Người thân Lamine Yamal lên tiếng về cuộc đua Quả bóng Vàng 2026

Harry Kane vượt qua Kylian Mbappé và Lamine Yamal để giành Quả bóng Vàng 2026 tại lễ trao giải diễn ra ở London ngày 26/10. Tiền đạo Bayern Munich trở thành cầu thủ Anh đầu tiên đoạt danh hiệu này kể từ Michael Owen năm 2001.

Tuy nhiên, kết quả trên không thuyết phục Abdul Abdellaoui, chú của Yamal. Trả lời chương trình phát thanh EL Larguero của Cadena SER, ông bày tỏ sự thất vọng khi cháu trai chỉ xếp thứ ba. “Thật sự rất buồn và thất vọng. Cháu tôi đã thi đấu xuất sắc, mọi người đều biết nó là cầu thủ hay nhất thế giới. Nếu yêu bóng đá, bạn sẽ muốn đến xem Lamine thi đấu chứ không phải Harry Kane”, Abdellaoui chia sẻ.

Lamine Yamal về thứ ba trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2026

Dù thừa nhận Kane là một chân sút xuất sắc, ông Abdellaoui cho rằng Yamal tạo ra sức hút lớn hơn nhờ khả năng xử lý bóng, kiến tạo và tạo nên những khoảnh khắc khác biệt trên sân. Đây là quan điểm cá nhân của người chú, trong bối cảnh kết quả Quả bóng Vàng 2026 được quyết định thông qua cuộc bình chọn của các nhà báo.

Abdellaoui cũng đưa ra giả thuyết rằng tuổi tác có thể ảnh hưởng đến kết quả bình chọn. Theo ông, Yamal chưa giành được danh hiệu dù có một mùa giải ấn tượng bởi nhiều người cho rằng cầu thủ 19 tuổi vẫn còn nhiều cơ hội trong tương lai.

Lamine Yamal nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc tại Quả bóng Vàng 2026

Ngược lại, ông cho rằng Kane được trao giải ở thời điểm sự nghiệp đã bước vào giai đoạn cuối. Phát biểu mang tính mỉa mai này nhanh chóng thu hút sự chú ý sau khi được truyền thông Tây Ban Nha đăng tải.

Dẫu vậy, không có bằng chứng trong những phát biểu được dẫn lại cho thấy tuổi tác là yếu tố quyết định kết quả. Kane giành chiến thắng sau một mùa giải bùng nổ về số bàn thắng, trong khi Yamal tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những tài năng nổi bật nhất bóng đá thế giới.

Harry Kane là cầu thủ dành danh hiệu Quả bóng Vàng 2026

Xét về thành tích, Kane có cơ sở rõ ràng cho chiến thắng. Cầu thủ người Anh ghi 73 bàn sau 65 lần ra sân cho Bayern Munich và đội tuyển Anh trong mùa giải 2025/26, đồng thời góp công giúp đội bóng Đức giành cú ăn ba quốc nội.

Trong khi đó, Yamal kết thúc cuộc đua Quả bóng Vàng ở vị trí thứ ba, sau Kane và Mbappé. Ngôi sao Barcelona vẫn nhận được sự ghi nhận khi tiếp tục giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm tại lễ trao giải.