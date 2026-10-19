Người Thái ở Khổng Lào trao truyền kỹ thuật chế tác đàn tính

Lớp truyền dạy kỹ thuật chế tác và sử dụng đàn tính có sự tham gia của 30 học viên người Thái tại xã Khổng Lào. Ảnh: Trịnh Toản

Ngày 19.10, Bảo tàng tỉnh Lai Châu phối hợp với UBND xã Khổng Lào tổ chức khai mạc lớp truyền dạy kỹ thuật chế tác và sử dụng đàn tính cho 30 học viên người Thái trên địa bàn.

Lớp học có sự tham gia trực tiếp của các nghệ nhân, hướng tới bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống thông qua thực hành, trao truyền tri thức tại cộng đồng.

Đàn tính là nhạc cụ gắn bó lâu đời với đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Thái, thường xuất hiện trong các dịp lễ hội, sinh hoạt cộng đồng và sự kiện quan trọng của bản làng. Cùng với những làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống, tiếng đàn góp phần tạo nên sắc thái riêng trong đời sống văn hóa của dân tộc.

Tuy nhiên, trước những thay đổi của đời sống hiện đại, việc duy trì kỹ năng chế tác và sử dụng đàn tính đặt ra yêu cầu về công tác truyền dạy, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Việc tổ chức lớp truyền dạy tại Khổng Lào tạo điều kiện để người dân tiếp cận, thực hành và từng bước làm chủ những kỹ thuật gắn với nhạc cụ truyền thống.

Trong thời gian học tập, các nghệ nhân hướng dẫn học viên lựa chọn nguyên liệu, tạo dáng bầu đàn, làm cần đàn, lắp dây và điều chỉnh âm thanh.

Bên cạnh kỹ thuật chế tác, học viên còn được hướng dẫn cách sử dụng đàn tính, thực hành các kỹ năng cơ bản và nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc truyền thống.

Thông qua quá trình thực hành và trao đổi kinh nghiệm, học viên có cơ hội tiếp nhận kiến thức, kỹ năng từ các nghệ nhân, từng bước nâng cao khả năng chế tác và sử dụng đàn tính. Đây cũng là cơ sở để hình thành lực lượng nòng cốt, góp phần duy trì hoạt động thực hành nhạc cụ truyền thống trong cộng đồng.

Tại lớp tập huấn, các nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn học viên thực hành kỹ thuật chế tác và sử dụng đàn tính. Ảnh: Trịnh Toản

Tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND xã Khổng Lào Khổng Văn Thiện nhấn mạnh, việc bảo tồn văn hóa truyền thống là trách nhiệm của cộng đồng, trong đó có vai trò quan trọng của người dân, gia đình, nghệ nhân và thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch UBND xã đề nghị các nghệ nhân phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tình truyền dạy kinh nghiệm; các học viên chủ động học tập, tích cực thực hành để tiếp thu đầy đủ kiến thức, kỹ năng.

Lãnh đạo xã cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để lớp học đạt hiệu quả thiết thực; đồng thời nghiên cứu duy trì hoạt động truyền dạy, đưa đàn tính vào các chương trình văn hóa, văn nghệ tại thôn, bản, trường học và các sự kiện của địa phương.

Thông qua lớp truyền dạy, kỹ thuật chế tác và sử dụng đàn tính tiếp tục được trao truyền trong cộng đồng người Thái ở Khổng Lào, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy giá trị nhạc cụ truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng.