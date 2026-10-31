Người thầm lặng hiến 8,5 lít máu cứu người

Anh Uy (đứng giữa) được tuyên dương trong Ngày hội hiến máu.

Anh là Nguyễn Xuân Uy (sinh năm 1981), trú thôn Long Thành, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng, hiện là Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Tam Xuân. Trưởng thành từ cơ sở, anh từng đảm nhận nhiều vị trí công tác tại xã Tam Tiến, huyện Núi Thành (cũ), như Bí thư Đoàn xã, Phó Chủ tịch UBND xã... Ở cương vị nào, anh cũng luôn năng nổ, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhận được sự tin yêu của đồng nghiệp, người dân.Không chỉ tận tụy với công việc, anh Uy còn có nhiều năm gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện. Anh chia sẻ, bản thân luôn tâm niệm câu nói: “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Mỗi lần hiến máu, anh đều cảm thấy vui vì biết rằng những giọt máu của mình có thể giúp người bệnh có thêm cơ hội vượt qua cơn nguy kịch.

Từ năm 2004 đến năm 2026, anh Nguyễn Xuân Uy đã có 34 lần hiến máu, với tổng lượng máu khoảng 8,5 lít. Không chỉ tham gia các đợt hiến máu định kỳ do địa phương tổ chức, anh còn nhiều lần tình nguyện hiến máu đột xuất khi nhận được thông tin có bệnh nhân cần máu cấp cứu từ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Tam Kỳ... Những lần hiến máu kịp thời ấy đã góp phần tiếp thêm hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Với những đóng góp bền bỉ, anh được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo; nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn Quảng Nam (cũ) cùng nhiều giấy khen của chính quyền các cấp.

Không dừng lại ở việc hiến máu cá nhân, anh Uy còn tích cực vận động người thân, hàng xóm và cán bộ, người dân cùng tham gia phong trào. Đến nay, các thành viên trong gia đình anh đã có hơn 30 lần hiến máu tình nguyện. Trong đó, các anh, em ruột như Nguyễn Minh Xinh, Nguyễn Xuân Viện, Nguyễn Xuân Trạch... mỗi người cũng đã tham gia hiến máu trên 18 lần. Gia đình anh luôn sẵn sàng tham gia hiến máu đột xuất khi bệnh viện có yêu cầu cấp cứu.

Theo anh Uy, để phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa, các cấp, ngành và Hội Chữ thập đỏ cần đổi mới công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa nhân văn của hoạt động này, đồng thời xóa bỏ tâm lý e ngại khi hiến máu. Anh cũng đề xuất tăng số đợt vận động hiến máu trong năm từ 3 lên 4 đợt nhằm bổ sung nguồn máu phục vụ điều trị. Bên cạnh đó, cần kết nối với các bệnh viện tư nhân để ghi nhận kết quả hiến máu của những cá nhân tham gia tại các cơ sở này.

Với anh Nguyễn Xuân Uy, hiến máu cứu người không phải là thành tích để kể, mà là việc làm xuất phát từ lòng nhân ái. Hành trình 34 lần trao giọt máu hồng của anh cùng sự hưởng ứng của gia đình là nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.