Người phụ nữ xúc phạm hướng dẫn viên du lịch tại hồ Hoàn Kiếm bị xử phạt

Ngày 13/11, Công an TP. Hà Nội thông tin, Công an phường Hoàn Kiếm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một phụ nữ có hành vi bán hàng rong tại khu vực cấm và gây mất trật tự công cộng ở khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Công an phường Hoàn Kiếm làm việc với chị T. Ảnh CAHN

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ bán hàng rong có lời nói, hành vi thiếu chuẩn mực đối với nam hướng dẫn viên du lịch tại khu vực Tượng đài Cảm tử, gần hồ Hoàn Kiếm, gây chú ý trên mạng xã hội.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định, khoảng 14h30 ngày 8/11, chị H.T.T. (SN 1987) đang bán hàng rong tại khu vực Tượng đài Cảm tử thì tiếp cận một nhóm du khách nước ngoài để chào mời mua quạt.

Tuy nhiên, nam hướng dẫn viên đi cùng đoàn cho rằng người phụ nữ bán hàng không đúng giá. Do bức xúc vì không bán được hàng, chị T. đã có những lời lẽ thô tục, xúc phạm nam hướng dẫn viên du lịch rồi rời khỏi khu vực.

Ngay sau khi nắm được thông tin, sáng 12/11, Công an phường Hoàn Kiếm đã mời chị T. đến làm việc để xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Hoàn Kiếm đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chị T. về hai hành vi, với tổng số tiền 1,2 triệu đồng.

Cụ thể, hành vi gây mất trật tự công cộng bị xử phạt 750.000 đồng theo điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP.

Đối với hành vi bán hàng rong trên vỉa hè tuyến phố có quy định cấm bán hàng, chị T. bị xử phạt 450.000 đồng theo điểm e khoản 2 Điều 12 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP và Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội.

Qua vụ việc, Công an phường Hoàn Kiếm khuyến cáo người dân và các hộ kinh doanh nghiêm túc chấp hành quy định về trật tự công cộng, trật tự đô thị; không kinh doanh, bán hàng rong tại những khu vực cấm.

Đồng thời, cần nâng cao ý thức ứng xử văn minh, lịch sự với du khách, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.