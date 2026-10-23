Người tài xế đứng trước cơ hội thừa kế khối tài sản 284.000 tỷ đồng của vị tỷ phú này

Nicolas Puech, 83 tuổi, là một trong những người thừa kế của tập đoàn thời trang xa xỉ Hermès. Ông sống kín tiếng tại vùng Valais, Thụy Sĩ, không kết hôn và không có con. Tại thời điểm kế hoạch thừa kế được truyền thông đăng tải, ông được cho là sở hữu khoảng 5,7% cổ phần Hermès, thương hiệu nổi tiếng với những mẫu túi Birkin và Kelly.

Người được ông Puech lựa chọn là một người đàn ông 51 tuổi gốc Morocco, làm tài xế, thợ làm vườn và quản gia cho ông trong nhiều thập kỷ. Để người này có thể trở thành người thừa kế hợp pháp, tỷ phú đã xúc tiến thủ tục nhận ông làm con nuôi. Việc nhận con nuôi là người trưởng thành hiếm gặp tại Thụy Sĩ, nhưng có thể được xem xét nếu hai bên chứng minh được mối quan hệ gắn bó lâu dài.

Tỷ phú thừa kế Hermès hiện tại 83 tuổi. Ảnh: Bernard Bisson / Euro News

Nếu thủ tục được chấp thuận và kế hoạch thừa kế có hiệu lực, người quản gia có thể nhận một phần đáng kể khối tài sản được ước tính khoảng 11 tỷ USD của ông Puech. Tuy nhiên, đây mới là kế hoạch pháp lý, không đồng nghĩa việc chuyển giao đã hoàn tất. Các thông tin ban đầu cho biết ông Puech đã đề nghị luật sư thu xếp thủ tục nhận con nuôi từ tháng 10/2022.

Người đàn ông này đã đồng hành với ông Puech trong công việc lái xe, chăm sóc và quản lý nhà cửa suốt nhiều năm. Khi sống tách biệt với các thành viên khác trong gia tộc Hermès, tỷ phú xem gia đình người quản gia như người thân của mình. Trước kế hoạch thừa kế, ông được cho là đã tặng người này một căn hộ tại Marrakesh, Morocco và một biệt thự ở Montreux, Thụy Sĩ.

Kế hoạch trên gặp trở ngại vì năm 2011, ông Puech từng ký thỏa thuận để lại tài sản cho Quỹ Isocrates do chính mình thành lập. Tổ chức này hoạt động trong lĩnh vực chống thông tin sai lệch và hỗ trợ môi trường truyền thông. Khi ông muốn thay đổi kế hoạch, phía quỹ cho rằng việc đơn phương hủy cam kết không có giá trị và tuyên bố sẽ bảo vệ quyền lợi bằng biện pháp pháp lý.

Mối quan hệ giữa ông Puech và gia tộc Hermès cũng từng xuất hiện bất đồng. Năm 2014, sau tranh cãi liên quan việc LVMH mua cổ phần Hermès, ông rời hội đồng quản trị của tập đoàn.

Việc lựa chọn một người không có quan hệ huyết thống làm người thừa kế khiến kế hoạch của ông Puech thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, khả năng người quản gia nhận tài sản vẫn phụ thuộc vào kết quả thủ tục nhận con nuôi và cách giải quyết cam kết thừa kế đã ký với Quỹ Isocrates.