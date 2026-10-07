Công nghệ

'Người săn hạt ma' làm gì để đạt giải Nobel Vật lý?

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Francis Halzen đã biến lớp băng sâu ở Nam Cực thành công cụ săn những hạt gần như vô hình, qua đó mở ra một cách hoàn toàn mới để quan sát vũ trụ.

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Minh Hoàng · 7/10/2026

Công trình nghiên cứu về hạt neutrino đạt giải Nobel Vật lý 2026. Ảnh: Nobel Prize.

Nhà vật lý Francis Halzen đã giành giải Nobel Vật lý 2026 nhờ biến lớp băng sâu ở Nam Cực thành một trong những kính thiên văn đặc biệt nhất thế giới.

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển trao giải cho ông vì những đóng góp quyết định cho Đài quan sát neutrino IceCube và phát hiện neutrino năng lượng cao có nguồn gốc vật lý thiên văn.

Khác với kính thiên văn thông thường, IceCube không quan sát ánh sáng từ các ngôi sao. Nó săn neutrino, những hạt cực nhẹ, không mang điện và rất ít tương tác với vật chất.

Chính đặc điểm này khiến neutrino thường được gọi là “hạt ma”. Hàng chục tỷ hạt có thể xuyên qua cơ thể con người mà gần như không để lại dấu vết. Khoảng 65 tỷ neutrino từ Mặt Trời xuyên qua diện tích tương đương móng tay mỗi giây.

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Biến băng thành

máy dò khổng lồ

Khả năng xuyên qua vật chất cũng khiến neutrino trở thành những “sứ giả” đặc biệt của vũ trụ.

Ý tưởng quan trọng của Halzen xuất hiện từ những năm 1980. Ông nhận ra lớp băng sâu ở Nam Cực có thể trở thành môi trường lý tưởng để tìm neutrino.

Neutrino hiếm khi va chạm với hạt nhân nguyên tử. Nhưng khi sự kiện đó xảy ra, nó có thể tạo ra các hạt mang điện. Những hạt này phát ra ánh sáng xanh khi di chuyển qua môi trường trong suốt.

Cấu trúc giúp đài quan sát IceCube có thể lần ra hạt neutrino. Ảnh: IceCube Collaboration.

Nếu bố trí đủ cảm biến quang học, các nhà khoa học có thể ghi lại những chớp sáng cực yếu này. Sau đó, họ tái dựng hướng di chuyển của hạt và có thể lần ngược về nơi neutrino xuất phát.

Halzen từng mô tả các cảm biến quang học được chôn trong băng như những “bóng đèn đảo chiều”. Thay vì phát sáng, chúng thu ánh sáng rồi biến tín hiệu thành dữ liệu điện.

Nam Cực mang lại nhiều lợi thế cho hoạt động tìm kiếm neutrino. Ở độ sâu lớn, băng gần như không nhận được ánh sáng. Môi trường cũng ổn định và có rất ít vật liệu phóng xạ gây nhiễu.

Song, thử nghiệm đầu tiên không diễn ra suôn sẻ. Lớp băng phía trên chứa nhiều bọt khí. Chúng làm ánh sáng bị tán xạ và khiến việc xác định đường đi của hạt trở nên khó khăn. Nhóm nghiên cứu sau đó phát hiện lớp băng dưới độ sâu khoảng 1.400 m trong và tinh khiết hơn nhiều. Ánh sáng có thể truyền hàng trăm mét trước khi bị hấp thụ.

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Một cách mới

để nhìn vũ trụ

Tiền thân của IceCube là dự án AMANDA. Công trình này giúp các nhà khoa học kiểm chứng khả năng sử dụng băng Nam Cực để dò neutrino.

Tuy nhiên, AMANDA vẫn quá nhỏ để săn hiệu quả các neutrino năng lượng cao từ những nguồn xa xôi. IceCube được xây dựng ở quy mô lớn hơn nhiều. Đài quan sát sử dụng khoảng một km khối băng và đạt quy mô hoàn chỉnh vào năm 2011.

Hệ thống gồm 5.160 cảm biến quang học gắn trên 86 dây cáp. Các cảm biến nằm sâu khoảng 1.450-2.450 m dưới bề mặt.

Nhà vật lý Francis Halzen giành giải Nobel Vật lý 2026 nhờ công trình nghiên cứu về hạt neutrino. Ảnh: IceCube Collaboration.

Thách thức tiếp theo là tìm tín hiệu cần thiết giữa lượng dữ liệu khổng lồ. Mỗi ngày, các cảm biến còn ghi nhận hơn 100 triệu hạt liên quan đến tia vũ trụ trong khí quyển. Các nhà nghiên cứu phải tách chúng khỏi dấu vết của neutrino đến từ xa ngoài Trái Đất.

Bước ngoặt đến vào năm 2013. Nhóm IceCube công bố bằng chứng đầu tiên về một quần thể neutrino năng lượng cao có nguồn gốc vũ trụ. Những dữ liệu tiếp theo giúp củng cố phát hiện này.

Hiện tại, IceCube mở ra một phương pháp quan sát bổ sung cho thiên văn học truyền thống. Các nhà khoa học có thể dùng neutrino để nghiên cứu những môi trường cực đoan và truy tìm nơi các tia vũ trụ được gia tốc.

Gần 4 thập kỷ sau khi Halzen theo đuổi ý tưởng đặt cảm biến dưới lớp băng Nam Cực, phương pháp từng bị xem là táo bạo đã hình thành một nhánh mới của thiên văn học. Nobel Vật lý 2026 ghi nhận chính bước chuyển đó khi các nhà khoa học dùng những hạt gần như vô hình để quan sát những nơi xa xôi nhất trong vũ trụ.

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