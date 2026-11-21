Hình ảnh các tuyến phố du lịch đông kín khách quốc tế, cùng sự xuất hiện ngày càng nhiều của những điểm đến và sản phẩm du lịch mới, đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Thái Lan. Bên cạnh lợi thế về chi phí, tốc độ phát triển của ngành du lịch Việt Nam cũng khiến nhiều người bất ngờ. Thậm chí, không ít ý kiến cho rằng Việt Nam đang nổi lên như một đối thủ cạnh tranh đáng chú ý của Thái Lan trong cuộc đua thu hút khách du lịch quốc tế.

DU LỊCH VIỆT NAM TĂNG SỨC HÚT

Theo thông tin được trang Fuk Times chia sẻ, sự phát triển của du lịch Việt Nam đang thu hút sự chú ý đặc biệt trong bối cảnh ngành du lịch Thái Lan phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến lượng khách và mức chi tiêu. Những đoạn video ghi lại cảnh đông đúc tại các điểm vui chơi, khu phố du lịch của Việt Nam được chia sẻ rộng rãi, kéo theo hàng loạt bình luận so sánh giữa hai quốc gia.

Một trong những địa điểm được nhắc đến nhiều nhất là phố đi bộ Bùi Viện, nằm tại trung tâm TP.HCM. Đây vốn là điểm đến quen thuộc của khách du lịch quốc tế, đặc biệt là những người yêu thích du lịch bụi và trải nghiệm cuộc sống về đêm.

Không chỉ thu hút đông đảo du khách quốc tế, phố đi bộ Bùi Viện còn là điểm đến được nhiều du khách Thái Lan yêu thích khi ghé thăm TP.HCM

Nhiều cư dân mạng Thái Lan nhận xét Bùi Viện có nét tương đồng với phố Khao San nổi tiếng ở Bangkok, nhưng mang đến trải nghiệm riêng với mức chi phí dễ chịu hơn. Một số người còn đánh giá khu phố này khá thuận tiện cho việc đi bộ, vui chơi khi các hoạt động giải trí tập trung trên cùng một tuyến đường.

Đáng chú ý, một tài khoản cho rằng, phố đi bộ về đêm ở TP.HCM trông đẹp và thoải mái hơn một số khu phố giải trí tại Thái Lan.

Không chỉ có những khu phố sôi động, Việt Nam còn được chú ý nhờ sự phát triển của hệ thống điểm đến và hạ tầng phục vụ du lịch. Nhiều địa phương liên tục đầu tư khách sạn, khu nghỉ dưỡng, giao thông và các sản phẩm trải nghiệm mới. Mạng lưới đường bay được mở rộng cũng góp phần giúp du khách quốc tế thuận tiện hơn khi lựa chọn Việt Nam cho kỳ nghỉ.

Trong số những lợi thế được cộng đồng mạng Thái Lan nhắc đến, chi phí du lịch là yếu tố nổi bật. Theo các chia sẻ trên mạng xã hội, mức chi tiêu tại Việt Nam trong một số trường hợp có thể thấp hơn Thái Lan khoảng 20-30%.

Một cư dân mạng Thái Lan kể lại trải nghiệm tại Hà Nội: "Đầu năm nay tôi có chuyến du lịch Hà Nội và nhận thấy trên đường phố có rất nhiều khách nước ngoài, chủ yếu là người phương Tây. Đồ ăn ngon, giá cả hợp lý, bia cũng rất rẻ. Tôi thực sự bất ngờ vì có thể trải nghiệm nhiều thứ mà không phải chi tiêu quá nhiều".

Một người khác cũng cho biết từng đến Việt Nam và nhận thấy khách quốc tế, đặc biệt là du khách Hàn Quốc, xuất hiện rất đông tại nhiều điểm du lịch. Tổng chi phí cho chuyến đi, theo người này, còn thấp hơn đáng kể so với khi du lịch ngay tại quê nhà.

Hà Nội ngày càng ghi dấu ấn trong mắt du khách quốc tế nhờ sự kết hợp giữa trải nghiệm văn hóa, ẩm thực phong phú và chi phí du lịch hợp lý

Trong khi đó, một cư dân mạng Thái Lan đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam hơn 10 năm cho rằng không nên chỉ nhìn nhận du lịch Việt Nam dưới góc độ giá rẻ. Theo người này, đất nước đang thay đổi nhanh chóng, đặc biệt trong khoảng một đến hai năm gần đây, lượng khách quốc tế tăng lên rõ rệt. Việt Nam cũng có đầy đủ phân khúc dịch vụ, từ nhà hàng bình dân đến khách sạn sang trọng và những khu nghỉ dưỡng cao cấp với mức giá lên tới hàng trăm nghìn baht mỗi đêm.

Phú Quốc là một trong những địa điểm được người Thái Lan nhắc đến như minh chứng cho tiềm năng phát triển của du lịch Việt Nam. "Ngày càng có nhiều khách sạn và dự án nghỉ dưỡng được xây dựng tại hòn đảo này. Phú Quốc sẽ còn thu hút thêm nhiều du khách quốc tế trong thời gian tới", một tài khoản viết.

Đà Nẵng cũng nhận được nhiều lời khen nhờ diện mạo hiện đại, cảnh quan đẹp và hệ thống tiện ích du lịch được đầu tư. Một cư dân mạng Thái Lan nhận xét: "Đà Nẵng rất đẹp và phát triển. Đáng nói là đây không phải Hà Nội hay TP.HCM, những thành phố thường được nhắc đến nhiều nhất. Điều đó cho thấy Việt Nam còn nhiều địa phương có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn".

