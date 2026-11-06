Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết “Người soi đường và niềm hạnh phúc dưới mái trường” của em Lò Phương Thảo, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Thanh Nưa (Điện Biên), tham dự cuộc thi viết về Trường học hạnh phúc. Từ kỷ niệm một buổi chiều ôn thi đầy áp lực, em kể về người cô đã lặng lẽ nâng đỡ, giúp mình tìm lại sự tự tin và nhận ra rằng đôi khi, điều quý giá nhất thầy cô trao cho học trò không phải là thành tích, mà là niềm tin vào chính mình.

Trong ký ức của mỗi người học trò, ngôi trường không chỉ được định hình bằng những dãy phòng học kiên cố hay tiếng trống trường giục giã, mà còn được lấp đầy bởi vô vàn những tầng tầng lớp lớp những kỷ niệm, những nụ cười, tiếng cười ấm áp, những bài học sâu sắc, những tiếng gọi thân thương. Đối với tôi, niềm hạnh phúc dưới mái trường này đọng lại trọn vẹn qua hình ảnh một người cô đặc biệt - người mà từ lâu trong lòng tôi đã coi như một người thầy kính yêu, một người bạn tri kỷ và một người mẹ dịu dàng thứ hai.

Hành trình đi tìm hành trình học xanh tươi chưa bao giờ là một con đường trải đầy hoa hồng. Đó là chuỗi ngày đối mặt với những tập tài liệu dày cộp, những đêm thức muộn bên trang viết và cả nỗi sợ mơ hồ về sự kỳ vọng. Trong căn phòng ôn luyện quen thuộc, khi áp lực đè nặng lên từng suy nghĩ, tôi đã từng đánh mất sự tự tin ban đầu. Tôi tự biến mình thành một chiếc đồng hồ lên dây cót quá đà, luôn lo sợ bản thân sẽ vấp ngã hay làm thầy cô, gia đình thất vọng. Từng nét chữ trên tập giấy nháp dường như cũng trở nên ngập ngừng, trăn trở trước những yêu cầu ngày một cao hơn của đề thi.

Kỷ niệm ấy ghi dấu vào một chiều muộn sát ngày thi chính thức. Lần đó, bài viết thử nghiệm của tôi đạt kết quả không như hy vọng. Nhìn những dòng nhận xét khắt khe cùng con điểm không mấy khả quan, cảm giác hụt hẫng lại ùa tràn... Bao nhiêu cố gắng, thức khuya dậy sớm tưởng chừng như vô nghĩa trong phút chốc. Khi các bạn khác đã dần ra về, không gian phòng học chìm vào khoảng lặng tinh mịch của buổi hoàng hôn, tôi chọn ngồi lại một mình bên khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra khoảng sân trường ngập nắng muộn, lòng nặng trĩu những ngổn ngang và nỗi hoài nghi chính mình.

Đúng lúc ấy, cô đi tới. Cô không thu đơn giao án để về ngay, cũng không đưa ra những lời trách mắng hay bài giảng lý thuyết khô khan, cô lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt lên bàn tôi một chiếc bút mới cùng một ly nước ấm. Nắng chiều muộn xuyên qua khung cửa, rơi xuống mái tóc cô đã điểm vài sợi bạc vì những mùa thi đi qua. Cô nhìn tôi với ánh mắt thấu hiểu, rồi khẽ khàng nói: “Cô biết em đang rất mệt và áp lực. Nhưng em hãy nhớ, kỳ thi này không phải là thước đo duy nhất để khẳng định giá trị của em. Cô chọn em vào đội tuyển không phải chỉ vì mong chờ một giải thưởng, mà vì cô tin vào tình yêu và sự nhạy cảm trong từng câu chữ của em. Đừng mệt vì nỗi sợ thất bại, hãy viết bằng tất cả niềm say mê mà em vốn có”.

Lời nói ấm áp ấy cùng cái nắm tay siết nhẹ của cô như một dòng nước mát lành tưới tắm vào tâm hồn đang khô cạn của tôi. Lần đầu tiên, tôi thấu hiểu sâu sắc rằng đằng sau sự nghiêm khắc trên bục giảng là một trái tim vô cùng bao dung và tinh tế. Với tôi, cô không chỉ là người thầy trao truyền tri thức, mở ra những chân trời triết lý nhân văn sâu sắc, mà còn là người bạn tri kỷ sẵn sàng lắng nghe mọi trăn trở tuổi học trò, là người mẹ dịu dàng luôn sẵn sàng dang tay đón lấy tôi bằng tất cả sự vỗ về mỗi khi tôi chịu vấp ngã trước ngưỡng cửa gian nan.

Bước ra khỏi phòng học chiều hôm đó, bầu trời trong mắt tôi như bừng sáng trở lại. Nỗi sợ hãi và những dằn vặt của bản thân và trái tim từng gầy nghẹn kia đã dần nhường chỗ cho sự thanh tịnh, một động lực mạnh mẽ bước vào kỳ thi chính thức cũng từ đó mà bình thản và trái tim đong đầy cảm xúc, tôi đợi những suy nghĩ của mình trên trang giấy dự thi. Ngày công bố kết quả, khoảnh khắc cầm trên tay bảng điểm với con số cao nhiều hơn so với mức tưởng tượng, trái tim tôi vỡ òa trong niềm biết ơn sâu sắc. Tôi vui và tự hào vì tôi biết rằng thành công ấy không chỉ đến từ nỗ lực của riêng mình, mà là quả ngọt được chắt chiu từ tình yêu thương và niềm tin mà cô đã gửi trao đáp đền cho tôi.

Người ta thường nhắc đến “Trường học hạnh phúc” bằng những tiêu chuẩn vĩ mô hay lí thuyết xa xôi. Nhưng từ chính trải nghiệm của mình, tôi nhận ra hạnh phúc giản dị vô cùng. Đó là nơi học sinh không phải cô đơn trên con đường chinh phục tri thức, là nơi mọi nỗ lực đều được ghi nhận và những vấp ngã ban đầu đều nhận lại sự bao dung. Hạnh phúc là khi dưới mái trường, ta tìm thấy những điểm tựa tinh thần thiêng liêng - nơi thầy cô vừa là người chỉ đường, vừa là bạn, vừa là mẹ, nâng đỡ chúng ta qua những giai đoạn chông gai nhất của đời học sinh.

Kỳ thi rồi cũng qua đi, những con số hay danh hiệu rồi sẽ dần trở thành kỷ niệm, nhưng bài học về lòng tin và tình yêu thương mà cô gieo vào lòng tôi sẽ mãi là hành trang vô giá. Mái trường này không chỉ chắp cánh cho những ước mơ tri thức bay xa, mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, dạy chúng tôi biết trân trọng từng khoảnh khắc trưởng thành trong sự yêu thương và bao dung.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thầm cảm ơn những áp lực của kỳ thi, bởi chính trong gian khó, tôi mới nhận ra mình may mắn đến nhường nào khi được lớn lên dưới mái trường này. Hạnh phúc ấy không ở đâu xa xôi, mà hiện hữu ngay trong nụ cười ấm áp của thầy cô, trong cái ôm của bạn bè và trong từng góc sân trường ngập nắng...

Mai này, dù hành trình phía trước có đưa tôi đến những chân trời mới, thì tình yêu thương, sự tin tưởng của cô cùng những ký ức đẹp đẽ nơi đây sẽ luôn là ngọn hải đăng soi sáng, tiếp cho tôi bản lĩnh và niềm tin để vững bước trên con đường chinh phục tri thức và trưởng thành.

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