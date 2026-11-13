Người tạo khác biệt tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Luiz Antonio ăn mừng bàn thắng vào lưới CLB Đồng Nai ở vòng 2.

Ở Luiz Antonio người ta thấy anh chơi thứ bóng đá đầy năng lượng, kỹ thuật và hiện đại. Sau 7 vòng đấu tại V.League 2026/2027, tiền vệ người Brazil không chỉ ghi dấu ấn bằng những bàn thắng đẳng cấp mà còn trở thành bộ não trong lối chơi của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sự toàn diện của ngoại binh trưởng thành từ lò đào tạo Flamengo đang tạo nên khác biệt cho đội bóng núi Hồng.

Dù đã bước sang tuổi 35, Luiz Antonio vẫn duy trì phong độ và nền tảng thể lực ấn tượng. Sau 7 vòng đấu, anh đều có tên trong đội hình xuất phát và thi đấu trọn vẹn 90 phút ở cả 7 trận. Đây là minh chứng rõ nét cho sự ổn định cũng như vai trò quan trọng của tiền vệ này trong đội hình của HLV Phan Như Thuật.

7 vòng đấu đã qua Luiz Antonio đã chơi trọn vẹn 90 phút.

Dấu ấn của Luiz Antonio còn được thể hiện qua những con số trên bảng thống kê. Anh đã ghi 3 bàn thắng, trong đó có 2 siêu phẩm sút xa. Ở trận gặp Thể Công - Viettel, tiền vệ người Brazil khiến khán giả trầm trồ với cú dứt điểm từ khoảng cách gần 40 mét. Bàn thắng ấy sau đó được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất vòng 3. Anh tiếp tục ghi dấu ấn bằng một pha lập công đẹp mắt từ ngoài vòng cấm ở trận gặp Thép Xanh Nam Định.

Tuy nhiên, những bàn thắng chưa phải giá trị lớn nhất mà Luiz Antonio mang lại. Điểm nổi bật nhất của cầu thủ 35 tuổi nằm ở khả năng kiểm soát và làm chủ khu vực giữa sân. Anh giống như bộ não trong cách vận hành lối chơi của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, biết khi nào cần giữ nhịp, lúc nào phải tăng tốc và thời điểm thích hợp để tung ra những đường chuyền mở hướng tấn công.

Luiz Antonio nhận giải bàn thắng đẹp nhất vòng 3.

Sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt cùng nhãn quan chiến thuật sắc bén, Luiz Antonio thường xuyên có những đường chuyền dài với độ chính xác cao, đưa bóng đến đúng vị trí đồng đội và mở ra cơ hội tấn công. Những pha chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công của anh cũng có độ chuẩn xác và tính đột biến cao. Lối chơi hiện đại, xử lý bóng mềm mại nhưng không kém phần hiệu quả giúp tiền vệ người Brazil trở thành điểm kết nối giữa các tuyến. Bên cạnh đó còn là khả năng sút xa và sút phạt đầy ấn tượng.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ tổ chức, Luiz Antonio còn thường xuyên tham gia hỗ trợ phòng ngự, tranh chấp và thu hồi bóng. Khi đội nhà chuyển trạng thái, anh sẵn sàng dâng cao, kết nối với các cầu thủ tấn công, tạo cơ hội cho đồng đội hoặc tự mình tìm kiếm cơ hội dứt điểm. Từ phòng ngự, làm bóng, phát động tấn công đến kiến tạo và ghi bàn, tiền vệ người Brazil đều có thể đảm nhiệm.

Trong bối cảnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có nhiều sự thay đổi về lực lượng trước mùa giải, sự hiện diện của Luiz Antonio càng trở nên quan trọng. Anh không chỉ đóng góp bằng chuyên môn mà còn mang đến kinh nghiệm và sự điềm tĩnh cho đồng đội.

Luiz Antonio có khả năng sút xa và sút phạt đầy ấn tượng.

Chia sẻ về quãng thời gian thi đấu tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Luiz Antonio cho biết: “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tôi nhận được sự tin tưởng, hỗ trợ từ ban huấn luyện, đồng đội và người hâm mộ. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng trong từng trận đấu để đóng góp nhiều nhất cho đội bóng”.

Sự đóng góp của Luiz Antonio đang giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh duy trì vị trí trong nhóm đầu bảng sau 7 vòng đấu. Mùa giải vẫn còn dài và phía trước đội bóng núi Hồng là không ít thử thách. Tuy nhiên, với một tiền vệ giàu kinh nghiệm, toàn diện và có khả năng tạo khác biệt như Luiz Antonio, thầy trò HLV Phan Như Thuật có thêm cơ sở để hướng tới những mục tiêu cao hơn, thậm chí sẵn sàng tạo nên bất ngờ ở mùa giải năm nay.