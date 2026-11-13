Người thân lên tiếng vụ nam sinh 18 tuổi nghi bị thả xuống sông sau tai nạn

Ngày 13/11, ngôi nhà của gia đình ông Hồ Xuân Tuấn (44 tuổi, trú khối Phương Cần, phường Quỳnh Mai, Nghệ An) chìm trong không khí đau thương. Hàng xóm, láng giềng đến thăm hỏi, động viên gia đình trước sự ra đi đột ngột của em H.X.Q. (18 tuổi, con trai ông Tuấn) - nam sinh nghi bị thả xuống sông sau tai nạn.

Q. là con thứ hai trong gia đình có 3 anh em. Ông Tuấn làm nghề lái xe dịch vụ, vợ nhận làm bánh tại nhà. Những ngày qua, vợ chồng ông Tuấn tiều tụy, đau xót trước sự ra đi của con trai.

Gia đình, làng xóm đau xót trước sự ra đi đột ngột của em Q. Ảnh: Trần Tuyên

Ông Nguyễn Viết Long (cậu ruột của Q.) cho biết Q. rất ngoan hiền, biết đỡ đần bố mẹ. Sau khi tốt nghiệp THPT, Q. đăng ký học tại một trường cao đẳng nghề ở phường Vinh Phú (Nghệ An) với mong muốn sớm có việc làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Q. thuê trọ gần trường, ở cùng 3 người khác. Thông thường, em về nhà vào dịp cuối tuần bằng phương tiện công cộng.

Ngày 7/11, sau khi tham dự một sự kiện của lớp, Q. đi xe máy từ trường về nhà. Theo người thân, do sợ bố mẹ biết chuyện đi xe máy đường xa rồi trách mắng, Q. gửi xe tại nhà một người bạn cùng khối, cách nhà khoảng 1km.

Chiều 8/11, Q. mang ba lô đến nhà người bạn này và ngủ lại, dự định sáng hôm sau vào lại trường.

Ông Nguyễn Viết Long chia sẻ về quá trình tìm kiếm Q. Ảnh: Trần Tuyên

Theo ông Long, qua trích xuất camera tại nhà người bạn, khoảng 1h30 ngày 9/11, N.H.Q.T. (19 tuổi, trú cùng địa bàn) đến gọi Q. Sau đó, hai người cùng rời đi.

Đến trưa 9/11, vợ chồng ông Tuấn gọi điện hỏi con đã vào đến nơi chưa nhưng không thể liên lạc được. Anh Hồ Xuân Bách (22 tuổi, anh trai Q.) tiếp tục gọi cho bạn bè, người cùng phòng trọ và bạn học của em nhưng mọi người đều cho biết chưa thấy Q. đến.

“Hai anh em dùng chung tài khoản iCloud nên có thể chia sẻ vị trí. Khi kiểm tra, tôi phát hiện điện thoại của Q. mất kết nối. Vị trí cuối cùng xác định được nằm trên tuyến đường ven biển, khu vực ngã tư Xuân Liên, cách nhà khoảng 4km”, anh Bách kể lại.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, khoảng 14h cùng ngày, gia đình gồm 5 người đi xe từ nhà tới nơi trọ để tìm Q.

Gia đình nhiều lần hỏi thông tin từ người bạn đi cùng Q.

Khoảng 15h ngày 9/11, gia đình có mặt tại phòng trọ, gặp T. và một người bạn cùng phòng.

“Tôi hỏi T. và người bạn kia có gặp hay liên lạc được với Q. không thì T. khẳng định không gặp. Không có thêm thông tin, chúng tôi trở về nhà”, ông Long kể.

Sau đó, gia đình đến Công an phường Quỳnh Mai trình báo việc Q. mất liên lạc, đề nghị hỗ trợ tìm kiếm.

Trong lúc chờ thông tin, người thân tiếp tục gọi điện cho bạn bè, người quen và những người ở cùng phòng trọ của Q. Qua quá trình hỏi han, gia đình phát hiện lời kể của T. về việc có gặp và đi cùng Q. không thống nhất.

Theo ông Long, ban đầu T. khẳng định không gặp Q. Tuy nhiên, sau khi gia đình hỏi thêm một số người bạn, đối chiếu thông tin và tiếp tục liên hệ, T. mới thừa nhận có đi cùng Q.

T. kể hai người có đến một quán cà phê ở phường Hoàng Mai uống nước. Sau đó, T. nói đi về, không đi cùng Q. nữa. Ở một lần trao đổi khác, T. lại nói sau khi uống bia, Q. và T. mỗi người đi một đường.

Những thông tin bất nhất khiến gia đình càng lo lắng, bởi trước đó Q. chưa bao giờ mất liên lạc với người thân lâu như vậy.

Tin nhắn khiến gia đình bàng hoàng

Trong quá trình tìm kiếm, gia đình biết N.A. là người có đi cùng T. và Q. trong đêm 9/11 nên tìm cách liên hệ để hỏi rõ sự việc.

Người thân em Q. mong cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Trần Tuyên

Theo ông Long, khoảng 21h30 ngày 9/11, T. nhắn tin cho N.A. với nội dung: “Tao lỡ làm Q. rơi xuống biển rồi”. Khi nhận được thông tin này, gia đình Q. vô cùng bàng hoàng, đề nghị N.A. liên hệ trực tiếp với T. để hỏi rõ sự việc.

Qua những lần trao đổi sau đó, T. tiếp tục đưa ra các thông tin về địa điểm Q. gặp nạn nhưng không thống nhất. Có lúc T. nói đã bỏ Q. ở địa điểm này, lúc lại nhắc đến một địa điểm khác.

Khoảng 8h ngày 11/11, thi thể Q. được phát hiện dưới chân cầu Lạch Vạn (xã Diễn Châu), sau 2 ngày mất liên lạc.

Có mặt chứng kiến việc khám nghiệm tử thi, ông Long cho biết phía bên trái hộp sọ của Q. có một lỗ thủng, phía bên phải bị vỡ.

Gia đình cũng băn khoăn về chiếc xe máy của Q. được phát hiện dưới mương nước trong đêm 9/11, gần phòng trọ, phía trên phủ một lớp lá cây. Trong khi hôm 7/11, Q. đi xe máy từ trường về nhà nhưng đã gửi xe tại nhà bạn vì sợ bố mẹ trách mắng.

Người thân không rõ trong đêm xảy ra sự việc, Q. đi bằng xe của mình hay xe của người khác, ai là người điều khiển và vì sao chiếc xe lại được phát hiện dưới mương nước.

Gia đình mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ toàn bộ diễn biến, đặc biệt là hành trình cuối cùng của Q.

Người dân đứng bên bờ sông theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: D.N.Q

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong lời khai ban đầu, T. cho biết trước khi đến trường, T. có rủ Q. uống rượu.

Khoảng 4h ngày 9/11, T. điều khiển xe máy chở Q. từ quê vào trường theo tuyến đường ven biển. Khi đi đến địa phận xã Hải Châu, cả hai gặp tai nạn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, đường vắng. Thấy Q. bị thương nặng, T. tiếp tục điều khiển xe chở bạn đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi di chuyển được khoảng 2km, đến khu vực cầu Lạch Vạn, T. phát hiện Q. đã bất tỉnh.

T. khai do hoảng sợ nên đã thả Q. xuống sông tại khu vực cầu Lạch Vạn.