VIỆT NAM GHI ĐIỂM NHỜ ĐIỂM ĐẾN ĐA DẠNG, DỊCH VỤ THUẬN TIỆN

Theo một số ý kiến, việc phát triển nhiều điểm đến tại các vùng miền khác nhau là lợi thế đáng kể của Việt Nam. Du khách không chỉ có lựa chọn tại những thành phố lớn mà còn có thể khám phá biển đảo, vùng núi, cao nguyên và những khu vực giàu bản sắc văn hóa.

Bên cạnh cảnh quan và chi phí, chính sách visa cũng được cư dân mạng Thái Lan nhắc đến như một yếu tố quan trọng trong việc thu hút khách quốc tế. Một bình luận đáng chú ý cho rằng: "Vấn đề không chỉ nằm ở việc Việt Nam rẻ hơn. Du khách đi nghỉ dưỡng dài ngày vẫn sẵn sàng chi tiêu nhiều tiền. Điều quan trọng là chính sách visa phải ổn định, tạo cảm giác thuận lợi và được chào đón. Con người thân thiện, dễ mến cũng là yếu tố khiến họ muốn quay trở lại".

Lượng khách quốc tế gia tăng tại nhiều điểm đến đang góp phần khẳng định sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực

Những nhận xét này cho thấy sức hấp dẫn của một điểm đến không chỉ được quyết định bởi giá cả. Thủ tục nhập cảnh thuận tiện, chất lượng dịch vụ, thái độ đón tiếp và trải nghiệm trong suốt hành trình đều có thể ảnh hưởng đến quyết định quay lại của du khách.

Dẫu vậy, Việt Nam cũng nhận được một số góp ý từ chính những người từng có trải nghiệm du lịch thực tế. Một bộ phận cư dân mạng Thái Lan đánh giá thiên nhiên Việt Nam rất đẹp, thời tiết tại nhiều khu vực dễ chịu, nhưng vấn đề vệ sinh môi trường và ý thức giữ gìn cảnh quan công cộng vẫn cần được cải thiện.

Một người chia sẻ: "Việt Nam có thiên nhiên thực sự tuyệt vời, thời tiết cũng khá dễ chịu. Tuy nhiên, nếu người dân và du khách có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh, không xả rác tại các địa điểm công cộng thì Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một trong những điểm đến hàng đầu Đông Nam Á về cảnh quan và môi trường du lịch".

THÁI LAN LO NGẠI MẤT VỊ THẾ

Ở chiều ngược lại, một số cư dân mạng Thái Lan bắt đầu nhìn nhận lại sức cạnh tranh của ngành du lịch nước mình. Nhiều ý kiến cho rằng giá dịch vụ tại một số điểm đến nổi tiếng đang trở nên đắt đỏ, khiến những du khách có ngân sách vừa phải phải cân nhắc hoặc tìm kiếm lựa chọn khác.

Một người dùng mạng xã hội so sánh: "Một khách sạn ở Việt Nam có giá chỉ hơn 500 baht nhưng chất lượng phòng sạch sẽ, trong khi một nơi tương đương ở Thái Lan có thể lên tới 2.000-3.000 baht. Đồ ăn bình dân cũng có mức giá dễ chịu hơn. Thái Lan hoàn toàn có thể làm được điều tương tự, nhưng nhiều nơi lại chạy theo xu hướng phục vụ khách giàu và đẩy giá lên quá cao".

Theo người này, việc nhiều cơ sở kinh doanh cùng tăng giá để hướng đến nhóm khách có khả năng chi tiêu cao có thể khiến du khách bình dân dần chuyển sang những điểm đến có mức giá hợp lý hơn. Khi thị trường xuất hiện thêm nhiều lựa chọn hấp dẫn, việc du khách thay đổi kế hoạch không phải điều khó hiểu.

Đáng chú ý, một số người Thái Lan còn dự đoán Việt Nam có thể thu hẹp khoảng cách với Thái Lan trong vòng 3-5 năm tới, thậm chí trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở nhiều phân khúc. Người này cho rằng Việt Nam có quy mô dân số lớn, lực lượng lao động trẻ và dư địa phát triển tại nhiều địa phương. Nếu tiếp tục đầu tư hạ tầng, cải thiện chất lượng dịch vụ và môi trường kinh doanh, ngành du lịch nước này sẽ còn nhiều cơ hội tiến xa hơn.

Những cuộc thảo luận của cư dân mạng Thái Lan cho thấy du lịch Việt Nam đang ngày càng được chú ý trong khu vực. Sự quan tâm này là tín hiệu tích cực, nhưng để duy trì sức hút lâu dài, Việt Nam vẫn cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ môi trường, cải thiện giao thông và tạo thuận lợi hơn cho du khách trong quá trình nhập cảnh.

Sau cùng, cuộc cạnh tranh giữa các điểm đến không chỉ nằm ở việc quốc gia nào đón được nhiều khách hơn, mà còn ở khả năng mang đến trải nghiệm khiến du khách muốn quay trở lại. Và những lời khen, góp ý, thậm chí cả sự lo ngại từ cộng đồng mạng Thái Lan cũng cho thấy Việt Nam đang ngày càng được nhìn nhận như một lựa chọn du lịch đáng chú ý tại Đông Nam Á.