Để bảo đảm tiến độ, lực lượng Công an đã chủ động rà soát danh sách, hướng dẫn kê khai thông tin, hỗ trợ đưa đón người cao tuổi và những trường hợp sức khỏe yếu đến điểm thu nhận.

Cùng thời gian, Công an xã Đồng Lê phối hợp với các đơn vị chức năng thu nhận 18 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Trước đó, đơn vị đã tiến hành rà soát, xác minh thông tin, hướng dẫn kê khai và đối chiếu dữ liệu nhằm bảo đảm việc thu nhận mẫu đúng quy trình.

Tại xã Đông Trạch, sáng 18/10, lực lượng chức năng tổ chức thu nhận mẫu ADN của 11 thân nhân liệt sĩ. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Trong khi đó, Công an xã Cam Lộ đã rà soát, xác định 26 thân nhân liệt sĩ thuộc diện thu nhận mẫu ADN trong đợt này. Đơn vị bố trí lực lượng đưa đón thân nhân đến điểm lấy mẫu tại Công an phường Nam Đông Hà, đồng thời phối hợp tổ chức thu nhận mẫu tại nhà đối với những trường hợp gặp khó khăn trong việc đi lại.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Không chỉ mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn, hoạt động này còn thể hiện trách nhiệm, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một nguồn dữ liệu phục vụ đối chiếu, xác minh, mở ra hy vọng xác định danh tính các liệt sĩ, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình sau nhiều năm mong đợi.