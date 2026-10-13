Người thân duy nhất giữ gìn di sản của Lý Tiểu Long

Hơn 50 năm sau ngày qua đời, Lý Tiểu Long vẫn là một trong những biểu tượng võ thuật có sức ảnh hưởng đặc biệt trên thế giới. Điều đáng chú ý là di sản của ông không chỉ được lưu giữ qua những bộ phim kinh điển hay các màn biểu diễn võ thuật, mà còn được tiếp nối bởi chính người thân trong gia đình.

Người đang giữ vai trò nổi bật trong hành trình này là Shannon Lee, con gái của Lý Tiểu Long. Sinh năm 1969 tại Santa Monica, Mỹ, Shannon từng theo học nghệ thuật biểu diễn tại Đại học Tulane và sau đó hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, âm nhạc. Tuy nhiên, cuộc đời cô về sau gắn bó sâu sắc với nhiệm vụ bảo tồn những giá trị mà cha để lại.

Lý Tiểu Long thời trẻ.

Theo thông tin từ trang chính thức của gia đình, Shannon hiện là CEO của Bruce Lee Enterprises và Chủ tịch Hội đồng quản trị Bruce Lee Foundation. Đây là hai tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển, bảo tồn và lan tỏa những tư tưởng, hình ảnh cũng như các giá trị gắn với Lý Tiểu Long.

Hành trình ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng. Shannon từng chia sẻ rằng cô bắt đầu trực tiếp chăm lo di sản của cha từ cuối năm 2000. Đến năm 2011, cô mới có thể giành lại quyền kiểm soát đầy đủ đối với tên tuổi và hình ảnh của Lý Tiểu Long, từ đó xây dựng hoạt động theo định hướng riêng của gia đình.

Điều Shannon theo đuổi không đơn thuần là duy trì hình ảnh một ngôi sao võ thuật. Cô muốn công chúng tiếp tục biết đến những tư tưởng phía sau con người Lý Tiểu Long, đặc biệt là quan niệm về sự tự do, phát triển bản thân và khả năng thích nghi với cuộc sống.

Shannon Lee bên tượng sáp của cha ở Hong Kong (Trung Quốc).

Thông qua Bruce Lee Foundation, Shannon tham gia nhiều hoạt động nhằm đưa tư tưởng của cha đến gần hơn với các thế hệ mới. Bên cạnh những dự án trưng bày và xuất bản, cô còn duy trì Bruce Lee Podcast, nơi trò chuyện với nhiều nhân vật về cuộc sống, sự phát triển cá nhân và những triết lý của Lý Tiểu Long.

Một trong những dự án đáng chú ý là Warrior, series truyền hình được phát triển dựa trên ý tưởng ban đầu của Lý Tiểu Long. Shannon giữ vai trò điều hành sản xuất, góp phần đưa câu chuyện mà cha từng ấp ủ đến với khán giả hiện đại. Series này sau đó có 3 mùa và được phát hành trên Netflix từ năm 2024.

Với Shannon, việc gìn giữ Lý Tiểu Long không chỉ nằm ở việc bảo quản những kỷ vật hay hình ảnh cũ. Đó còn là cách đưa những giá trị ông từng theo đuổi tiếp tục xuất hiện trong đời sống hiện đại.

Sau hơn nửa thế kỷ, sức hút của Lý Tiểu Long vì thế vẫn chưa dừng lại. Từ màn ảnh, võ thuật đến những hoạt động văn hóa, dấu ấn của ông tiếp tục được nhắc đến qua nhiều thế hệ. Và trong hành trình ấy, Shannon Lee vẫn là người thân có vai trò trực tiếp và nổi bật trong việc kết nối công chúng với di sản mà cha cô để lại.

Không có những bộ phim mới hay màn xuất hiện trên màn ảnh, nhưng câu chuyện về Lý Tiểu Long vẫn đang được viết tiếp qua những dự án mà gia đình ông thực hiện. Đây cũng là lý do tên tuổi của huyền thoại võ thuật này tiếp tục hiện diện trong đời sống văn hóa đương đại, hơn 50 năm sau ngày ông qua đời.