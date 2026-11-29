Sinh ra và lớn lên trong một gia đình người Thái ở xã Mai Hạ (tỉnh Phú Thọ), nghệ nhân Vì Thị Thuận sớm gắn bó với nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Khi du lịch cộng đồng ở Bản Lác phát triển, bà Vì Thị Thuận quyết định thành lập Cơ sở bảo trợ xã hội Thuận Hòa và xây dựng xưởng dệt Hoa Ban, với mong muốn vừa bảo tồn nghề dệt truyền thống của dân tộc Thái, vừa tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Để thích ứng với nhu cầu thị trường, bà Thuận nghiên cứu thị hiếu của du khách, cải tiến mẫu mã nhưng vẫn giữ nguyên hoa văn đặc trưng của thổ cẩm Thái.

Đến nay xưởng dệt Hoa Ban đã tạo việc làm cho gần 40 lao động, 100% là người dân tộc thiểu số, trong đó khoảng 30% là người khuyết tật. Mỗi lao động có thu nhập bình quân từ 5-7 triệu đồng/tháng. Những chị em có nguyện vọng đều được bà Thuận dạy nghề miễn phí; riêng lao động khuyết tật được hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở và sinh hoạt.

Không chỉ lưu giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, xưởng dệt Hoa Ban còn tạo việc làm cho phụ nữ yếu thế và người khuyết tật.

Sản phẩm của xưởng không chỉ được khách du lịch tìm mua khi đến Bản Lác mà còn theo chân nhiều đoàn khách đến các thành phố lớn, từng bước tiếp cận thị trường nước ngoài.

Từ những sản phẩm truyền thống, xưởng dần phát triển thêm túi xách, ví, khăn quàng, vỏ gối, đồ trang trí và túi đựng máy tính xách tay.

Từ nghề dệt truyền thống phục vụ nhu cầu sinh hoạt, người Thái ở Bản Lác đang từng bước phát triển nghề thành hướng sinh kế gắn với du lịch cộng đồng, góp phần phát huy hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.