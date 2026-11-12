Người tận tâm đưa chính sách an sinh xã hội đến với người dân

Văn phòng làm việc của bà Nguyễn Thị Kim Dung, nhân viên thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở xã Nam Trạch khang trang hàng đầu ở tỉnh Quảng Trị (Ảnh: HP)

Nghề thu bảo hiểm xã hội ngấm vào mình lúc nào không hay

Đến trung tâm thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ, nay là thôn Phú Quý, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị, hỏi nhà bà Nguyễn Thị Kim Dung, một người phụ nữ vui vẻ chỉ nhà cho tôi rồi nói theo, nhà bà Dung bảo hiểm xã hội cả thị trấn cũ ni ai cũng biết.

Nép bên Quốc lộ 9E là một văn phòng nhỏ nhưng được bài trí khang trang, tưởng như là trụ sở của một doanh nghiệp nhưng thực ra là văn phòng làm việc của bà Nguyễn Thị Kim Dung và người con gái, nhân viên thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuộc Tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phúc, tỉnh Quảng Trị.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Dung cho biết, mình đến với công việc gắn với bảo hiểm xã hội từ năm 1995, khi đó đang công tác tại Công ty Cao-su Việt Trung, bà được giao phụ trách chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho hàng trăm người lao động. Quen với công việc, nắm vững các quy định, sẻ chia và đồng cảm với công nhân cao-su trong những giai đoạn khó khăn nên khi nghỉ chế độ, bà chuyển sang làm nhân viên vận động thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thị trấn Việt Trung lúc bấy giờ.

“Nghề nghiệp và công việc tưởng chừng như khô khan này ngấm vào mình lúc nào không hay. Mình mong muốn càng được nhiều người lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội để về sau được “nghỉ hưu” thì càng vui và như vậy chứng tỏ chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống”-bà Dung nói.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung (áo trắng) thu tiền nộp bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động (Ảnh: HP)

Khi chúng tôi đến, có người phụ nữ đến nộp bảo hiểm xã hội tự nguyện. Xin lỗi và tạm dừng câu chuyện với chúng tôi, bà Kim Dung tiến về phía bàn làm việc mở máy tính và các sổ sách để thu ngân cho đối tượng nộp chế độ bảo hiểm xã hội.

Chờ cho họ trao đổi và làm các thủ tục xong, chúng tôi mới trò chuyện với người phụ nữ. Chị tên là Lê Thị Hằng, nhân viên môi trường ở xã Nam Trạch. Chị tham gia bảo hiểm xã hội được 8 năm thì đã có 6 năm nộp tại điểm thu của bà Dung, trước chị nộp ở mức 297 nghìn/tháng còn bây giờ 319 nghìn/tháng.

Chị Hằng cho biết, trước đây mình nộp tiền bảo hiểm xã hội qua một đại lý khác trên trên địa bàn nhưng thấy cách làm việc chưa khoa học nên sau khi nghe nhiều người giới thiệu đến văn phòng mẹ con bà Kim Dung, chị chuyển tới đây nộp tiền.

Chị được bà Dung và con gái là cô Lê Thị Thanh Trà tận tình tư vấn, hướng dẫn thực hiện các mức quy định theo hoàn cảnh của mình cùng với cách làm linh hoạt nên chị rất yên tâm. “Nhân viên môi trường ở xã nên thu nhập của tôi còn rất thấp, nhưng nhờ sự tư vấn, giúp đỡ của mẹ con bà Dung, tôi dành dụm nộp bảo hiểm xã hội để sau này khi mình không còn đủ sức khoẻ lao động thì đã có chút tiền lương hưu”- chị Hằng chia sẻ.

Người nhân viên thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tận tâm ở xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị (Ảnh:HP)

Chị Hằng là một trong hàng trăm đối tượng trên địa bàn thị trấn Nông trường Việt Trung (cũ) và một số nơi ở phía bắc tỉnh Quảng Trị được bà Kim Dung vận động, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bằng sự vận động mềm dẻo, linh hoạt, có tình có lý và cách làm việc khoa học, chu đáo không chỉ đối với người dân trên địa bàn mà bà Nguyễn Thị Kim Dung còn công tác tuyên truyền, vận động nhiều lao động trẻ đang làm ăn, lập nghiệp ở trong và ngoài nước cũng gửi tiền về đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng chính sách an sinh khi về già.

Từ năm 2025, con gái bà là Lê Thị Thanh Trà cũng tiếp bước mẹ, ký hợp đồng làm nhân viên thu, cùng chung mong muốn đưa chính sách an sinh xã hội lan tỏa sâu rộng hơn nữa đến với người dân, đặc biệt là lao động tự do.

Góp phần bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bà Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, thời điểm năm 2016 khi bà làm nhân viên thu thì khái niệm bảo hiểm y tế hộ gia đình và nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn còn khá mới đối với nhiều người dân. Nông trường Việt Trung là địa bàn dân cư phân tán, đời sống người dân chủ yếu dựa vào trồng rừng nên thu nhập bấp bênh. Nhiều người còn chưa hiểu đầy đủ về ý nghĩa, quyền lợi của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế nên việc vận động tham gia không hề dễ dàng. Công tác tuyên truyền, vận động của bà những ngày đầu gặp rất nhiều khó khăn.

Không quản ngại điều đó, bà Dung lập kế hoạch tiếp cận từng nhóm đối tượng, tập trung vào những lao động tự do có tiềm năng tham gia như hộ trồng rừng, tiểu thương, người làm dịch vụ, buôn bán nhỏ... Mỗi nhóm đối tượng đều được bà lựa chọn cách tư vấn phù hợp, dễ hiểu, sát với hoàn cảnh thực tế của từng gia đình để họ nhận thấy mình có thể tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế bằng kinh phí tiết kiệm mỗi tháng.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung và con gái bà là Lê Thị Thanh Trà trò chuyện với phóng viên về công việc tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (Ảnh: HP).

Đối với người dân Nam Trạch, hình ảnh hai mẹ con len lỏi qua những vạt cao-su, trên những con đường để đến từng gia đình vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trở nên quen thuộc. Có những gia đình, họ phải đến nhiều lần mới gặp được chủ nhà. Có người ban đầu còn e ngại, từ chối hoặc hẹn dịp thuận lợi mới đóng. Nhưng bằng sự kiên trì, chân thành và cách tư vấn gần gũi, bà Dung không nản lòng. Bà kiên nhẫn giải thích về quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đặc biệt là chế độ hưu trí, tử tuất và việc được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí khi đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Nhờ nắm chắc và cập nhật chính sách, quy định mới, mọi thắc mắc của người dân đều được người phụ nữ này giải thích cặn kẽ, rõ ràng, giúp bà con yên tâm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Sự bền bỉ ấy đã dần thay đổi nhận thức của nhiều người dân. Không ít trường hợp từ chỗ còn băn khoăn, do dự đã quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để có chỗ dựa tài chính khi tuổi già.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Hoàn Lão Lê Văn Thành cho biết, trước tháng 3/2026, khi khu vực Nông trường Việt Trung chưa được công nhận là xã khu vực III, người dân vẫn phải tự đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình. Trong bối cảnh đó, hai mẹ con bà Dung đã tích cực tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế, góp phần giúp tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn nhiều năm liền luôn đạt hơn 95% dân số. Cùng với vận động, họ còn chú trọng công tác duy trì người tham gia. Mỗi khi thẻ bảo hiểm y tế sắp hết hạn, bà Dung đều chủ động gọi điện, nhắn tin nhắc nhở để người dân gia hạn kịp thời, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh không bị gián đoạn.

Hiện nay, xã Nam Trạch được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho toàn bộ người dân do thuộc xã khu vực III. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm của đội ngũ nhân viên thu chuyển sang tập trung vận động người lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thời điểm tháng 3/2026, hai mẹ con bà Dung trực tiếp quản lý, thu nộp bảo hiểm y tế cho 883 người dân. Hiện nay, họ đang quản lý, vận động và duy trì 781 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực bền bỉ của những người làm công tác thu ở cơ sở.

Theo ông Lê Văn Thành, hai mẹ con bà Nguyễn Thị Kim Dung và chị Lê Thị Thanh Trà là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và lòng yêu nghề. Với cách làm gần dân, sát dân, linh hoạt và đầy tâm huyết, họ đã góp phần quan trọng nâng cao tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn, chung tay cùng chính quyền địa phương và Bảo hiểm cơ sở Hoàn Lão thực hiện hiệu quả mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội.

Nhờ những con người bình dị ấy, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành điểm tựa vững chắc, giúp người dân có cuộc sống ổn định, gia đình phồn vinh.